Ảnh hậu trường “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” 17 năm trước

Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Tiểu Băng chia sẻ hình ảnh hậu trường trong thời gian thực hiện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Phim do Đài Loan và đài ATV Hong Kong phối hợp sản xuất. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài bấm máy vào tháng 12/1999 nhưng đây là lần đầu tiên những hình ảnh hậu trường này được công bố. Lương Tiểu Băng bên La Chí Tường và Khổng Duy. Khổng Duy vào vai phản diện Lâu Kính Văn, một học trò ngang ngược tại Ni Sơn. Phim là câu chuyện về cô tiểu thư dòng tộc nhà họ Chúc, ham học, giả trai thay anh đến trường dành cho nam giới ở Ni Sơn. Cũng vì thế, nhiều lần Chúc Anh Đài rơi vào cảnh "dở khóc dở cười". Đây là phân cảnh cô và a hoàn mặc nguyên trang phục bình thường khi bị ép đi tắm cùng bạn học. Là nữ theo học trường nam nên Chúc Anh Đài thường xuyên tắm bồn riêng trong phòng. Lương Tiểu Băng chia sẻ đây là những cảnh phim khiến cô thích thú vì có trải nghiệm thú vị dù đôi khi nước trong thùng gỗ rất lạnh. Bộ ba Mã Văn Tài - Chúc Anh Đài - Lương Sơn Bá do Trần Gia Huy, Lương Tiểu Băng và La Chí Tường đóng. La Chí Tường kém đàn chị 10 tuổi nhưng họ được khen đẹp đôi trên màn ảnh. Thời điểm đóng phim, "Tiểu Trư" (tên thân mật của La Chí Tường) chưa nổi tiếng ở Đài Loan như hiện nay. Hai học trò ưu tú bên thầy giáo do Ngô Mạnh Đạt đóng. Ngoài đời, La Chí Tường và Trần Gia Huy hiện hiếm khi liên lạc với Ngô Mạnh Đạt. Giây phút nhắng nhít phía sau ống kính của Khổng Duy và Lương Tiểu Băng. Thời điểm quay Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài cũng trùng đợt sinh nhật Lương Tiểu Băng. Trong ảnh cô nhận được bó hoa từ người yêu trong đời thực - Trần Gia Huy. Đoàn phim tổ chức tiệc mừng sinh nhật cô ngay sau khi kết thúc một cảnh quay. Vì thế, mọi người đều mặc trang phục cổ trang. Trần Gia Huy cùng Lương Tiểu Băng trở thành vợ chồng sau đó không lâu. Đoàn phim cùng chúc mừng sinh nhật "Chúc Anh Đài". Hai hầu cận hài hước trong phim. Nữ diễn viên Giang Tổ Bình sau đó được đôn lên hàng nữ chính ở một số phim. Cô còn được chú ý nhờ vai phản diện trong phim Ngàn vàng tiểu thư, hợp tác với Ôn Triệu Luân, Trần Kiều Ân, Hoắc Kiến Hoa. Trong khi đó nam diễn viên Âu Đệ gần như biến mất khỏi showbiz. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài được đánh giá là bản phim thành công nhất về mối tình Lương Chúc. Đây cũng là phim giúp tên tuổi Lương Tiểu Băng nổi tiếng hơn ở thị trường Đài Loan và Đại lục.

