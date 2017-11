Bất ngờ trước lý do ở ẩn của người mẫu Andrea Aybar

Tối 15/11 đã diễn ra sự kiện ra mắt bộ phim bom tấn Liên minh công lý với sự góp mặt của nhiều sao Việt. Có mặt tại sự kiện, người mẫu Andrea Aybar khiến nhiều khách mời bất ngờ bởi đã một thời gian cô vắng bóng tại các sự kiện của showbiz. Khi được hỏi về việc cô không tham gia hoạt động nào của showbiz, người đẹp lai trả lời rằng cô muốn có khoảng thời gian lắng lại để công chúng có thể quên đi những hình ảnh không đẹp của cô trước đó. Điều này khiến nhiều người hy vọng rằng Andrea Aybar sẽ trở lại với một hình ảnh mới mẻ hơn. Chương trình hôm qua cũng có sự xuất hiện của nam diễn viên Dustin Nguyễn với vai trò rất đặc biệt: MC. Dustin Nguyễn cũng là một nhân vật gần đây ít xuất hiện trước công chúng, anh đang trong thời gian thực hiện phim mới của mình sẽ ra mắt trong dịp Tết. Hai ngôi sao nhí được yêu thích trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là Thịnh Vinh và Trọng Khang đã xuất hiện để ủng hộ cho những siêu anh hùng mà các bạn nhỏ cực kỳ mến mộ. Một số sao Việt khác cũng có mặt đêm qua đó là nữ ca sĩ Miko Lan Trinh. Thành viên "team sang" Next top Cao Thiên Trang. Liên minh công lý là bom tấn được mong đợi trong năm nay của vũ trụ điện ảnh DC. Khi thế giới đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt và người hùng Superman đã qua đời, những siêu anh hùng như Batman, Wonder Woman phải hợp sức để cứu thế giới. Liên minh công lý cũng có sự xuất hiện của những nhân vật mới mẻ như Aquaman, Cyborg và The Flash. Phim sẽ ra mắt khán giả toàn quốc từ ngày 17/11.

