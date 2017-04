15 phụ nữ xinh đẹp giàu có trên thế giới

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là một trong những phụ nữ xinh đẹp giàu có trên thế giới. Được biết, Ivanka từng là người mẫu và hiện tại, cô là Phó Tổng giám đốc điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization. Ảnh: The Richest. Josie Ho, con gái của ông trùm sòng bạc Macau, cũng nằm trong danh sách những mỹ nhân giàu có bậc nhất thế giới. Được biết, Josie nắm giữ nhiều vị trí trong một số công ty hàng đầu Trung Quốc và có tài sản ròng là 2 tỷ USD. Ảnh: Time To Break. Xinh đẹp và tài năng, Amanda Hearst chắc chắn khiến không ít người ngưỡng mộ. Được biết, Amanda là một nhà hoạt động người Mỹ. Cô cũng là một người mẫu nổi tiếng. Ảnh: The Richest. Georgina Bloomberg là con gái của doanh nhân, chính trị gia người Mỹ Michael Bloomberg. Được biết, Michael Bloomberg là người giàu thứ 8 nước Mỹ và giàu thứ 10 trên thế giới. Con gái ông, Georgina, sở hữu khối tài sản là 18 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Holly Branson là con gái của tỷ phú Richard Branson – nhà sáng lập Tập đoàn Virgin và nhà từ thiện người Anh. Được biết, Holly từng làm việc tại nhiều bệnh viện ở London trước khi vào làm cho Tập đoàn Virgin. Ảnh: The Richest. Dylan Lauren là con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Ralph Lauren. Không chỉ xinh đẹp, Dylan còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Ảnh: The Richest. Vanisha Mittal là con gái của tỷ phú Lakshmi Mittal – một trong những người giàu có nhất thế giới. Sau khi kết hôn bằng một đám cưới xa hoa vào năm 2004, Vanisha làm việc với vai trò giám đốc của nhiều công ty trong Tập đoàn Mittah. Ảnh: The Richest. Nữ doanh nhân xinh đẹp Aerin Lauder cũng nằm trong danh sách này. Ảnh: The Richest. Anna Anisimova là con gái của tỷ phú Nga Vasily Anisimov. Cô hiện tại là một diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng. Ảnh: The Richest. Nữ diễn viên xinh đẹp Julia Louis Dreyfus sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Nữ doanh nhân người Mỹ Sara Blakely là một trong những người phụ nữ quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ảnh: The Richest. Nữ doanh nhân Charlotte Casiraghi tận hưởng cuộc sống giàu sang mà nhiều người mơ ước. Ảnh: The Richest. Khi mới 24 tuổi, doanh nhân Perenna Kei (sinh tại Hong Kong) đã nắm giữ trong tay 1,3 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Tamara Ecclestone là con gái của tỷ phú Bernie Ecclestone. Ảnh: The Richest. Sinh ra trong gia đình giàu có ở Pháp, Marie Besnier Beauvalot đã nắm giữ trong tay khối tài sản là 2,5 tỷ USD. Ảnh: The Richest.

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là một trong những phụ nữ xinh đẹp giàu có trên thế giới. Được biết, Ivanka từng là người mẫu và hiện tại, cô là Phó Tổng giám đốc điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization. Ảnh: The Richest. Josie Ho, con gái của ông trùm sòng bạc Macau, cũng nằm trong danh sách những mỹ nhân giàu có bậc nhất thế giới. Được biết, Josie nắm giữ nhiều vị trí trong một số công ty hàng đầu Trung Quốc và có tài sản ròng là 2 tỷ USD. Ảnh: Time To Break. Xinh đẹp và tài năng, Amanda Hearst chắc chắn khiến không ít người ngưỡng mộ. Được biết, Amanda là một nhà hoạt động người Mỹ. Cô cũng là một người mẫu nổi tiếng. Ảnh: The Richest. Georgina Bloomberg là con gái của doanh nhân, chính trị gia người Mỹ Michael Bloomberg. Được biết, Michael Bloomberg là người giàu thứ 8 nước Mỹ và giàu thứ 10 trên thế giới. Con gái ông, Georgina, sở hữu khối tài sản là 18 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Holly Branson là con gái của tỷ phú Richard Branson – nhà sáng lập Tập đoàn Virgin và nhà từ thiện người Anh. Được biết, Holly từng làm việc tại nhiều bệnh viện ở London trước khi vào làm cho Tập đoàn Virgin. Ảnh: The Richest. Dylan Lauren là con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Ralph Lauren. Không chỉ xinh đẹp, Dylan còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Ảnh: The Richest. Vanisha Mittal là con gái của tỷ phú Lakshmi Mittal – một trong những người giàu có nhất thế giới. Sau khi kết hôn bằng một đám cưới xa hoa vào năm 2004, Vanisha làm việc với vai trò giám đốc của nhiều công ty trong Tập đoàn Mittah. Ảnh: The Richest. Nữ doanh nhân xinh đẹp Aerin Lauder cũng nằm trong danh sách này. Ảnh: The Richest. Anna Anisimova là con gái của tỷ phú Nga Vasily Anisimov. Cô hiện tại là một diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng. Ảnh: The Richest. Nữ diễn viên xinh đẹp Julia Louis Dreyfus sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Nữ doanh nhân người Mỹ Sara Blakely là một trong những người phụ nữ quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ảnh: The Richest. Nữ doanh nhân Charlotte Casiraghi tận hưởng cuộc sống giàu sang mà nhiều người mơ ước. Ảnh: The Richest. Khi mới 24 tuổi, doanh nhân Perenna Kei (sinh tại Hong Kong) đã nắm giữ trong tay 1,3 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Tamara Ecclestone là con gái của tỷ phú Bernie Ecclestone. Ảnh: The Richest. Sinh ra trong gia đình giàu có ở Pháp, Marie Besnier Beauvalot đã nắm giữ trong tay khối tài sản là 2,5 tỷ USD. Ảnh: The Richest.