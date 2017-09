Chalisa “Rose” Yuemchai, 25 tuổi, nổi tiếng sau một vai diễn nhỏ trong bộ phim hài Trung Quốc Lost in Thailand. Cô là một trong 10 mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan 2017. Patta “Nadia” Wiruntanaki, 20 tuổi, từng giành vương miện Nữ hoàng Mimosa Thái Lan năm 2015. Sau khi giành vương miện hoa hậu, cô làm người mẫu và vũ công tự do. Pemika “Pynk” Ditsayamethanont, 25 tuổi, là một người đẹp chuyển giới khá nổi tiếng với gần 100.000 người theo dõi trên Facebook. Monthana “Gene” Chuthatus, 20 tuổi, gây chú ý khi xuất hiện trong một buổi tòng quân ở tỉnh Chachoengsao. Với vóc dáng và khuôn mặt hoàn toàn nữ tính lại xuất hiện trong đội quân nam đi tòng quân, Monthana bỗng trở nên nổi tiếng. Nhiều người chụp ảnh cùng cô và đăng lên mạng xã hội. Woranun “Frame” Nalatworasakul, 22 tuổi cũng nổi tiếng khi bị mọi người phát hiện trong một đợt tòng quân. Kể từ đó cô trở thành người của công chúng và xuất hiện trong rất nhiều chương trình trên truyền hình. Rinrada “Yoshi” Thurapan, 20 tuổi, được nhiều người biết tới nhờ khuôn mặt búp bê xinh xắn. Mới đây, Rinrada vừa lên ngôi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017, và danh tiếng của cô sẽ còn bay xa. Nathachat “Hana” Chanchiew, 26 tuổi, thu hút rất nhiều fan khi tham gia cuộc thi The Face Thailand mùa 3. Chananchida “Blossom” Rungpetcharat, 26 tuổi, nổi lên sau khi tham gia cuộc thi The Face Thailand mùa 3. Mặc dù không giành được 1 trong 3 vị trí cao nhất nhưng Chanachida lại nổi tiếng ngay sau đó. Jiratchaya “Mo” Sirimongkolnawin, 25 tuổi, giành ngôi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2016 và đại diện Thái Lan tham dự cuộc thi quốc tế dành cho người chuyển giới Miss International Queen cùng năm. Trước khi lên ngôi hoa hậu, Mo gây sốt khi xuất hiện trong chương trình I Can See You Voice và tạo ấn tượng với khán giả bằng giọng hát rất nam tính. Treechada “Poyd” Petcharat, hay còn gọi là Nong Poy 31 tuổi, vẫn là mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan suốt một thập kỷ qua. Người đẹp chuyển giới hiện là một diễn viên, người mẫu và được tạp chí TC Candler của Mỹ bầu chọn là một trong những khuôn mặt xinh đẹp nhất thế giới.

