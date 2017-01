11 khoảnh khắc quyến rũ khó cưỡng của Lindsay Lohan

Lindsay Lohan khoe vẻ nóng bỏng tại lễ trao giải MTV Movie Awards 2004. Đây là khoảng thời gian nữ diễn viên sinh năm 1986 rực rỡ và nổi tiếng nhất. (Ảnh: Buzznet.com) Lindsay Lohan xuất hiện tại bữa tiệc GQ’s Men Of The Year Dinner 2006 với vẻ tươi tắn, xinh đẹp của cô gái ở tuổi 20. Thời điểm này, Lindsay đã là một ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood, hình ảnh của cô vẫn là một biểu tượng teen xinh đẹp và chưa vướng scandal. (Ảnh: Zimbio.com) Bức ảnh này chụp Lilo lúc giữa khoảng thời gian năm 2005-2006. Thời điểm đó, ngôi sao Mean Girls hơi gầy nhưng vẫn rất quyến rũ, đáng yêu. (Ảnh: Coedmagazine.com) Lindsay Lohan làm MC cho lễ trao giải MTV Movie Awards 2004. Đây là thời kỳ rực rỡ của Lindsay khi sau đó một năm cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc MTV Movie Award 2005 cho vai diễn trong "Mean Girls". (Ảnh: MTV) Lindsay Lohan xuất hiện trong buổi lễ trao giải Teen Choice Awards. Thời điểm này Lindsay đang rất nổi tiếng khi bộ phim đình đám Mean Girls vừa ra mắt khán giả. (Ảnh: Pinterest) Lindsay Lohan tỏa sáng trong buổi công chiếu Mean Girls năm 2004. (Ảnh: Blogspot) Đây là bức hình Lindsay Lohan chụp cho tạp chí Vanity Fair năm 2004. Hình ảnh nữ diễn viên vừa ngây thơ, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống lúc đó khác hẳn với bây giờ. (Ảnh: Imgur.com) Hình ảnh Lindsay tại Liên hoan Phim Venice lần thứ 63, năm 2006 gợi nhớ cho mọi người về một nàng công chúa xinh xắn, yêu kiều. (Ảnh: PopSugar) Lindsay Lohan xinh đẹp trong bức ảnh chụp cho Vanity Fair năm 2004. (Ảnh: HDwallsize.com) Đây được cho là một trong những bức hình sexy nhất của Lindsay Lohan chụp lúc cô còn trẻ. Lilo mặc áo crop top đứng dựa người vào bàn bếp. (Ảnh: Pinterest.) Thời điểm rực rỡ nhất và nổi tiếng nhất của Lindsay Lohan là từ năm 2004-2006, trước khi cô bước qua ngưỡng 21 tuổi với vô số những lần ra vào trại cai nghiện và nhiều scandal khác khiến hình ảnh của cô ngày càng xấu đi trong mắt người hâm mộ. (Ảnh: Pinterest)

