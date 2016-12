Bất ngờ cuộc sống “sang chảnh” trong những nhà tù đặc biệt

Tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt al-Hair ở Ả-rập Xê-út, phòng giam của tù nhân được thiết kế giống như phòng khách sạn để vợ con của tù nhân có thể đến thăm và ở lại đây. Nhiều nhà tù trên thế giới cho phép tù nhân nuôi thú cưng. Các tù nhân sẽ phải dùng tiền riêng của họ để mua đồ ăn và những đồ dùng cần thiết khác cho thú cưng mà họ nhận chăm sóc. Tại Na Uy, một số tù nhân đặc biệt được giam ở những ngôi nhà bungalow nhỏ thay vì những phòng giam truyền thống. Họ có thể được cung cấp cần câu hoặc đồ trượt tuyết,... Tại một số nhà tù đặc biệt trên thế giới, các tù nhân được trang bị máy tính bảng để giúp họ có thể liên lạc với bạn bè, gia đình hoặc nghe nhạc, xem video, phát triển các kỹ năng cá nhân,... Họ cũng có thể được sử dụng Internet. Tại Anh, hàng nghìn tù nhân trong các nhà tù tư nhân được tiếp cận với dịch vụ của hãng truyền hình kỹ thuật số trả tiền Sky. Nhiều nhà tù ở Anh hiện nay tạo cơ hội cho các tù nhân, dù đang trong thời gian thụ án, có thể được làm việc trong một nhà hàng do đầu bếp có sao Michelin quản lý. Nhiều nhà tù ở nước Mỹ và một số quốc gia khác cho phép tù nhân chơi các loại nhạc cụ mà họ yêu thích, chẳng hạn như ghi-ta, sáo,... Một chương trình được Cục đặc trách Nhà tù Liên bang Mỹ thử nghiệm vào năm 2012 cho phép tù nhân mua máy nghe nhạc MP3 ngay trong nhà tù bằng tiền mà họ kiếm được hoặc nhận được từ gia đình, bạn bè. Tại một nhà tù ở Antwerp, Bỉ, tù nhân được cho phép xem phim “người lớn”. (Nguồn ảnh: The Richest)

