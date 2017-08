Điểm danh 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2017

Theo tờ Insider, San Miguel de Allende (Mexico) là một trong những thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2017. Trong ảnh là nhà thờ St. Michael the Archangel của thành phố. Ảnh: BI. Đứng thứ hai trong danh sách là thành phố Charleston ở bang Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: BI. Thành phố Chiang Mai của Thái Lan là một địa điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới. Ảnh chụp Công viên quốc gia Doi Inthanon ở Chiang Mai. Ảnh: BI. Thành phố Kyoto từng là kinh đô của Nhật Bản. Ảnh: BI. Thành phố Florence (Italy) đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những thành phố đẹp nhất hành tinh. Ảnh chụp nhà thờ chính tòa Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Ảnh: BI. Thành phố Oaxaca ở Mexico. Ảnh: Những người tham gia “lễ hội người chết” ở Oaxaca. Ảnh: BI. Hội An của Việt Nam cũng nằm trong danh sách những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới. Ảnh: BI. Thành phố Cape Town của Nam Phi đứng ở vị trí thứ 8. Ảnh: BI. Cánh đồng lúa xanh ngát ở thành phố Ubud, Indonesia. Ảnh: BI. Cố đô Luang Prabang ở Lào. Ảnh: BI. Santa Fe là thành phố thủ phủ của tiểu bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: BI. Thủ đô Rome của Italy đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách những thành phố tuyệt nhất hành tinh. Ảnh: BI. Thành phố Xiêm Riệp ở Campuchia nổi tiếng với quần thể đền Angkor Wat. Ảnh: BI. Thành phố Udaipur, Ấn Độ. Ảnh: BI. Thành phố Barcelona xinh đẹp của Tây Ban Nha. Ảnh: BI.

Theo tờ Insider, San Miguel de Allende (Mexico) là một trong những thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2017. Trong ảnh là nhà thờ St. Michael the Archangel của thành phố. Ảnh: BI. Đứng thứ hai trong danh sách là thành phố Charleston ở bang Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: BI. Thành phố Chiang Mai của Thái Lan là một địa điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới. Ảnh chụp Công viên quốc gia Doi Inthanon ở Chiang Mai. Ảnh: BI. Thành phố Kyoto từng là kinh đô của Nhật Bản. Ảnh: BI. Thành phố Florence (Italy) đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những thành phố đẹp nhất hành tinh . Ảnh chụp nhà thờ chính tòa Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Ảnh: BI. Thành phố Oaxaca ở Mexico. Ảnh: Những người tham gia “lễ hội người chết” ở Oaxaca. Ảnh: BI. Hội An của Việt Nam cũng nằm trong danh sách những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới. Ảnh: BI. Thành phố Cape Town của Nam Phi đứng ở vị trí thứ 8. Ảnh: BI. Cánh đồng lúa xanh ngát ở thành phố Ubud, Indonesia. Ảnh: BI. Cố đô Luang Prabang ở Lào. Ảnh: BI. Santa Fe là thành phố thủ phủ của tiểu bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: BI. Thủ đô Rome của Italy đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách những thành phố tuyệt nhất hành tinh. Ảnh: BI. Thành phố Xiêm Riệp ở Campuchia nổi tiếng với quần thể đền Angkor Wat. Ảnh: BI. Thành phố Udaipur, Ấn Độ. Ảnh: BI. Thành phố Barcelona xinh đẹp của Tây Ban Nha. Ảnh: BI.