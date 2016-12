2 bóng hồng tin đồn trước Ngọc Trinh của tỷ phú Hoàng Kiều

1. Top 10 Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại Trương Tử Lâm

Trương Tử Lâm là người đẹp đầu tiên của Trung Quốc giành danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Năm 2007, cuộc thi được tổ chức tại Trung Quốc và Tử Lâm đã là gương mặt nổi bật tại cuộc thi này ngay từ những ngày đầu. Sau khi đăng quang ngôi vị cao quý, con đường sự nghiệp của cô có nhiều thăng hoa và thành công đáng mơ ước. Vẻ đẹp tự nhiên ngay cả khi không to son, dặm phấn của người đẹp khiến cánh mày râu ngẩn ngơ, trong đó có cả tỷ phú Hoàng Kiều. Người đẹp sinh năm 1984 sở hữu vẻ đẹp mong manh với những đường nét ngọt lịm. Cựu hoa hậu thế giới xuất thân là một người mẫu nên có thần thái chuyên nghiệp trong những bức hình thời trang. Sau khi đăng quang, cô dành thời gian cho các hoạt động từ thiện, xã hội ý nghĩa. Cuộc sống của cô bình yên và hạnh phúc viên mãn, cô cũng là một trong những ngôi sao "nói không" với scandal của làng giải trí Trung Quốc. Người đẹp đã kết hôn được 3 năm, con gái cô mới được một tuổi và rất kháu khỉnh. Cựu hoa hậu Thế giới hoạt đông nghệ thuật tự do và là người mẫu đắt giá cho những hợp đồng quảng cáo. Ánh mắt, bờ môi gợi cảm của người đẹp trong một bức hình chụp cho tạp chí. Không ít người đặt hoa hậu Trương Tử Lâm và Ngọc Trinh lên để so sánh và đều có chung nhận xét cựu Hoa hậu có thần thái, vóc dáng và sự nghiệp khiến ngôi sao Việt Nam phải "chào thua". 2. Á hậu quyền lực nhất showbiz

Ngay sau khi đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt 2008, người đẹp sinh năm 1980 Nam đã quyết định lên xe hoa khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Trước khi lấy chồng và hạnh phúc như hiện tại, cô cũng từng khiến Hoàng Kiều phải thổn thức một thời gian vì vẻ đẹp không góc chết của mình. Sở dĩ nhiều người ví von cô là Á hậu quyền lực bậc nhất bởi lẻ cô đang đảm nhận vai trò Giám đốc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và là đơn vị lựa chọn người đẹp đi thi quốc tế. Dương Trương Thiên Lý thường xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy mang phong cách tiểu thư đài các tại các sự kiện. Cô cũng được biết đến là một người đẹp có học thức, thông minh và khéo léo trong giao tiếp với những thành công nhất định trong công việc. Thí sinh được yêu thích nhất Hoa hậu thế giới năm 2008 được khen ngợi hết lời với tông hồng thạch anh. Lần hiếm hoi cô chọn phong cách gợi cảm khi xuất hiện. Cô là một trong những người đẹp xây dựng hình ảnh nền nã và thanh nhã hợp mắt số đông. Nụ cười duyên dáng của Dương Trương Thiên Lý là điểm ấn tượng đầy duyên dáng khiến cô ghi điểm. Hình ảnh nàng Á hậu mơ màng đẹp như một bức tranh với kiểu trang điểm cổ điển.

1. Top 10 Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại Trương Tử Lâm

Trương Tử Lâm là người đẹp đầu tiên của Trung Quốc giành danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Năm 2007, cuộc thi được tổ chức tại Trung Quốc và Tử Lâm đã là gương mặt nổi bật tại cuộc thi này ngay từ những ngày đầu. Sau khi đăng quang ngôi vị cao quý, con đường sự nghiệp của cô có nhiều thăng hoa và thành công đáng mơ ước. Vẻ đẹp tự nhiên ngay cả khi không to son, dặm phấn của người đẹp khiến cánh mày râu ngẩn ngơ, trong đó có cả tỷ phú Hoàng Kiều. Người đẹp sinh năm 1984 sở hữu vẻ đẹp mong manh với những đường nét ngọt lịm. Cựu hoa hậu thế giới xuất thân là một người mẫu nên có thần thái chuyên nghiệp trong những bức hình thời trang. Sau khi đăng quang, cô dành thời gian cho các hoạt động từ thiện, xã hội ý nghĩa. Cuộc sống của cô bình yên và hạnh phúc viên mãn, cô cũng là một trong những ngôi sao "nói không" với scandal của làng giải trí Trung Quốc. Người đẹp đã kết hôn được 3 năm, con gái cô mới được một tuổi và rất kháu khỉnh. Cựu hoa hậu Thế giới hoạt đông nghệ thuật tự do và là người mẫu đắt giá cho những hợp đồng quảng cáo. Ánh mắt, bờ môi gợi cảm của người đẹp trong một bức hình chụp cho tạp chí. Không ít người đặt hoa hậu Trương Tử Lâm và Ngọc Trinh lên để so sánh và đều có chung nhận xét cựu Hoa hậu có thần thái, vóc dáng và sự nghiệp khiến ngôi sao Việt Nam phải "chào thua". 2. Á hậu quyền lực nhất showbiz

Ngay sau khi đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt 2008, người đẹp sinh năm 1980 Nam đã quyết định lên xe hoa khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Trước khi lấy chồng và hạnh phúc như hiện tại, cô cũng từng khiến Hoàng Kiều phải thổn thức một thời gian vì vẻ đẹp không góc chết của mình. Sở dĩ nhiều người ví von cô là Á hậu quyền lực bậc nhất bởi lẻ cô đang đảm nhận vai trò Giám đốc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và là đơn vị lựa chọn người đẹp đi thi quốc tế. Dương Trương Thiên Lý thường xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy mang phong cách tiểu thư đài các tại các sự kiện. Cô cũng được biết đến là một người đẹp có học thức, thông minh và khéo léo trong giao tiếp với những thành công nhất định trong công việc. Thí sinh được yêu thích nhất Hoa hậu thế giới năm 2008 được khen ngợi hết lời với tông hồng thạch anh. Lần hiếm hoi cô chọn phong cách gợi cảm khi xuất hiện. Cô là một trong những người đẹp xây dựng hình ảnh nền nã và thanh nhã hợp mắt số đông. Nụ cười duyên dáng của Dương Trương Thiên Lý là điểm ấn tượng đầy duyên dáng khiến cô ghi điểm. Hình ảnh nàng Á hậu mơ màng đẹp như một bức tranh với kiểu trang điểm cổ điển.