Báo Trung Quốc khen Huyền My là mỹ nữ ở trên tiên giới

Mới đây, báo Trung Quốc khen Huyền My hết lời. Theo đó, trang tin Sohu của Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc người đẹp Việt Nam Á hậu Huyền My. Tờ Sohu giật tít "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Đi kèm bài viết là loạt ảnh đẹp tựa tiên nữ của Top 10 Miss Grand International 2017. Bài viết của Sohu còn được nhiều trang tin khác của Trung Quốc đăng tải lại như Kknews, 360doc... Riêng tờ Kknews còn nhận xét thêm về nhan sắc của Huyền My với các mỹ từ như "vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch", "đây là quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam", "Dung mạo khuynh thành"...Huyền My không phải người đẹp đầu tiên được báo Trung hết lời khen ngợi về nhan sắc. Song với mỹ từ "quốc bảo mỹ nữ Việt Nam" thì cô là người đầu tiên nhận được danh hiệu này. Đây là danh xưng được nhiều báo Trung, Nhật, Hàn dành tặng cho người đẹp của họ. Ở Việt Nam, Huyền My là người đẹp có phong độ nhan sắc rất ổn định. Á hậu sinh năm 1995 nhận được vô số lời khen ngợi về vẻ ngoài mỹ miều. Bên cạnh đó, cô cũng là người có gu thời trang ấn tượng và liên tiếp lọt vào top sao mặc đẹp nhất theo tuần, tháng và năm. Nổi tiếng với hình ảnh ngọc nữ song mỹ nữ Hà thành cũng gây ra không ít scandal tai tiếng. Khi tham gia Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) được tổ chức ở Việt Nam hồi 10 vừa qua, Huyền My bị chê thiếu thân thiện với bạn bè quốc tế. Không những thế, cô còn bị đánh giá chọn trang phục thiếu tinh tế. Nhiều người tỏ rõ sự bất ngờ bởi Huyền My vốn nổi tiếng với gu thời trang dự sự kiện luôn được đánh giá cao. Trước đó, Á hậu Việt Nam 2014 cũng bị tố nhắn tin thân mật với một người đàn ông đã có vợ cơn. Sự việc xảy ra trước khi cô dự thi Hoa hậu Hòa bình khiến hình ảnh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, "quốc bảo mỹ nữ Việt Nam" còn vướng nhiều lùm xùm khác như bị tố chơi xấu Kỳ Duyên, là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của Trà Ngọc Hằng và bạn trai đại gia dù chính chân dài họ Trà đã lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, scandal trình diễn nội y trong quán bar trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 mới được coi là vụ tai tiếng "khó gột rửa" nhất của cô nàng. Video Huyền My trong cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017. Nguồn FB Huyền My

