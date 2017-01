Hình ảnh mùa đông vô cùng khắc nghiệt trên thế giới

Mùa đông trên thế giới những ngày qua có nhiều chuyển biến tiêu cực khi nền nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Mọi người đi trên Đại lộ Istiklal trong một ngày tuyết trắng rơi dày ở thành phố Istanbul ngày 7/1. Ảnh The Atlantic Mọi người chơi đùa với tuyết ở quảng trường Taksim, thành phố Istanbul. Ảnh The Atlantic Những chiếc ô tô bị băng tuyết bao phủ ở Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh The Atlantic Hình ảnh mùa đông trên khắp thế giới trong bộ ảnh trên The Atlantic. Ảnh: Người dân đi trên khu đại lộ trong một ngày bão tuyết ở Boston, Massachusetts ngày 7/1. Ảnh The Atlantic Người tuyết ở khu Hạ Manhattan, New York ngày 8/1. Ảnh The Atlantic Người phụ nữ trượt tuyết trên hồ đóng băng Orlangen, nam thành phố Stockholm, Thụy Điển ngày 23/12/2016. Ảnh The Atlantic Cặp đôi mới cưới đi bộ trên quảng trường Sultanahmet, Istanbul trong một ngày tuyết rơi dày hôm 8/1. Ảnh The Atlantic Ngôi đền cổ Apollon ở Hy Lạp phủ đầy tuyết trắng. Ảnh The Atlantic Những người di cư ngồi quanh đống lửa sưởi ấm ở Belgrade, Serbia để chống chọi với trong mùa đông băng giá này khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống -11 độ C. Ảnh The Atlantic Mọi người trèo lên thác nước đóng băng nhân tạo ở khu trượt tuyết ở Metabief, Pháp ngày 7/1. Ảnh The Atlantic Các thuyền buồm tham gia kỳ thi đấu trên mặt hồ đóng băng Tisza ở Abadszalok, Hungary ngày 7/1. Ảnh The Atlantic Rừng cây phủ băng tuyết ở Holzkirchen, Đức. Ảnh The Atlantic Chiếc A380 của hãng hàng không Etihad Airways Airbus hạ cánh xuống sân bay Heathrow, tây London giữa trời mù mịt. Ảnh The Atlantic

