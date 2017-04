Ảnh xót xa trẻ em Mosul suy dinh dưỡng trong bệnh viện

Y tá xòe tay nắm bàn tay của một trẻ em Mosul mới 6 tháng tuổi tại một bệnh viện do tổ chức tình nguyện Medecins Sans Frontieres điều hành ở Qayyara, Iraq. Em bé 8 tuổi Dua Nawaf đang điều trị vết thương tại bệnh viện này. Các thành viên trong gia đình em đều thiệt mạng trong một cuộc không kích vào Mosul. Nhiều trẻ sơ sinh bị suy dinh dưỡng đa phần đều đến từ Mosul, nơi đang chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt giữa phiến quân IS và lực lượng Iraq. Dì của bệnh nhân nhí Dua Nawaf đang bế em. Bé gái này bị bỏng ở đầu và tay trong một cuộc không kích do liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu thực hiện. Một em bé khác cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Các em có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng đều dưới 6 tháng tuổi. Đa phần các trẻ em Iraq điều trị tại bệnh viện này đều được sinh ra trong trong thời gian lực lượng vũ trang Iraq cắt đứt tuyền đường tiếp tế cuối cùng của IS từ Mosul tới Iraq, bao vây chúng bên trong thành phố. Điều này dẫn tới tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đối với dân thường nơi đây. Một y tá đang kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân nhi Nawars Raed nằm điều trị tại bệnh viện cách Mosul 60 km về phía nam. Cậu bé Ayham Ahmed (5 tuổi) nằm trên giường bệnh trong lúc bà em đang cầu nguyện để em mau chóng khỏi bệnh. Hình ảnh tại một phòng bệnh, Bé trai nắm trên giường bệnh. Bệnh nhân nhí đang chơi cùng chị gái. Theo vị bác sĩ tại bệnh viện, đa phần các bà mẹ Iraq thường cho con nhỏ uống sữa công thức thay vì sữa mẹ. Mà trong giai đoạn chiến sự ở Mosul, sữa công thức cực khan hiếm. Thậm chí, nếu họ muốn con bú sữa mẹ, nhiều bà mẹ cảm thấy điều đó khó khăn do căng thẳng về tinh thần và thể chất khi sống tại vùng chiến sự. Bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của một em bé sơ sinh bị suy dinh dưỡng. Một trong các bà mẹ chạy trốn khỏi Mosul nói với các bác sĩ bệnh viện rằng, chị không còn cách nào ngoài việc cho con nhỏ uống nước pha với đường, sữa chua hay với bột để qua cơn đói. Nguồn ảnh Reuters

