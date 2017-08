8 ngôi sao phòng vé Việt có thể mang về hàng trăm tỷ đồng

Ngô Kiến Huy: Với gương mặt dễ ưa, “chàng Bắp” được biết tới qua nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, MC. Tuy nhiên, sự nghiệp điện ảnh của Ngô Kiến Huy thực sự bắt đầu từ năm 2015. Đầu năm, anh tham gia dự án hành động Siêu nhân X. của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Còn cuối năm, tài tử đóng chung với Miu Lê trong bộ phim có doanh thu lên tới hơn 100 tỷ đồng là Em là bà nội của anh. Kể từ thành công ấy, Ngô Kiến Huy rất bén duyên với các bộ phim của CJ E&M. Mới nhất, anh tiếp tục sắm vai chính trong Cô gái đến từ hôm qua (2017) - tác phẩm đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng sau mười ngày trình chiếu. Ngay cuối tháng 8, “chàng Bắp” sẽ xuất hiện cùng Nhã Phương trong Yêu đi, đừng sợ!. Ảnh: CJ E&M. Miu Lê: Từng được đạo diễn Lê Hoàng phát hiện, Miu Lê biến thành ngôi sao phòng vé Việt kể từ Em là bà nội của anh (2015) - bộ phim làm lại từ Miss Granny (2014) của Hàn Quốc và có doanh thu trên 100 tỷ đồng. Sau hơn một năm im ắng, nữ diễn viên trẻ có sự trở lại mạnh mẽ trong năm nay. Đầu năm, Bạn gái tôi là sếp thu 16 tỷ đồng chỉ sau bốn ngày trình chiếu, Cô gái đến từ hôm qua mới thông báo đã đạt hơn một triệu lượt vé. Sắp tới, Miu Lê sẽ góp mặt trong Nắng 2 - phần tiếp theo của bộ phim cảm động năm 2015 - vào dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: CJ E&M. Nhã Phương: Cô gái sinh năm 1990 chỉ vụt sáng từ khi bộ phim Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò lan tỏa trên mạng Internet. Nhã Phương sớm khẳng định khả năng diễn xuất khi được đạo diễn Victor Vũ tin tưởng cho một vai diễn nặng ký trong Quả tim máu (2014) - bộ phim thu 85 tỷ đồng. Thành công của series Tuổi thanh xuân và phim điện ảnh 49 ngày (2015) tiếp tục khẳng định sức hút của nữ diễn viên khả ái. Đặc biệt, 49 ngày ra rạp khi Nhã Phương và Trường Giang nảy sinh tin đồn tình cảm, và phim thu khoảng 67 tỷ đồng, bất chấp bị cho là có phần nội dung gần giống phim Hello Ghost (2010) của Hàn. Năm nay, Nhã Phương sẽ có hai dự án liên tiếp sắm vai chính là Yêu đi, đừng sợ! và Hoán đổi. Ảnh: CJ E&M. Thái Hòa: Vai “chị Hội” trong Để mai tính (2010) đã đem đến cho Thái Hòa vinh quang sự nghiệp và mở ra chuỗi thành công sau đó. Anh hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “ông hoàng phòng vé” khi liên tục thiết lập nên những con số kỷ lục tại phòng vé với Tèo em (86,4 tỷ đồng năm 2013), Quả tim máu (85 tỷ đồng năm 2014), Để Mai tính 2 (101,3 tỷ đồng năm 2014). Tuy nhiên, Thái Hòa đang có dấu hiệu chững lại khi liên tiếp hai bộ phim anh tham gia trong năm 2016 là Fan cuồng và Vệ sĩ Sài Gòn bị công chúng thờ ơ vì nhiều lý do khác nhau. Ảnh: CGV. Thu Trang: Từ chỗ hay chỉ sắm vai phụ, “hoa hậu hài” Thu Trang có cơ hội đảm nhận kép chính của bộ phim Nắng (2016). Câu chuyện cảm động về hai mẹ con Mưa - Nắng chuyên đi bán vé số đã chạm đến tim của đông đảo khán giả, dù cũng có người cho rằng phim vay mượn ý tưởng từ Điều kỳ diệu tại phòng giam số 7 của Hàn Quốc. Bất chấp điều đó, Nắng vẫn thu gần 70 tỷ đồng, và chuẩn bị ra tiếp phần hai trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Với cá nhân Thu Trang, cô còn một phim nữa cũng ra rạp vào tháng 9 là Chí Phèo ngoại truyện. Ảnh: Galaxy. NSƯT Hoài Linh: Nam diễn viên sinh năm 1969 là cái tên giúp cho hàng loạt tác phẩm hài hước bình dân trở nên ăn khách trong hơn 10 năm qua, như Bóng ma học đường (2011), Hello cô Ba (2012), Gia sư nữ quái (2012), Nhà có năm nàng tiên (2013), Năm sau con lại về (2014), Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tui là cao thủ (2016)… Gần đây, ông nỗ lực làm mới mình với tác phẩm cảm động Dạ cổ hoài lang (2017), nhưng chưa thực sự thành công. Nhìn chung, ngoại hình gần gũi, lối diễn xuất chân chất, cộng thêm lượng fan đông đảo qua nhiều năm, giúp Hoài Linh là một “thế lực” đáng nể tại phòng vé Việt. Ảnh: Golden Screen. Trường Giang: Từ chỗ là cái tên hút khách tại các sân khấu hài, chàng “Mười Khó” lấn sân lên màn ảnh rộng trong khoảng ba năm qua và gặt hái những thành công không ngờ tới. Đóng chung với Lý Hải trong Lật mặt (2015) là bước đi vững chắc đầu tiên, và 49 ngày cùng Già gân, mỹ nhân và găng tơ giúp Trường Giang trở thành gương mặt ăn khách mới tại phòng vé Việt. Trong năm 2016, anh chỉ tham gia một dự án điện ảnh duy nhất là Taxi, em tên gì? với Angela Phương Trinh. Còn với 49 ngày 2 (2017), nam diễn viên chỉ đóng vai trò khách mời (cameo). Ảnh: Galaxy. Kiều Minh Tuấn: Còn được biết đến là chàng bạn trai kém 18 tuổi của Cát Phượng, nhưng chính con số 18 đã đem lại may mắn cho Kiều Minh Tuấn. Bộ phim Em chưa 18 ra mắt hồi tháng 4 đã xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé, và thu tổng cộng 171 tỷ đồng - con số chưa từng thấy trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Trên thực tế, nam diễn viên trước đó từng tham gia cả bộ phim ăn khách Nắng (2016). Trong tháng 9, anh trở lại đóng Nắng 2, cùng đôi vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật xuất hiện ở Chí Phèo ngoại truyện, và góp mặt trong Yêu đi, đừng sợ!. Ảnh: CGV.

