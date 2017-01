Cảnh sát Ibiza sợ hãi trước những du khách ma men nước Anh

Rất nhiều du khách người Anh say xỉn mất kiểm soát đã gây ra những trận ẩu đả khiến cảnh sát đảo Ibiza, Tây Ban Nha đau đầu.

Mặc dù vậy, những du khách người Anh không chỉ khiến đảo Ibiza ở Tây Ban Nha trở nên nổi tiếng mà còn khiến nơi đây trở thành điểm nóng của các vụ ẩu đả gây mất trật tự đường phố. Đến mức, các sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha từ chối đến đảo Ibiza làm việc bởi họ cho rằng họ được trả lương không xứng đáng để có thể dốc sức đối phó với các du khách say rượu người Anh, những người thường xuyên ẩu đả ngay trên đường phố và quan hệ tình dục trên bãi biển.

Theo thống kê có khoảng 750.000 người Anh đến tham quan hòn đảo Ibiza mỗi năm và trong số này, có không ít những du khách sau khi uống rượu xong liền trở nên quá khích, sẵn sàng sống theo bản năng, bất chấp luật pháp, khiến nhiều người dân và thậm chí cảnh sát địa phương hoảng sợ, mệt mỏi và chán nản. Một người đàn ông say rượu bị trấn áp sau khi gây gổ vô cớ trên đường phố Tây Ban Nha.

Hiện tại chỉ có 241 cảnh sát Tây Ban Nha làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an trên đảo trong khi con số được đề nghị vào năm 2007 là 287.

Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đến mức Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Ban Nha, Jose Manuel Ignacio Zoido mô tả sự thiếu hụt lực lượng cảnh sát ở đảo Ibiza như là một "vấn đề ưu tiên", cần phải giải quyết nhanh chóng. Cô gái trẻ say khướt, không kiểm soát được hành vi, làm loạn trên phố.

Theo một nguồn tin cho biết, mùa hè năm ngoái, 76 du khách người Anh đã bị bắt giữ tại Ibiza, 594 công dân Vương quốc Anh phải cấp cứu, 258 trường hợp khác phải nhận sự giúp đỡ của Lãnh sự Anh khi gặp rắc rối trên đảo Ibiza.

Thời gian gần đây, các điểm đến ở Tây Ban Nha trong đó có đảo Ibiza đón nhận lượng tăng du khách người Anh tăng đột biến. Nguyên nhân được cho là ở các điểm đến nổi tiếng khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia, các mối đe dọa khủng bố gia tăng, du khách không muốn mạo hiểm.

