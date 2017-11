Angela Phương Trinh - Hữu Vi hôn nhau say đắm trên sân khấu

Ngày 14/11, tại buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Kinh Tế Luật TP.HCM, Angela Phương Trinh xuất hiện cùng dàn diễn viên phim Glee chia sẻ về bộ phim cùng những kỷ niệm trên phim trường. Hữu Vi bất ngờ xuất hiện cất lời hát Nơi ta chờ em và tiến về phía sân khấu để cầm ô che cho cô ngay lúc trời đang mưa tầm tã. Trước tình huống đầy bất ngờ, Angela Phương Trinh tỏ ra ngại ngùng và chia sẻ về lý do cô thổ lộ mẫu người bạn trai lý tưởng của mình trong sự kiện giao lưu trước đó. “Chính vì lúc đó không có anh Hữu Vi trong sự kiện nên em mới dám thổ lộ mẫu hình người bạn trai, còn giờ anh Hữu Vi đang đứng đây nên em ngại quá. Em thích Hữu Vi bởi vì em cảm nhận được những gì tốt đẹp sâu bên trong con người của anh”, Angela Phương Trinh chia sẻ. Khi MC Quốc Bảo hỏi rằng: “Vậy là em thích nhân vật Phi Long hay là người đàn ông đẹp trai bên cạnh?” thì cô khẳng định mình thích Hữu Vi. Hữu Vi cũng bày tỏ rằng: “Vì Trinh và Vi thường xuyên gặp nhau trên phim trường nên những gì Trinh thấy ở Vi đều là con người thật của Vi lúc đó, nhưng nếu chúng mình có khoảng thời gian riêng dành cho nhau thì sẽ còn rất nhiều điều thú vị về Hữu Vi”. Sau khi thổ lộ tình cảm và được đề nghị hôn nhau, nữ diễn viên ngại ngùng cho rằng nếu không có lý do gì mà hôn nhau thì kì lắm thì Hữu Vi đã nhanh chóng đỡ lời rằng: "Không sao, anh thích". Chính điều này khiến cô mạnh dạn thú nhận rằng: “Em cũng thích”. Sau đó, Hữu Vi và Angela Phương Trinh hôn nhau say đắm trong tiếng hò reo cổ vũ. Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM là điểm đến tiếp theo trong chương trình giao lưu giữa dàn diễn viên của phim Glee với khán giả. Dàn diễn viên gồm Angela Phương Trinh, Cindy V, Bích Ngọc, Dũng Khánh, Lynk Lee, Bảo Minhon, Hiền Sến có tiết mục mở màn Đến với nhau đi. Diễn viên Angela Phương Trinh đến từ khá sớm. Cô là một trong những ngôi sao thu hút nhiều sự chú ý nhất từ khán giả. Nữ diễn viên thoải mái chụp ảnh cùng với các sinh viên. Chia sẻ bản thân là người cầu toàn, Angela Phương Trinh cho biết cô rất đầu tư cho phần hình ảnh của mình dù là trên phim hay ngoài đời thật. Cindy V tự tin thể hiện giọng hát cũng những màn vũ đạo nóng bỏng của mình bên cạnh các diễn viên của phim. Nhân vật Minh Ánh trong Glee là vai diễn đầu tay của nữ ca sĩ mang 4 dòng máu lai. Ca sĩ khách mời Thảo Trang diện áo khoét ngực táo bạo, trình diễn ca khúc 24 giờ 7 ngày và Get Out Of My Life. Bà mẹ một con cũng từng góp mặt và đóng chính trong một tập của Glee. Ca sĩ Bích Ngọc Idol khoe giọng hát nội lực trong ca khúc Dream Girl. Tuy diễn xuất của cô trong phim không được đánh giá nhưng bù lại, chất giọng chắc khoẻ được thể hiện trong các ca khúc của Glee lại được khen ngợi. Giọng ca nổi tiếng trong giới nhạc indie của Hà Nội Lynk Lee khi Nam tiến vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Vai diễn của anh trong phim tuy không có nhiều đất thể hiện nhưng vẫn rất được yêu mến. Dũng Khánh nhảy bài Mona Lisa cùng với Bảo Minhon và Lynk Lee. Anh cho biết mình là "đàn ông 100%" nhưng cũng đã cố gắng hết sức để tìm hiểu và thể hiện tốt nhất vai diễn chàng trai đồng tính Gia Khánh trong phim.

