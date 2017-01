15 bộ phim kinh dị đáng chờ đợi trong năm 2017

Don’t Knock Twice (12/1): Jess từng bỏ rơi con gái Chloe để theo đuổi sự nghiệp điêu khắc tại nước Mỹ. Sau gần 10 năm, cô trở về quê hương Anh quốc để hồi tưởng quãng thời gian thanh xuân, đồng thời tìm cách bù đắp cho Chloe. Song, cuộc hội ngộ bỗng trở thành chuyến hành trình tang thương khi hai mẹ con mắc phải lời nguyền hắc ám đến từ một nữ phù thủy. Do đạo diễn Caradog James thực hiện, phim kinh dị Don’t Knock Twice chiêu mộ “nữ nhi hành động” Katee Sackhoff và Lucy Boynton cho hai vai chính. Ảnh: SMM. Split (20/1): Sau The Visit (2015), M. Night Shyamalan tiếp tục thực hiện Split với vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Trong phim, tài tử James McAvoy sắm vai một tên bắt cóc biến thái, sở hữu 23 nhân cách khác nhau trong tâm trí. Hắn bắt ba cô gái trẻ về căn phòng kín của mình và nhóm nạn nhân phải tìm cách đối phó với từng tính cách trong y. Ảnh: Universal. Rings (3/2): Sau 12 năm, loạt The Ring mới trở lại trên màn ảnh rộng. Đây là loạt phim được người Mỹ thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết và thương hiệu phim kinh dị Ringu nổi tiếng của Nhật Bản. Không còn ngôi sao Naomi Watts sắm vai chính, Rings của đạo diễn F. Javier Gutierrez chiêu mộ hàng loạt diễn viên còn ít tên tuổi như Johnny Galecki, Laura Wiggins, Aimee Teegarden… Chuyện phim tiếp tục xoay quanh lời nguyền đến từ cuộc băng VHS kỳ bí, nhưng nay được đặt trong bối cảnh thời kỳ kỹ thuật số lên ngôi. Ảnh: Paramount. A Cure for Wellness (17/2): Tài năng trẻ Dane DeHaan sắm vai chính trong tác phẩm giật gân pha kinh dị mới của hãng Fox. Đó là một nhân viên được cử tới châu Âu để đón sếp tổng, người vốn đang có chuyến đi nghỉ dưỡng ở một khu điền viên. Song, khi tới nơi, chàng thanh niên phát hiện ra đó thực chất là một cái bẫy đáng sợ. Tác giả của bộ phim là Gore Verbinski, người từng thực hiện The Ring (2002). Ảnh: Fox. Patient Zero (17/2): Tài tử Doctor Who là Matt Smith vào vai người đàn ông có khả năng giao tiếp với các sinh vật giống như xác sống và đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Để tìm ra phương thuốc chữa trị hiệu quả nhất, anh phải lần ra cá thể đầu tiên mắc bệnh nhưng nay đã không còn dấu hiệu nhiễm virus (Stanley Tucci) trước khi quá muộn. Ảnh: Sony. Raw (10/3): Tác phẩm kinh dị mang đề tài ăn thịt người từng khiến một vài khán giả ngất lịm giữa rạp khi có buổi chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Toronto năm 2016. Do nữ đạo diễn Julia Ducournau thực hiện, Raw lấy trung tâm là một nữ sinh viên ăn chay, nhưng dần dần biến đổi thành kẻ thèm thịt người đáng sợ. Ảnh: The Focus World. The Belko Experiment (17/3): Bộ phim của đạo diễn Greg McLean lấy bối cảnh là cuộc thí nghiệm kỳ lạ tại tòa cao ốc ở Bogota, Colombia. Ở đó, 83 người Mỹ buộc phải giết chết ba đồng nghiệp, bằng không những kẻ đứng sau sự kiện sẽ sát hại sáu người bọn họ. Kịch bản của The Belko Experiment do James Gunn, đạo diễn loạt phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy, chấp bút. Ảnh: BH Tilt. Amityville: The Awakening (30/6): Bella Thorne và Jennifer Jason Leigh là hai ngôi sao tham gia tập thứ 14 của loạt phim kinh dị nổi tiếng Amityville. Chuyện phim bắt đầu khi một cô gái trẻ chuyển tới ngôi nhà mới cùng bà mẹ đơn thân và cậu em trai đang bị hôn mê. Tại đó, người em trai bất ngờ tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng. Nhưng hàng loạt hiện tượng kỳ bí cũng bắt đầu xảy đến với gia đình nhỏ. Ảnh: Blumhouse. Annabelle 2 (11/8): Có kinh phí sản xuất chỉ chưa đầy 7 triệu USD, nhưng Annabelle rốt cuộc thu gần 260 triệu USD hồi mùa thu 2014, bất chấp nhiều lời chê bai từ giới phê bình. Đây thực chất là phần ngoại truyện của cú hit The Conjuring, và hãng New Line sẽ tung ra Annabelle 2 trong cuối mùa hè năm nay. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, tác phẩm mới kể lại sự ra đời của con búp bê ma, cũng như số phận oan nghiệt của gia đình người thợ làm ra nó. Ảnh: Warner Bros. Cadaver (25/8): Shay Mitchell sắm vai chính trong tác phẩm kinh dị kinh phí thấp của đạo diễn Diederik Van Rooijen và hãng Screen Gems. Đó là nữ cảnh sát bị đình chỉ công tác, đồng thời đang chống chọi với chứng nghiện rượu. Cô nay làm bảo vệ tại một nhà xác, rồi bất ngờ chạm trán những thế lực hắc ám sau khi một xác chết kỳ bí được đưa tới đây. Ảnh: Twist Magazine. Polaroid (25/8): Đạo diễn Lars Klevberg phát triển Polaroid từ bộ phim ngắn cùng tên do chính anh từng thực hiện. Chuyện phim xoay quanh hai người phụ nữ bất ngờ khám phá ra chiếc máy ảnh Polaroid kỳ bí và quá khứ kinh hoàng mà nó chứa đựng. Ảnh: The Weinstein Company. It (8/9): Được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Stephen King, It dự kiến kéo dài hai tập. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến giữa một nhóm bạn thân với Pennywise - con quỷ đội lốt hình dạng hề, chuyên đi giết hại trẻ em. Họ có hai lần đụng độ nó, với khoảng cách thời gian lên tới 30 năm. Hồi năm 1990, It từng được chuyển thể lên sóng truyền hình. Ảnh: New Line. Friday the 13th (13/10): Kể từ năm 2009, các nhà sản xuất luôn ấp ủ thực hiện tập thứ 13 cho thương hiệu phim kinh dị Thứ sáu ngày 13. Gã sát nhân hàng loạt chuyên đeo mặt nạ hockey Jason Voorhees được cho là sẽ trở lại trong dịp lễ Halloween 2017. Đạo diễn Breck Eisner hứa hẹn ông đã tìm ra cách giải thích tại sao Jason không bao giờ có thể bị tiêu diệt. Ảnh: Paramount. Insidious: Chapter 4 (20/10): Hãng Universal hiện tỏ ra khá kín tiếng về nội dung của phần bốn loạt phim kinh dị Insidious. Một số tin đồn cho rằng chuyện phim là những sự kiện xảy ra ngay sau tập ba, vốn là phần tiền truyện của hai tập phim đầu tiên. Hồi mùa hè 2015, Insidious: Chapter 3 từng thu về 113 triệu USD so với mức kinh phí sản xuất chỉ là 10 triệu USD. Ảnh: Universal. Saw: Legacy (27/10): Phần bảy của loạt phim Saw được tiết lộ là tác phẩm tái khởi động thương hiệu, xoay quanh những nhân vật hoàn toàn mới. Do đó, người hâm mộ hiện rất tò mò muốn biết liệu Saw: Legacy có tiếp tục sử dụng cái tên Jigsaw, hay sẽ tạo ra một kẻ sát nhân hàng loạt mới toanh. Phim do bộ đôi đạo diễn Michael và Peter Spierig thực hiện. Ảnh: Lionsgate.

Don’t Knock Twice (12/1): Jess từng bỏ rơi con gái Chloe để theo đuổi sự nghiệp điêu khắc tại nước Mỹ. Sau gần 10 năm, cô trở về quê hương Anh quốc để hồi tưởng quãng thời gian thanh xuân, đồng thời tìm cách bù đắp cho Chloe. Song, cuộc hội ngộ bỗng trở thành chuyến hành trình tang thương khi hai mẹ con mắc phải lời nguyền hắc ám đến từ một nữ phù thủy. Do đạo diễn Caradog James thực hiện, phim kinh dị Don’t Knock Twice chiêu mộ “nữ nhi hành động” Katee Sackhoff và Lucy Boynton cho hai vai chính. Ảnh: SMM. Split (20/1): Sau The Visit (2015), M. Night Shyamalan tiếp tục thực hiện Split với vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Trong phim, tài tử James McAvoy sắm vai một tên bắt cóc biến thái, sở hữu 23 nhân cách khác nhau trong tâm trí. Hắn bắt ba cô gái trẻ về căn phòng kín của mình và nhóm nạn nhân phải tìm cách đối phó với từng tính cách trong y. Ảnh: Universal. Rings (3/2): Sau 12 năm, loạt The Ring mới trở lại trên màn ảnh rộng. Đây là loạt phim được người Mỹ thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết và thương hiệu phim kinh dị Ringu nổi tiếng của Nhật Bản. Không còn ngôi sao Naomi Watts sắm vai chính, Rings của đạo diễn F. Javier Gutierrez chiêu mộ hàng loạt diễn viên còn ít tên tuổi như Johnny Galecki, Laura Wiggins, Aimee Teegarden… Chuyện phim tiếp tục xoay quanh lời nguyền đến từ cuộc băng VHS kỳ bí, nhưng nay được đặt trong bối cảnh thời kỳ kỹ thuật số lên ngôi. Ảnh: Paramount. A Cure for Wellness (17/2): Tài năng trẻ Dane DeHaan sắm vai chính trong tác phẩm giật gân pha kinh dị mới của hãng Fox. Đó là một nhân viên được cử tới châu Âu để đón sếp tổng, người vốn đang có chuyến đi nghỉ dưỡng ở một khu điền viên. Song, khi tới nơi, chàng thanh niên phát hiện ra đó thực chất là một cái bẫy đáng sợ. Tác giả của bộ phim là Gore Verbinski, người từng thực hiện The Ring (2002). Ảnh: Fox. Patient Zero (17/2): Tài tử Doctor Who là Matt Smith vào vai người đàn ông có khả năng giao tiếp với các sinh vật giống như xác sống và đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Để tìm ra phương thuốc chữa trị hiệu quả nhất, anh phải lần ra cá thể đầu tiên mắc bệnh nhưng nay đã không còn dấu hiệu nhiễm virus (Stanley Tucci) trước khi quá muộn. Ảnh: Sony. Raw (10/3): Tác phẩm kinh dị mang đề tài ăn thịt người từng khiến một vài khán giả ngất lịm giữa rạp khi có buổi chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Toronto năm 2016. Do nữ đạo diễn Julia Ducournau thực hiện, Raw lấy trung tâm là một nữ sinh viên ăn chay, nhưng dần dần biến đổi thành kẻ thèm thịt người đáng sợ. Ảnh: The Focus World. The Belko Experiment (17/3): Bộ phim của đạo diễn Greg McLean lấy bối cảnh là cuộc thí nghiệm kỳ lạ tại tòa cao ốc ở Bogota, Colombia. Ở đó, 83 người Mỹ buộc phải giết chết ba đồng nghiệp, bằng không những kẻ đứng sau sự kiện sẽ sát hại sáu người bọn họ. Kịch bản của The Belko Experiment do James Gunn, đạo diễn loạt phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy, chấp bút. Ảnh: BH Tilt. Amityville: The Awakening (30/6): Bella Thorne và Jennifer Jason Leigh là hai ngôi sao tham gia tập thứ 14 của loạt phim kinh dị nổi tiếng Amityville. Chuyện phim bắt đầu khi một cô gái trẻ chuyển tới ngôi nhà mới cùng bà mẹ đơn thân và cậu em trai đang bị hôn mê. Tại đó, người em trai bất ngờ tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng. Nhưng hàng loạt hiện tượng kỳ bí cũng bắt đầu xảy đến với gia đình nhỏ. Ảnh: Blumhouse. Annabelle 2 (11/8): Có kinh phí sản xuất chỉ chưa đầy 7 triệu USD, nhưng Annabelle rốt cuộc thu gần 260 triệu USD hồi mùa thu 2014, bất chấp nhiều lời chê bai từ giới phê bình. Đây thực chất là phần ngoại truyện của cú hit The Conjuring, và hãng New Line sẽ tung ra Annabelle 2 trong cuối mùa hè năm nay. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, tác phẩm mới kể lại sự ra đời của con búp bê ma, cũng như số phận oan nghiệt của gia đình người thợ làm ra nó. Ảnh: Warner Bros. Cadaver (25/8): Shay Mitchell sắm vai chính trong tác phẩm kinh dị kinh phí thấp của đạo diễn Diederik Van Rooijen và hãng Screen Gems. Đó là nữ cảnh sát bị đình chỉ công tác, đồng thời đang chống chọi với chứng nghiện rượu. Cô nay làm bảo vệ tại một nhà xác, rồi bất ngờ chạm trán những thế lực hắc ám sau khi một xác chết kỳ bí được đưa tới đây. Ảnh: Twist Magazine. Polaroid (25/8): Đạo diễn Lars Klevberg phát triển Polaroid từ bộ phim ngắn cùng tên do chính anh từng thực hiện. Chuyện phim xoay quanh hai người phụ nữ bất ngờ khám phá ra chiếc máy ảnh Polaroid kỳ bí và quá khứ kinh hoàng mà nó chứa đựng. Ảnh: The Weinstein Company. It (8/9): Được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Stephen King, It dự kiến kéo dài hai tập. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến giữa một nhóm bạn thân với Pennywise - con quỷ đội lốt hình dạng hề, chuyên đi giết hại trẻ em. Họ có hai lần đụng độ nó, với khoảng cách thời gian lên tới 30 năm. Hồi năm 1990, It từng được chuyển thể lên sóng truyền hình. Ảnh: New Line. Friday the 13th (13/10): Kể từ năm 2009, các nhà sản xuất luôn ấp ủ thực hiện tập thứ 13 cho thương hiệu phim kinh dị Thứ sáu ngày 13. Gã sát nhân hàng loạt chuyên đeo mặt nạ hockey Jason Voorhees được cho là sẽ trở lại trong dịp lễ Halloween 2017. Đạo diễn Breck Eisner hứa hẹn ông đã tìm ra cách giải thích tại sao Jason không bao giờ có thể bị tiêu diệt. Ảnh: Paramount. Insidious: Chapter 4 (20/10): Hãng Universal hiện tỏ ra khá kín tiếng về nội dung của phần bốn loạt phim kinh dị Insidious. Một số tin đồn cho rằng chuyện phim là những sự kiện xảy ra ngay sau tập ba, vốn là phần tiền truyện của hai tập phim đầu tiên. Hồi mùa hè 2015, Insidious: Chapter 3 từng thu về 113 triệu USD so với mức kinh phí sản xuất chỉ là 10 triệu USD. Ảnh: Universal. Saw: Legacy (27/10): Phần bảy của loạt phim Saw được tiết lộ là tác phẩm tái khởi động thương hiệu, xoay quanh những nhân vật hoàn toàn mới. Do đó, người hâm mộ hiện rất tò mò muốn biết liệu Saw: Legacy có tiếp tục sử dụng cái tên Jigsaw, hay sẽ tạo ra một kẻ sát nhân hàng loạt mới toanh. Phim do bộ đôi đạo diễn Michael và Peter Spierig thực hiện. Ảnh: Lionsgate.