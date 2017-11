10 bộ phim nổi tiếng nhất của Triệu Vy

1. Hoàn Châu Cách Cách (1997): Hoàn Châu Cách Cách phiên bản có Triệu Vy là cách nói quen thuộc của khán giả khi nhắc về bộ phim truyền hình của nữ sĩ Quỳnh Dao năm 1997. Tiểu Yến Tử - vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng luôn gây ra không ít rắc rối - như được đo ni đóng giày cho Triệu Vy. Năm nay, Hoàn Châu Cách Cách đã tròn 20 năm từ khi ra đời nhưng vẫn là một điểm sáng chói trong sự nghiệp của Triệu Vy. 2. Tân dòng sông ly biệt (2001): Sau Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy tiếp tục đóng chung với Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như trong bộ phim tình cảm của Quỳnh Dao. Cả ba cùng tài tử Cổ Cự Cơ hợp thành bộ tứ trẻ trung, đẹp đôi, nổi tiếng một thời. Bản làm lại từ phim Dòng sông ly biệt (1986) có thay đổi về một số tình tiết và cũng rất thành công. Trong phim, Triệu Vy vào vai Lục Y Bình, cô con gái cá tính và mạnh mẽ của gia đình họ Lục nổi tiếng. Cô có tình yêu đẹp và đầy sóng gió với chàng ký giả Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ). 3. Đội bóng Thiếu Lâm (2001): Đây là bộ phim hài thể thao của đạo diễn kiêm diễn viên Châu Tinh Trì, cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc của ông. Phim kể về một đội bóng có các cầu thủ là võ sư Thiếu Lâm tự. Trong phim, Triệu Vy thủ vai A Mai, cô gái bán hàng ăn với tuyệt kỹ Thái cực quyền. A Mai đã giúp đỡ đội bóng thiếu lâm giành chiến thắng khi cả đội rơi vào tình trạng chấn thương do bị chơi xấu. 4. Tịch dương thiên sứ (So Close, 2002): Tịch dương thiên sứ là phim hành động võ thuật với ba vai nữ chính đầy quyến rũ do Thư Kỳ, Triệu Vy và Mạc Văn Úy đảm nhận. Tên phim (So Close) lấy cảm hứng từ ca khúc Close to You của The Carpenters, bài hát được sử dụng trong phim. Triệu Vy vào vai Ái Quần, em gái của Ái Lâm (Thư Kỳ) đóng. Họ là một cặp sát thủ kiêm tin tặc và chuyên gia tình báo. Vì hiểu lầm và sự ganh đua của Ái Quần, hai chị em xích mích, tạo nên một bi kịch không lường trước được. 5. Kinh hoa yên vân (2005): Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lâm Ngữ Đường, Kinh hoa yên vân kể về cuộc đời của Diêu Mộc Lan (Triệu Vy), một nữ nhân tài sắc nổi tiếng ở Bắc Kinh, gắn với bối cảnh biến động ở Trung Quốc đầu thế kỷ 20 với các phong trào đấu tranh xã hội. Kinh hoa yên vân được xem là một trong những phim truyền hình hay nhất Trung Quốc năm 2005. 6. Hai phần phim Họa bì (2008 và 2012): Họa bì là tác phẩm điện ảnh ma mị dựa trên một câu chuyện trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, bộ tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là bộ phim đánh dấu sự xuất hiện chung của bộ ba ngôi sao hàng đầu điện ảnh Trung Quốc: Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn. Nhân vật của cả ba cũng vướng vào tình tay ba phức tạp. Diễn viên Triệu Vy vào vai Bội Dung, vợ của Vương Sinh (Trần Khôn), còn Châu Tấn vào vai Tiểu Duy, một hồ ly tinh xinh đẹp được Vương Sinh cứu thoát và chen vào giữa cuộc hôn nhân của họ. 7. Đại chiến Xích Bích 1 và Đại chiến Xích Bích 2 (2008 và 2009): Nếu không có Họa bì và Đại chiến Xích Bích, Triệu Vy vẫn bị đánh giá là "thuốc độc phòng vé" do có quá nhiều phim điện ảnh thất bại về doanh thu. Đại chiến Xích Bích quy tụ dàn sao khủng gồm Lương Triều Vỹ, Kaneshiro Takeshi, Trương Chấn, Hồ Quân, Lâm Chí Linh... Triệu Vy vào vai phụ Tôn Thượng Hương, em gái của Tôn Quyền (Trương Chấn đóng). Gây tranh cãi về chuyên môn nhưng Đại chiến Xích Bích cũng nhận được rất nhiều đề cử tại các giải thưởng điện ảnh châu Á. 8. Hoa Mộc Lan (2009): Trong phim, Triệu Vy tiếp tục đóng cặp với Trần Khôn. Nữ diễn viên được chọn vào vai này giống như 'đo ni đóng giày", bởi cô có gương mặt "nam trang", ánh lên vẻ cương nghị, thích hợp để vào vai một thiếu nữ giả trai ra chiến trận. Chính Trần Khôn cũng nói, anh chỉ đồng ý đóng Lý Quảng vì diễn viên đóng Hoa Mộc Lan là Triệu Vy. Để giành được vai này, Triệu Vy đã vượt qua Chương Tử Di, Dương Tử Quỳnh và Lưu Diệc Phi. 9. Gửi tuổi thanh xuân (So Young, 2013): Đây không phải là phim do Triệu Vy đóng, mà là phim đầu tiên do cô làm đạo diễn. Cô đã có một khởi đầu đẹp với vai trò mới, khi Gửi tuổi thanh xuân làm mưa làm gió ở phòng vé. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Anh có thích nước Mỹ không? của nhà văn Tần Di Ổ. Duyên dáng và tràn đầy sức trẻ, Gửi tuổi thanh xuân được so sánh với Tân dòng sông ly biệt, một phim từ thập niên trước do Triệu Vy đóng và chính. 10. Lạc lối ở Hong Kong (2015): Lạc lối ở Hong Kong (Lost in Hong Kong, 2015) là một phim hài có doanh thu khủng của đạo diễn Từ Tranh tiếp nối loạt phim Lost in Journey (2010) và Lost in Thailand (2012). Triệu Vy vào vai người vợ Thái Ba của nhân vật chính Từ Lai (Từ Tranh đóng), cả hai đến Hong Kong du lịch, nhưng người chồng lại có mục đích riêng khiến họ rơi vào nhiều cảnh dở khóc dở cười. Dù bộ phim nổi tiếng và có doanh thu khủng, vai diễn của Triệu Vy lại khá nhẹ ký và bị coi là "bình hoa di động".

