Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, Kendall Jenner phản ứng thế nào?

Đã nhiều lần người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kendall Jenner bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, bơm môi. (Ảnh: Twitter) Khi so sánh hình ảnh Kendall bây giờ và năm 2013 (phải) thấy rõ đôi môi của cô dầy hơn. Tuy nhiên người đẹp 21 tuổi cho rằng môi cô mọng và dầy hơn là nhờ trang điểm. (Ảnh: Instagram, FilmMagic) Theo HollywoodLife.com, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ John Zannis cho rằng trông Kendall Jenner có sự thay đổi vẻ ngoài và những bức ảnh gần đây của cô cho thấy người mẫu trẻ đã bơm môi. (Ảnh: Hollywoodlife) Từ trước đến nay Kendall Jenner nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên khi so sánh những bức ảnh trước đây của cô và bây giờ thì mọi người đặt câu hỏi về đôi môi mọng của cô. (Ảnh: WireImage) Đôi môi của Kendall Jenner càng ngày càng căng mọng và dầy hơn trước nhưng cô một mực phủ nhận chuyện bơm môi. (Ảnh: Internet) Trước những thông tin này, em gái Kim Kardashian cho rằng đó hoàn toàn là tin đồn thất thiệt và cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ hay bơm môi như mọi người nghĩ. (Ảnh: Instagram) Đã nhiều lần Kendall Jenner bị so sánh đôi môi trước đây - bây giờ và dính nghi vấn bơm môi. (Ảnh: Internet) Nếu nhìn lại bức ảnh Kendall Jenner chụp với em gái Kylie Jenner năm 2010, rõ ràng thấy môi của cả hai ngôi sao truyền hình thực tế hiện tại đã dầy hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên cả hai đều phủ nhận việc bơm môi. (Ảnh: REX)

Đã nhiều lần người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kendall Jenner bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, bơm môi. (Ảnh: Twitter) Khi so sánh hình ảnh Kendall bây giờ và năm 2013 (phải) thấy rõ đôi môi của cô dầy hơn. Tuy nhiên người đẹp 21 tuổi cho rằng môi cô mọng và dầy hơn là nhờ trang điểm. (Ảnh: Instagram, FilmMagic) Theo HollywoodLife.com, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ John Zannis cho rằng trông Kendall Jenner có sự thay đổi vẻ ngoài và những bức ảnh gần đây của cô cho thấy người mẫu trẻ đã bơm môi. (Ảnh: Hollywoodlife) Từ trước đến nay Kendall Jenner nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên khi so sánh những bức ảnh trước đây của cô và bây giờ thì mọi người đặt câu hỏi về đôi môi mọng của cô. (Ảnh: WireImage) Đôi môi của Kendall Jenner càng ngày càng căng mọng và dầy hơn trước nhưng cô một mực phủ nhận chuyện bơm môi. (Ảnh: Internet) Trước những thông tin này, em gái Kim Kardashian cho rằng đó hoàn toàn là tin đồn thất thiệt và cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ hay bơm môi như mọi người nghĩ. (Ảnh: Instagram) Đã nhiều lần Kendall Jenner bị so sánh đôi môi trước đây - bây giờ và dính nghi vấn bơm môi. (Ảnh: Internet) Nếu nhìn lại bức ảnh Kendall Jenner chụp với em gái Kylie Jenner năm 2010, rõ ràng thấy môi của cả hai ngôi sao truyền hình thực tế hiện tại đã dầy hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên cả hai đều phủ nhận việc bơm môi. (Ảnh: REX)