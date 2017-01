Top 10 hãng hàng không an toàn nhất năm 2017

AirlineRatings.com đánh giá Qantas là hãng hàng không an toàn nhất năm 2017. Được biết, hãng hàng không Qantas đã nắm giữ vị trí này trong 4 năm qua. Air New Zealand là hãng hàng không quốc gia của New Zealand có trụ sở tại Auckland. Hãng hàng không Alaska có trụ sở tại Seattle, Washington (Mỹ) cũng được đánh giá cao về độ an toàn. Được biết, hãng hàng không Alaska Airlines trang bị Wifi trên máy bay. All Nippon Airways (ANA), có trụ sở tại thủ đô Tokyo, là hãng hàng không quốc tế và nội địa lớn thứ hai của Nhật Bản. British Airways, hãng hàng không quốc gia của Vương quốc Anh, cũng được đánh giá cao về độ an toàn. Cathay Pacific Airways là hãng hàng không của Hong Kong, Trung Quốc. Delta Air Lines một hãng hàng không của Mỹ có trụ sở ở thành phố Atlanta, Georgia. Etihad Airways là hãng hàng không quốc gia của Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), được thành lập vào năm 2003. Hãng hàng không này được đánh giá cao về độ an toàn cũng như cung cấp những dịch vụ đem lại sự thoải mái cho hành khách. EVA Air là một hãng hàng không Đài Loan có trụ sở tại Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan gần Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1923, Finnair là hãng hàng không lớn nhất và là hãng hàng không quốc gia của Phần Lan có trụ sở ở Vantaa. (Nguồn ảnh: CNN)

