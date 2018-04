9 cặp sao Hollywood ly hôn khiến fan nuối tiếc

1. Brad Pitt và Angelina Jolie: Cặp đôi vàng của Hollywood vừa đạt được những thỏa thuận cuối cùng để chính thức ly hôn. Họ từng có câu chuyện tình chấn động cả thế giới. Phải lòng nhau ở phim trường Ông bà Smith, Brad đã chia tay người vợ lúc bấy giờ là Jennifer Aniston để đến với Angelina Jollie. 12 năm chung sống, một lễ cưới giản dị, có với nhau 6 người con nhưng cặp sao Hollywood này vẫn lựa chọn chia tay với lý do là có những khác biệt không thể dung hòa. 2. Tom Cruise và Katie Holmes: Tom Cruise từng là người đàn ông khiến cả thế giới ghen tỵ vì có sự nghiệp lẫy lừng, người vợ Katie Holmes giỏi giang, xinh đẹp và con gái Suri đáng yêu. Thế nhưng mọi thứ chỉ kéo dài trong 7 năm, ngày 29/6/2012, Katie Holmes chính thức đệ đơn ly hôn Tom Cruise. Cuộc chia tay giữa hai ngôi sao đình đám Hollywood khiến cả thế giới bất ngờ bởi một tổ ấm như mơ lại đổ vỡ quá nhanh và việc giải quyết cũng diễn ra chóng vánh trong 10 ngày. 3. Orlando Bloom và Miranda Kerr: Orlando Bloom và Miranda Kerr bắt đầu hẹn hò từ năm 2007, sau đó bí mật kết hôn vào năm 2010 và có chung con trai Flynn Bloom. Tháng 10/2013, cả hai đột ngột tuyên bố chia tay khiến người hâm mộ trên toàn thế giới nuối tiếc không thôi. Tuy rằng không còn bên nhau, nhưng hậu ly hôn cả hai vẫn dành những lời lẽ tốt đẹp cho nửa còn lại. Hiện Miranda Kerr hạnh phúc bên tỷ phú công nghệ Evan Spiegel, còn Orlando vui vẻ với bạn gái Katy Perry. 4. Chris Martin và Gwyneth Paltrow: Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2002, cả Gwyneth Paltrow và Chris Martin lập tức phải lòng đối phương, đến tháng 12/2003 họ bí mật tổ chức đám cưới tại Mexico. Sau 10 năm chung sống, trưởng nhóm Coldplay và minh tinh phim Iron Man có với nhau hai người con, một gái và một trai. Quyết định chia tay được cả hai đưa ra vào năm 2013 sau nhiều nỗ lực cứu vãn hôn nhân không thành. 5. Ben Affleck và Jennifer Garner: Chỉ một ngày sau khi kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Ben Affleck và Jennifer Garner khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố chia tay hồi tháng 6/2015. Đạo diễn phim Argo và nữ diễn viên Nine Lives kết hôn năm 2005 và có ba con chung là Violet, Seraphina và Samuel. Quyết định "đường ai nấy đi" của cả hai được cho là bất ngờ bởi họ luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi "mẫu mực" của Hollywood. 6. Ewan McGregor và Eve Mavrakis: Không ai có thể tin được khi nghe tin tài tử phim Fargo đệ đơn ly dị vợ là nhà sản xuất Eve Mavrakis bởi cả hai đã bên nhau hơn hai thập kỷ. Kết hôn hơn 22 năm và có với nhau 4 cô con gái xinh đẹp nhưng cuối cùng hạnh phúc của cặp đôi lại đổ vỡ vì Ewan McGregor thừa nhận đã phải lòng bạn diễn Mary Elizabeth Winstead, người kém anh 14 tuổi. Cuộc chia tay đình đám này diễn ra vào tháng 1 đã khiến fan vô cùng tiếc nuối và Ewan McGregor cũng chịu nhiều chỉ trích. 7. Marc Anthony và Jennifer Lopez: Sau hơn 7 năm làm vợ chồng, Jennifer Lopez và Marc Anthony công bố ly thân tháng 7/2011. Ngày 16/6/2012 họ chính thức ly hôn. Tuy rằng không còn bên nhau nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cộng sự trong nhiều dự án âm nhạc và cùng nhau chăm sóc cặp song sinh Max và Emma. 8. Chris Pratt và Anna Faris: Chung sống với nhau hơn 8 năm và có chung con trai Jack Pratt, thế nhưng vào tháng 8/2017 cặp đôi đã xác nhận "đường ai nấy đi". Vốn được xem là cặp đôi đẹp của làng điện ảnh, quyết định của tài tử phim Vệ binh dải ngân hà và nữ diễn viên phim Mom khiến nhiều fan khó chấp nhận, nhiều chia sẻ trên mạng xã hội muốn họ tái hợp. 9. Channing Tatum và Jenna Dewan: Mới đây, người hâm mộ bàng hoàng khi tài tử Channing Tatum và nữ diễn viên Jenna Dewan cùng xác nhận ly hôn vào khuya 2/4. Cả hai gặp gỡ và yêu nhau sau khi đóng chung trong phim Step Up, sau đó họ kết hôn và có với nhau con gái Everly Tatum. Yêu nhau hơn 12 năm, đến cuối cùng cặp đôi từng khiến bao trái tim thổn thức lại lựa chọn rời xa nhau vì cả hai cần không gian riêng cho mình.

