Ảnh hiếm cuộc sống ở nước Mỹ hồi thập niên 1860

Những bức ảnh được chụp vào những năm 1860 phần nào giúp độc giả hình dung được cuộc sống ở nước Mỹ hàng trăm năm trước. Ảnh: VT. Một bức ảnh lưu niệm chụp trước nhà ở Saratoga Springs, thành phố New York, hồi thập niên 1860. Ảnh: VT. Một em nhỏ ngồi trên lưng ngựa ở Latrobe, bang Pennsylvania, hàng trăm năm trước. Ảnh: VT. Ba người phụ nữ “tạo dáng” trước nhà của họ ở Barton, Vermont, hồi thập niên 1860. Ảnh: VT. Hai phụ nữ đứng cạnh ngôi mộ trong một nghĩa trang ở Gambier, bang Ohio. Ảnh: VT. Một đoàn tàu gặp nạn ở Richmondville, thành phố New York của nước Mỹ nhiều năm về trước. Ảnh: VT. Bức ảnh chụp nhà máy sản xuất sữa đặc W.K. Lewis & Brothers ở West Brookfield, bang Massachusett. Ảnh: VT. Một nhóm người đàn ông trên đỉnh núi Lookout, bang Tennessee. Ảnh: VT. Người đàn ông đứng cạnh một chú ngựa ở Springfield, bang Massachusetts. Ảnh: VT. Một cửa hiệu ở Illinois trong bức ảnh chụp hàng trăm năm trước. Ảnh: VT. Quang cảnh tại một địa điểm ở Hartfort, bang Connecticut sau trận mưa bão. Ảnh: VT. Một bé trai đang cưa khúc gỗ tại địa điểm nào đó ở Wisconsin hoặc Connecticut. Ảnh: VT. Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên con thuyền ở New Bedford, bang Massachusetts. Ảnh: VT. Một góc bên trong cửa hàng quần áo Colby ở Taunton, bang Massachusetts, hồi thập niên 1860. Ảnh: VT. Hai người đàn ông ngồi trên xe ngựa trong một ngày mưa tuyết ở quận Westchester, thành phố New York. Ảnh: VT.

