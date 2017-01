15 người mẫu Victoria’s Secret hứa hẹn tỏa sáng năm 2017

Người mẫu trẻ Alanna Arrington gây ấn tượng với khán giả khi xuất hiện trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2016. Mới 17 tuổi nhưng Alanna hứa hẹn sẽ là người mẫu triển vọng của VS và làng mẫu. (Ảnh: celebrityhive.com) Người đẹp Brazil Luma Grothe là một trong những viên đá quý mới của Victoria’s Secret. Luma từng làm mẫu cho các thương hiệu danh tiếng như Burberry, Versace and Vivienne Westwood và là một trong những người mẫu được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2016. (Ảnh: popsugar.com) Taylor Hill bắt đầu nổi tiếng khi trở thành người mẫu Victoria’s Secret vào năm 2015. Taylor được phát hiện tài năng từ năm 14 tuổi và bắt đầu sự nghiệp làm mẫu cho thương hiệu Forever 21. Năm 2015, Taylor Hill giành giải Fashion Media Awards và xếp vị trí 17 trong danh sách Người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes bình chọn. (Ảnh: theoutfit.com) Bella Hadid được dự đoán sẽ vượt qua cái bóng của chị gái, người mẫu Gigi Hadid vào năm 2017 khi cô được một loạt các thương hiệu danh tiếng như Tom Ford, Marc Jacobs và Topshop ký hợp đồng. Năm 2016 Bella nhận danh hiệu Người mẫu của năm và được Victoria’s Secret mời làm mẫu trong show diễn cuối năm của nhãn hàng nội y danh tiếng thế giới này. Xinh đẹp, thông minh, người mẫu Mỹ gốc Phi Leila Nda nói được 5 thứ tiếng và ngoài thời gian làm mẫu cô còn nghiên cứu về luật. Cô người mẫu da mầu được đánh giá cao trong show diễn Victoria's Secret 2016 nhờ phong thái rất chuyên nghiệp và thu hút. Người mẫu Yumi Lambert sinh ra ở Bỉ và làm mẫu từ năm 15 tuổi. Năm 18 tuổi Yumi đã làm mẫu cho Prada, Chanel và Miu Miu. Nhưng phải đến năm 2015, 2016, Yumi mới trở thành ngôi sao trong làng mẫu khi xuất hiện trong show của VS và hứa hẹn người đẹp 21 tuổi sẽ nổi tiếng hơn nữa trong năm 2017. (Ảnh: celebrityweight.com) Gigi Hadid vốn đã là cái tên được nhiều người biết tới nên cô trở thành gương mặt gây chú ý khi xuất hiện trong show diễn hàng năm của Victoria’s Secret 2016. Gigi Hadid thậm chí còn được gọi là Kate Moss thế hệ mới. (Ảnh: popsugar) Jasmine Tookes coi siêu mẫu Tyra Banks là người truyền cảm hứng cho mình. Tookes từng chọn thể thao là nghiệp của mình nhưng đến năm 15 tuổi cô bước chân làm mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu như DKNY và Ralph Lauren. Năm 2015 cô được đeo đôi cánh thiên thần trong show Victoria’s Secret và chọn mặc chiếc áo lot Fantasy Bra trị giá 3 triệu USD. (Ảnh: Pinterest) Martha Hunt đã xuất hiện hơn 180 show diễn của các nhà tạo mốt danh giá như Chanel, Giorgio Armani, Stella McCartney và Prada. Martha từng nhiều năm được mời làm mẫu cho VS và năm 2015 cô còn được vinh dự làm thiên thần của Victoria’s Secret. (Ảnh: Pinterest) Người đẹp Tanzania, Herieth Paul đã trở thành người mẫu từ năm 14 tuổi và từ đó cô xuất hiện trong rất nhiều chiến dịch quảng cáo. Herieth được so sánh với siêu mẫu thế hệ đàn chị Naomi Campbell. (Ảnh: Twitter) Georgia Fowler làm mẫu từ năm 12 tuổi và hiện tại cô đang là một người mẫu nổi tiếng ở New York. Georgia cho biết cô đã chờ đợi 5 năm để được mời làm mẫu cho Victoria’s Secret Fashion Show 2016. Người đẹp Brazil Lais Oliveira theo bước các đàn chị nổi tiếng như Alessandra Ambrosio, Gisele Bundchen và Adriana Lima làm mẫu cho Victoria’s Secret. Tuy nhiên không cần phải tới khi làm mẫu cho VS Lais mới nổi tiếng bởi cô đã vào nghề từ năm 13 tuổi và là một trong những gương mặt mẫu được rất nhiều các tạp chí, nhà tạo mẫu danh tiếng tin tưởng. (Ảnh: shape.com) Jourdana Phillips được cho là một trong những gương mặt mẫu mới được săn đón trong năm 2017 nhờ kinh nghiệm kha khá trong làng mẫu. (Ảnh: aceshowbiz.com) Josephine Skriver làm mẫu từ năm 15 tuổi và tính tới nay cô đã diễn hơn 300 show thời trang. Từ năm 2013 Josephine đã được mời làm mẫu cho Victoria’s Secret và đến năm 2016 thì chính thức trở thành thiên thần của hãng nội y này. (Ảnh: blurstyle.com) Lameka Fox được dự đoán sẽ là thế hệ siêu mẫu tiếp theo dù hiện tại cô mới chỉ 18 tuổi và ra mắt làng mẫu trong Tuần lễ Thời trang New York 2016. (Ảnh: hawtcelebs.com)

