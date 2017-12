Anh hướng dẫn viên dắt cả xóm đi thách thức Trấn Thành, Trường Giang

>>>> Mời quý độc giả xem video "Cô gái bán cafe với "bộ não cá vàng" khiến trường quay Thách thức danh hài bùng nổ". Nguồn Youtube:

Mở màn đêm thi thứ 5 , Trấn Thành gây hoang mang khi bước ra sân khấu với chiếc quần ngắn cũn. Danh hài trần tình rằng mình đang chạy bộ thì bị lôi ra sân khấu khiến khán giả cười ra nước mắt. Trong khi đó, anh “đầu bếp” Trường Giang liên tục kể khổ về nghề bếp đầy khó khăn, vất vả. Chàng “Mười Khó” còn tranh thủ “đá đểu” quán của Tiến Luật.

Xuất hiện cặp thí sinh “Em chưa 18” ở Thách thức danh hài

Mở màn tập 5 của Thách thức danh hài là cặp đôi “Em chưa 18” Bình An và Hải Yến. Trong trang phục học sinh, Bình An trò chuyện với giọng lạ kèm biểu cảm “tăng động” khiến hai danh hài phấn khích. Bước vào vòng đầu tiên, hai thí sinh diễn cảnh làm quen, tỏ tình. Bình An gây ấn tượng bởi ngôn ngữ hình thể vui nhộn. Tuy nhiên tiết mục của ca hai vẫn chưa “đủ đô” để chọc cười hai giám khảo.

Bình An-Hải Yến Hai vợ chồng đóng cửa hàng nước sau 8 năm không nghỉ để thi Thách thức danh hài Tiếp theo là sự xuất hiện của anh bán nước Tuấn Kiệt đến từ tỉnh Ba Tri, Bến Tre. Trợ diễn cho anh là cô vợ Thái Thị Phương Thúy - giáo viên Sinh học, ở trường THCS An Hà Tây. Sự giới thiệu duyên dáng của cả hai khiến cả khán phòng thích thú dõi theo. Bà xã của anh Tuấn Kiệt còn tiết lộ để thi Thách thức danh hài, anh đã đóng cửa hàng nước tận 4 ngày sau 8 năm không nghỉ ngày nào. Với 60 giây của vòng 1, cặp vợ chồng diễn cảnh bác sĩ khám bệnh. Sự tương tác ăn ý, dí dỏm của anh chị đã giành được nụ cười khích lệ của giám khảo Trấn Thành.

Anh bán nước mía Tuấn Kiệt. Ở tiết mục tiếp theo, cả hai diễn lại những mẩu chuyện đùa vui trong cuộc sống của hai vợ chồng. Tuy nhiên, tình huống hài của hai vợ chồng không đủ làm hai danh hài hé miệng cười. Trước khi tạm biệt chương trình, chị Phương Thuý trải lòng lí do tham gia Thách thức danh hài là muốn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho ngôi trường chị đang giảng dạy, nơi có các em học sinh nghèo hoàn cảnh rất đáng thương.

Nữ thí sinh đến từ Kiên Giang trả lời “bá đạo” khiến Trấn Thành, Trường Giang “căng não”

Cô nàng Trần Ngọc Hân đến từ Kiên Giang xuất hiện trong trang phục áo bà ba đặc trưng của miền quê sông nước. Nữ thí sinh có biểu cảm “ngơ ngác” cùng những câu trả lời “bá đạo” khiến hai danh hài thích thú. Ở phần thi của mình, Ngọc Hân đến tận bàn giám khảo để tương tác với hai nam giám khảo. Cô nàng trưng ra nét mặt diễn như không diễn, ví von hai danh hài là những con vịt chuẩn bị vào nồi khiến Trấn Thành cười ngất. Ở 60 giây của vòng 2, cô nàng lầy lội đếm thời gian ngược chỉ để bằng qua đường. Thế nhưng phần trình diễn của nữ thí sinh không chinh phục được Trấn Thành và Trường Giang.

Cô tạp vụ lau sân khấu Thách thức danh hài chọc cười Trấn Thành “khó đỡ”

Phần thi tiếp theo thuộc về một thí sinh đặc biệt là cô Võ Thị Ná Đây, thường gọi là cô Hồng, làm tạp vụ cho chương trình. Khi Tiến Luật vừa nhấn đồng hồ, nữ thí sinh ùa lên sân khấu với dụng cụ hành nghề quen thuộc là cây lau nhà. Sau khi lau lấy lau để, nữ thí sinh lớn tuổi “áp đảo” Trấn Thành và yêu cầu nam giám khảo cười. Quá bất ngờ trước tình huống đó, Trấn Thành đã vô tình làm theo làm cho cô tạp vụ, nhoẻn miệng cười. Sau khi giành được 2 triệu đồng, cô Hồng và xin dừng cuộc chơi khiến Trấn Thành “há hốc”. Nam giám khảo ngơ ngác cho biết anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu học sinh lớp 6 có khiếu hài triển vọng khiến Trấn Thành thích thú

Tiếp đến là sự xuất hiện của thí sinh nhí Đăng Khoa đang học lớp 6. Hỗ trợ cho cậu bé là cô em họ Bảo Châu. Cặp thí sinh nhí hoá thân thành hai con gà đẻ trứng trong phần thi. Với sự nhắng nhít cũng như ngôn ngữ hình thể đáng yêu, Trấn Thành đã nở nụ cười, mang lại 2 triệu đồng chi thí sinh. Ở vòng 2, cậu bé Đăng Khoa độc tấu kể chuyện hài. Tuy nhiên, ở những giây cuối cùng, kịch bản câu chuyện của cậu bé không đủ thuyết phục hai giám khảo. Sau đó, Đăng Khoa còn chia sẻ rất thần tượng Trấn Thành lẫn Trường Giang. Cả hai động viên Đăng Khoa luyện tập thêm để ngày càng phát huy khiếu hài.

Nam giáo viên giành lấy 2 triệu đồng vì “mắng xối xả” Trấn Thành

Thầy giáo tiếng Anh - Trần Sơn Tây của trường mầm non ở Long Thành, Đồng Nai là thí sinh tiếp theo của chương trình. Trợ diễn cho anh là hai cô học trò đáng yêu. Trong phần thi của mình, nam thí sinh thể hiện nghiệp vụ giảng dạy để tương tác cùng hai nam giám khảo. Anh chàng đã làm cho Trấn Thành bật cười khi “mắng xối xả” nam giám khảo. Ở vòng 2, nam giáo viên tiếp tục giảng dạy và la mắng hai cậu học trò Trấn Thành, Trường Giang. Không may thay, phần dự thi của anh Trần Sơn Tây không làm cho hai giám khảo cười.

Anh chàng hướng dẫn viên du lịch dẫn dắt cả xóm đi thi Thách thức danh hài

Tiếp theo là sự xuất hiện của anh chàng hướng dẫn viên du lịch Hữu Tài. Nam thí sinh chia sẻ đã từng tham gia nhiều mùa của Thách thức danh hài nhưng chưa được vào sâu. Lần này, anh chàng còn rủ rê những người bạn chung xóm lên sân khấu để chọc cười hai giám khảo. Ở phần thi của mình, Hữu Tài và một người bạn hoá thân thành những chú Minions đi tìm chủ nhân. Bất ngờ, cô nàng đóng vai Hằng Nga bước lên sân khấu, vấp té và vô tình cầm dao đâm vào một Minion khiến danh hài Trấn Thành bật cười. Nam giáo khảo cho biết một phần bị MC Tiến Luật “cười mồi”.

Phòng trường hợp không thể đi sâu hơn, Hữu Tài xin phép giám hkảo cho những người bạn trỡ diễn của mình lên sân khấu ra mắt khán giả. Dàn trai xinh gái đẹp của “xóm đối diện bến xe Miền Đông” khiến hai giám khảo thích thú. Trong vòng 2, nhóm thí sinh mô phỏng lại một chương trình hẹn hò trên truyền hình. Tuy nhiên, do mức độ hài còn quá nhẹ, hai nam giám khảo chưa thể bật cười. Nhóm của Hữ Tài đành ngậm ngùi nói lời chia tay với chương trình.

Cùng đón xem tập 6 của Thách thức danh hài, phát sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 27/12/2017 trên HTV7.