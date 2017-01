Sẽ không thể có câu chuyện tình nào buồn và bi kịch hơn chuyện tình giữa Wang So (Lee Joon Gi) và Hae Soo (IU) trong bộ phim Scarlet Heart: Goryeo (Người tình ánh trăng: Bộ bộ kinh tâm). Cả hai phải chịu nhiều đau đớn khổ đau đến nỗi fan chỉ mong họ có cái kết có hậu vào tập cuối của bộ phim. Tuy nhiên khán giả phải thừa nhận họ là một trong 10 cặp sao Hàn đẹp đôi nhất trên màn ảnh năm 2016. (Ảnh: Soompi) Trong phim Moonlight Drawn by Clouds (Mây họa ánh trăng), Park Bo Gum vào vai hoàng tử Lee Young, phải lòng thái giám Hong Ra On (do Kim Yoo Jung thủ vai). Cả hai diễn viên được khen là vào vai rất ngọt nhờ những nụ cười tươi tắn, cử chỉ lãng mạn họ dành cho nhau. Chính vì thế mà khán giả đã trao cho họ giải Cặp đôi đẹp nhất tại lễ trao giải KBS Drama Awards. (Ảnh: IBTimes) Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã làm nên một bản tình ca đẹp cho bộ phim "Hậu duệ của mặt trời" và khiến cho bộ phim nổi tiếng khắp châu Á. Những màn diễn ăn ý và tuyệt vời của hai diễn viên chính khiến fan mong ngóng họ sẽ sớm trở thành một cặp thật ngoài đời. (Ảnh: Rolala Loves). "Huyền thoại biển xanh" là câu chuyện tình yêu giữa con trai của một gia đình quý tộc tên Damlim (Lee Min-ho thủ vai) và một mỹ nhân ngư tên Shim Chung (Jun Ji-hyun thủ vai). Sự xuất hiện của hai ngôi sao nổi tiếng châu Á Jun Ji Hyun và Lee Min Ho trong phim khiến khán giả mong ngóng ngày bộ phim ra đời. (Ảnh: Stardailynews) Nói về mối tình màn ảnh điên rồ nhất trên màn ảnh thì phải nói tới cặp Han Hyo Joo và Lee Jong Suk trong phim W. Kang Chul (Lee Jong Suk) – thiên tài bắn súng, tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc – chính là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của bố Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo). Định mệnh giữa họ bắt đầu khi cô bác sĩ thực tập năm 2 rơi vào không gian trong cuốn truyện và gặp gỡ Kang Chul. (Ảnh: 360kpop) Park Bo Gum chứng minh cho mọi người thấy anh ấy thật đáng yêu dù cho bạn diễn của anh là Hyeri hay ai đi nữa. Cặp đôi Deok Sun (Hyeri thủ vai) và Choi Taek (Park Bo Gum) trong Reply 1988 là một cặp gây chú ý với khán giả bởi cái cách Deok Sun trêu chọc Taek và dạy anh về cuộc sống. Họ luôn là một cặp mang lại cho khán giả cảm giác vui vẻ, yêu đời. (Ảnh: Kdramastars) Oh Hae Young (Seo Hyun Jin) và Park Do Kyung (Eric Mun) đã giúp bộ phim Lại là em Oh Hae Young (Another Oh Hae Young) đời hơn vì cách diễn rất nội tâm, sâu sắc và cảm giác có lỗi trong câu chuyện tình của họ. Mối quan hệ của hai nhân vật chính có nhiều mâu thuẫn nhưng cũng có rất nhiều những cảnh âu yếm, yêu đương. (Soompi) Trong bộ phim "Bác sĩ", sự đối lập giữa nhân vật kiểu tinh nghịch của Yoo Hye Jung (Park Shin Hye thủ vai) và nhân vật đầy trách nhiệm, điềm đạm của Hong Ji Hong (Kim Rae Won) khiến cho bộ phim tăng sự lôi cuốn với khán giả. Ji Chang Wook và YoonA được cho là một cặp đôi đẹp bởi vẻ ngoài rất sáng của cả hai. Chính vì thế mà sự kết hợp của họ trong bộ phim The K2 đã khiến khán giả mê mệt. Gong Hyo Jin vai Pyo Na Ri, một MC thời tiết và anh chàng phóng viên giỏi nghề Lee Hwa Shin (Jo Jung Suk thủ vai) trong phim "Don’t Dare to Dream" cũng được đánh giá là một cặp đẹp đôi trên màn ảnh Hàn 2016 và khán giả thì dõi theo mối quan hệ giữa bộ ba Hwa Shin – Na Ri – Jung Won sẽ diễn biến như thế nào. (Ảnh: Soompi)

Sẽ không thể có câu chuyện tình nào buồn và bi kịch hơn chuyện tình giữa Wang So (Lee Joon Gi) và Hae Soo (IU) trong bộ phim Scarlet Heart: Goryeo (Người tình ánh trăng: Bộ bộ kinh tâm). Cả hai phải chịu nhiều đau đớn khổ đau đến nỗi fan chỉ mong họ có cái kết có hậu vào tập cuối của bộ phim. Tuy nhiên khán giả phải thừa nhận họ là một trong 10 cặp sao Hàn đẹp đôi nhất trên màn ảnh năm 2016. (Ảnh: Soompi) Trong phim Moonlight Drawn by Clouds (Mây họa ánh trăng), Park Bo Gum vào vai hoàng tử Lee Young, phải lòng thái giám Hong Ra On (do Kim Yoo Jung thủ vai). Cả hai diễn viên được khen là vào vai rất ngọt nhờ những nụ cười tươi tắn, cử chỉ lãng mạn họ dành cho nhau. Chính vì thế mà khán giả đã trao cho họ giải Cặp đôi đẹp nhất tại lễ trao giải KBS Drama Awards. (Ảnh: IBTimes) Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã làm nên một bản tình ca đẹp cho bộ phim "Hậu duệ của mặt trời" và khiến cho bộ phim nổi tiếng khắp châu Á. Những màn diễn ăn ý và tuyệt vời của hai diễn viên chính khiến fan mong ngóng họ sẽ sớm trở thành một cặp thật ngoài đời. (Ảnh: Rolala Loves). "Huyền thoại biển xanh" là câu chuyện tình yêu giữa con trai của một gia đình quý tộc tên Damlim (Lee Min-ho thủ vai) và một mỹ nhân ngư tên Shim Chung (Jun Ji-hyun thủ vai). Sự xuất hiện của hai ngôi sao nổi tiếng châu Á Jun Ji Hyun và Lee Min Ho trong phim khiến khán giả mong ngóng ngày bộ phim ra đời. (Ảnh: Stardailynews) Nói về mối tình màn ảnh điên rồ nhất trên màn ảnh thì phải nói tới cặp Han Hyo Joo và Lee Jong Suk trong phim W. Kang Chul (Lee Jong Suk) – thiên tài bắn súng, tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc – chính là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của bố Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo). Định mệnh giữa họ bắt đầu khi cô bác sĩ thực tập năm 2 rơi vào không gian trong cuốn truyện và gặp gỡ Kang Chul. (Ảnh: 360kpop) Park Bo Gum chứng minh cho mọi người thấy anh ấy thật đáng yêu dù cho bạn diễn của anh là Hyeri hay ai đi nữa. Cặp đôi Deok Sun (Hyeri thủ vai) và Choi Taek (Park Bo Gum) trong Reply 1988 là một cặp gây chú ý với khán giả bởi cái cách Deok Sun trêu chọc Taek và dạy anh về cuộc sống. Họ luôn là một cặp mang lại cho khán giả cảm giác vui vẻ, yêu đời. (Ảnh: Kdramastars) Oh Hae Young (Seo Hyun Jin) và Park Do Kyung (Eric Mun) đã giúp bộ phim Lại là em Oh Hae Young (Another Oh Hae Young) đời hơn vì cách diễn rất nội tâm, sâu sắc và cảm giác có lỗi trong câu chuyện tình của họ. Mối quan hệ của hai nhân vật chính có nhiều mâu thuẫn nhưng cũng có rất nhiều những cảnh âu yếm, yêu đương. (Soompi) Trong bộ phim "Bác sĩ", sự đối lập giữa nhân vật kiểu tinh nghịch của Yoo Hye Jung (Park Shin Hye thủ vai) và nhân vật đầy trách nhiệm, điềm đạm của Hong Ji Hong (Kim Rae Won) khiến cho bộ phim tăng sự lôi cuốn với khán giả. Ji Chang Wook và YoonA được cho là một cặp đôi đẹp bởi vẻ ngoài rất sáng của cả hai. Chính vì thế mà sự kết hợp của họ trong bộ phim The K2 đã khiến khán giả mê mệt. Gong Hyo Jin vai Pyo Na Ri, một MC thời tiết và anh chàng phóng viên giỏi nghề Lee Hwa Shin (Jo Jung Suk thủ vai) trong phim "Don’t Dare to Dream" cũng được đánh giá là một cặp đẹp đôi trên màn ảnh Hàn 2016 và khán giả thì dõi theo mối quan hệ giữa bộ ba Hwa Shin – Na Ri – Jung Won sẽ diễn biến như thế nào. (Ảnh: Soompi)