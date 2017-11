Ảnh hiếm cuộc sống ở New Mexico trong Thế chiến II

Cuộc sống ở bang New Mexico hiện lên chân thực trong những bức ảnh đen trắng dưới đây. Ảnh: VT. Hai đứa trẻ sinh hoạt trong một căn phòng nhỏ ở Trampas, New Mexico, năm 1943. Ảnh: VT. Buổi khiêu vũ tập thể ở Peñasco năm 1943. Ảnh: VT. Một gia đình quây quần bên lò sưởi trong nhà ở Trampas, New Mexico, năm 1943. Ảnh: VT. Người dân đi xe ngựa lên núi kiếm củi ở Trampas hồi năm 1943. Ảnh: VT. Các thành viên trong một gia đình ở Trampas hàng chục năm trước. Ảnh: VT. Các em nhỏ chăm chú lắng nghe cô đàn hát ở Albuquerque. Ảnh: VT. Những em học sinh đứng trước một ngôi trường ở Ojo Sarco năm 1943. Ảnh: VT. Một gia đình Hispanic ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa dường như là một phương tiện di chuyển phổ biến của người dân ở đó thời bấy giờ. Ảnh: VT. Bên trong ngôi trường một phòng học ở Ojo Sarco năm 1943. Ảnh: VT. Người dân đi trên con đường trắng xóa ở Penasco, New Mexico, năm 1943. Ảnh: VT. Một y tá và thông dịch viên trên đường tới nhà của một bệnh nhân ở Liano Quemado trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: VT. Bé trai đọc sách trong ngôi trường của cộng đồng Hispanic ở Ojo Sarco. Ảnh: VT.

