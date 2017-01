5 bí mật thú vị về ca khúc Happy New Year

Trong thời gian vài thập kỷ trở lại đây, Happy New Year của ABBA trở thành bản nhạc được nghe nhiều nhất trong mỗi dịp năm mới tại các quốc gia. Giai điệu của ca khúc phổ biến đến mức đối với khán giả Việt, trẻ nhỏ có thể thuộc giai điệu dù không biết nội dung. Song không phải ai cũng biết về 5 điều thú vị dưới đây.

Happy New Year thực chất là một bản nhạc buồn

Được sáng tác năm 1980 trong thời điểm thế giới đương đầu với khủng hoảng kinh tế và chiến tranh triền miên, Happy New Year đến với công chúng yêu nhạc khi nằm trong album Super Trouper của ABBA.

Khung cảnh tươi vui của Happy New Year cũng không thể làm cho lời bài hát có thêm sự lạc quan, yêu đời.

Nếu để ý có thể thẩy, MC ca khúc mở đầu bằng cảnh ngổn ngang đầy bóng bay, giấy trang trí và đồ ăn thức uống của một bữa tiệc vừa mới kết thúc.

Kế đó, một phụ nữ ngồi hát trên bộ ghế salon với gương mặt đượm buồn, dù tiếp sau đó là cảnh nhiều người uống rượu, nhảy múa bên nhau.

Trên giai điệu nhẹ nhàng, thánh thót, lời bài hát khiến nhiều người giật mình bởi nỗi buồn và sự tiếc nuối.

“No more champagne/ Here we are,me and you/ Feeling lost and feeling blue/ It’s the end of the party/ And the morning seems so grey/ So unlike yesterday…” tạm dịch là: “Không còn rượu champagne nữa/ Và pháo hoa cũng đã tắt rồi/ Ở đây chỉ con mỗi em và anh/ Với cảm giác lạc lõng và buồn bã/ Thế là tiệc đã tàn/ Bình minh sao quá ảm đạm/ Chẳng giống như ngày hôm qua..”

Ca khúc ra đời khi ABBA sắp tan rã

Thành lập từ năm 1972, ban nhạc ABBA của Thụy Điển gặt hái không ít thành công và trở thành một trong những nhóm nhạc bất hủ của làng âm nhạc thế giới với hơn 500 triệu bản thu âm đã được bán ra.