15 điều ít biết về “Đệ nhất tiểu thư” Ivanka Trump

Theo Poplyft, Đệ nhất tiểu thư Ivanka Trump thực sự là một ngôi sao điện ảnh. Cô từng đóng vai trò chính trong phim tài liệu “Growing Up Rich” xoay quanh vấn đề nuôi dạy trẻ em trong các gia đình giàu có. Ảnh: PL. Ivanka thường có những bất đồng về quan điểm với cha cô, Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cô rất yêu quý cha mình. Ảnh: PL. Ivanka Trump đã tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania. Ảnh: PL. “Đệ nhất tiểu thư” Ivanka còn là một ngôi sao truyền hình. Ngoài phim tài liệu, cô còn từng xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng "Gossip Girl". Ảnh: PL. Ivanka Trump xuất hiện trên trang bìa tạp chí “Seventeen” năm cô 17 tuổi. Ảnh: PL. Ivanka Trump từng làm người mẫu cho hãng thời trang nổi tiếng Versace. Ảnh: PL. Ái nữ nhà Tổng thống Trump từng hẹn hò với tài tử Hollywood Topher Grace. Ảnh: PL. Năm 2009, Ivanka Trump kết hôn với Jared Kushner, một nhà kinh doanh bất động sản và là chủ một tờ báo lớn. Ảnh: PL. Ivanka và Jared có với nhau ba người con là Arabella (6 tuổi), Joseph (4 tuổi) và Theodore (1 tuổi). Ảnh: PL. Ivanka Trump luôn đặt gia đình lên trên hết. Ảnh: PL. Ivanka là bạn của Chelsea Clinton, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: PL. Ivanka Trump từng tham gia chương trình “The Apprentice” của cha cô. Ảnh: PL. Ivanka Trump theo đạo Do Thái. Trước khi kết hôn với Jared Kushner, cô đã theo học một năm tại trường Modern Orthodox Ramaz, nơi cô cải đạo sang đạo Do Thái. Ảnh: PL. Ivanka là một nữ doanh nhân thành đạt và có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Cô giữ chức Phó chủ tịch Tập đoàn Trump Organization. Ảnh: PL. Ivanka Trump không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: PL.

