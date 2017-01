Không khí đón Tết Nguyên đán 2017 ở Trung Quốc

Các nhân công trong một làng nghề ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây đang gấp rút hoàn thành hàng nghìn cây nến đỏ để đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2017 ở Trung Quốc. Ảnh CD Các nhân công bận rộn làm đèn lòng đỏ trong một xưởng ở Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 6/1/2017 để chuẩn bị tung hàng ra trong dịp Tết Đinh dậu 2017 sắp tới. Ảnh CD Các em nhỏ học viết chữ câu đối mừng Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 sắp sửa tới tại một trung tâm dạy thư pháp ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc ngày 8/1. Ảnh CD Nghệ nhân làm đèn lồng để kịp cho dịp Tết truyền thống ở xã Xuan’en, tỉnh Hà Bắc. Ảnh CD Người phụ nữ đang hoàn thành các chữ “phuc” để trang trí nhà dịp Tết tại làng Liujing, thị trấn Xiayi, tỉnh Hà Nam. Ảnh CD Các đồ trang trí tết được bày bán tại một ngôi chợ ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh CD Người dân làng bận rộn làm bánh gạo ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Bánh gạo còn được gọi là bánh năm mới, tượng trưng cho nhiều điều tốt lành cho mọi người trong năm mới. Ảnh CD Bánh hoa hay còn gọi là bánh gạo đậu ở thành phố Liangcheng, tỉnh Sơn Đông. Đây là những bánh truyền thống trong mỗi dịp tết. Ảnh CD Em bé thích thú trước những đèn lồng đỏ tại một hội chợ xuân ở Nam Ninh, Khu Tự trị Dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Ảnh CD Nghệ sĩ dân gian Kan Zongqin đang làm tò he hình con gà trống, biểu tượng của năm 2017 – tại Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông. Ảnh Sina Những chú gà trống do nghệ nhân Kan làm. Ảnh Sina Người dân tới hội chợ xuân ở Nam Ninh. Ảnh Cri

Các nhân công trong một làng nghề ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây đang gấp rút hoàn thành hàng nghìn cây nến đỏ để đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2017 ở Trung Quốc. Ảnh CD Các nhân công bận rộn làm đèn lòng đỏ trong một xưởng ở Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 6/1/2017 để chuẩn bị tung hàng ra trong dịp Tết Đinh dậu 2017 sắp tới. Ảnh CD Các em nhỏ học viết chữ câu đối mừng Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 sắp sửa tới tại một trung tâm dạy thư pháp ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc ngày 8/1. Ảnh CD Nghệ nhân làm đèn lồng để kịp cho dịp Tết truyền thống ở xã Xuan’en, tỉnh Hà Bắc. Ảnh CD Người phụ nữ đang hoàn thành các chữ “phuc” để trang trí nhà dịp Tết tại làng Liujing, thị trấn Xiayi, tỉnh Hà Nam. Ảnh CD Các đồ trang trí tết được bày bán tại một ngôi chợ ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh CD Người dân làng bận rộn làm bánh gạo ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Bánh gạo còn được gọi là bánh năm mới, tượng trưng cho nhiều điều tốt lành cho mọi người trong năm mới. Ảnh CD Bánh hoa hay còn gọi là bánh gạo đậu ở thành phố Liangcheng, tỉnh Sơn Đông. Đây là những bánh truyền thống trong mỗi dịp tết. Ảnh CD Em bé thích thú trước những đèn lồng đỏ tại một hội chợ xuân ở Nam Ninh, Khu Tự trị Dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Ảnh CD Nghệ sĩ dân gian Kan Zongqin đang làm tò he hình con gà trống, biểu tượng của năm 2017 – tại Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông. Ảnh Sina Những chú gà trống do nghệ nhân Kan làm. Ảnh Sina Người dân tới hội chợ xuân ở Nam Ninh. Ảnh Cri