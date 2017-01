Ngày 21/1, hàng trăm nghìn phụ nữ thế giới biểu tình phản đối ông Trump, đồng loạt đổ xuống đường tham gia "Cuộc tuần hành của phụ nữ" do lo sợ những quyền lợi của phụ nữ sẽ bị đe dọa dưới thời Tổng thống Mỹ thứ 45. Ảnh The Atlantic Các nhà hoạt động xã hội ngồi trên xe buýt tới tham gia cuộc tuần hành ở Washington ngày 21/1, 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. Ảnh The Atlantic Cảnh sát Mỹ chuẩn bị bắn đạn hơi cay về phía những người tham gia biểu tình ở Washington. Ảnh The Atlantic Hàng vạn người biểu tình ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh The Atlantic Cả phụ nữ và nam giới cùng xuống đường biểu tình ở thành phố Boston, Massachusetts ngày 21/1. Ảnh The Atlantic Hình ảnh cuộc biểu tình ở thành phố New York trong ngày đầu tiên tỷ phú Donald Trump nhậm chức. Ảnh The Atlantic Phụ nữ ở Nairobi, Kenya. Ảnh The Atlantic Đám đông phụ nữ biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại Đức và Cổng Brandenburg. Ảnh The Atlantic Tuy trời rét buốt với nhiều tuyết rơi, nhưng nhiều chị em cũng tụ tập biểu tình tại Công viên thành phố ở Utah. Ảnh The Atlantic Đám đông diễu hành nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về nữ quyền ở thành phố Amsterdam, Hà Lan ngày 21/1. Ảnh The Atlantic Người biểu tình tụ tập ở Công viên Trung tâm dân sự thuộc thành phố Denver, Colorado. Ảnh The Atlantic Biểu tình ngoài đường phố ở Ottawa, Ontario, Canada. Ảnh The Atlantic Hình ảnh tại Quảng trường Trafalgar, London, Anh. Ảnh The Atlantic Nhóm phụ nữ tham gia biểu tình ở Belgrade, Serbia. Ảnh The Altantic Phụ nữ biểu tình bên ngoài Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Ảnh The Atlantic Đoạn đường trung tâm ở Los Angeles tắc nghẽn do biểu tình. Ảnh The Atlantic

