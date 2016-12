12 nhà hàng độc đáo trên thế giới

Nhà hàng độc đáo ở Nuremberg, Đức có rất ít nhân viên phục vụ bởi vì nhà hàng này có hẳn một hệ thống băng chuyền đưa thức ăn mới làm xong từ nhà bếp tới bàn của thực khách. Thậm chí, món súp còn được đựng trong những cái chai rồi sau đó đổ ra bát để thực khách thưởng thức. Ảnh OTF Nhà hàng dưới biển ở Eilat, Israel. Ảnh OTF Một nhà hàng nằm dưới đại dương ở Tam Á, Trung Quốc. Ảnh OTF Nhà hàng Ninjia ở New York. Đúng như tên gọi, những ninja sẽ tới tấp bay ra từ mọi hướng ngay cả khi bạn đang ăn hoặc ngoảnh đầu đi tới nhà vệ sinh. Ảnh OTF Thưởng thức bữa tối trên không trung cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Có khoảng 5.000 đại tiệc giữa không trung như này được tổ chức ở 40 quốc gia trên thế giới. Ảnh OTF Tại nhà hàng Goofy ở Anaheim, Mỹ, bạn sẽ được các bồi bàn đóng giả các nhân vật từ trong những câu chuyện thần tiên phục vụ đồ ăn. Ảnh OTF Tới với quán cà phê mèo Nekorobi ở Tokyo, Nhật Bản, thực khách có thể ngồi đùa nghịch với chú mèo yêu mến với giá chừng 20 USD/giờ. Ảnh OTF Christon Café ở quận Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Nhà hàng được xây dựng và lấy cảm hứng bài trí từ nhà thờ của người Thiên chúa giáo. Ảnh OTF Nhà hàng New Lucky ở thành phố nhộn nhịp Ahmedabad, Ấn Độ lại đem đến cho những vị khách cảm giác có chút ghê rợn. Chủ nhà hàng cho xây dựng những nấm mộ gần đó xen các dãy bàn nhằm đem đến những may mắn cho khách hàng. Ảnh OTF Nhà hàng độc dị ở Riga, Latvia. Không gian của nhà hàng này như một phòng khám bệnh ở bệnh viện vậy. Ảnh OTF Những thực khách sẽ được đưa tới tận bàn ăn trong nhà hàng Dans Le Noir ở London khi mà đèn điện đều tắt ở đây. Ảnh OTF Nhà hàng lấy cảm hứng từ nhà vệ sinh ở California, Mỹ. Ảnh OTF

Nhà hàng độc đáo ở Nuremberg, Đức có rất ít nhân viên phục vụ bởi vì nhà hàng này có hẳn một hệ thống băng chuyền đưa thức ăn mới làm xong từ nhà bếp tới bàn của thực khách. Thậm chí, món súp còn được đựng trong những cái chai rồi sau đó đổ ra bát để thực khách thưởng thức. Ảnh OTF Nhà hàng dưới biển ở Eilat, Israel. Ảnh OTF Một nhà hàng nằm dưới đại dương ở Tam Á, Trung Quốc. Ảnh OTF Nhà hàng Ninjia ở New York. Đúng như tên gọi, những ninja sẽ tới tấp bay ra từ mọi hướng ngay cả khi bạn đang ăn hoặc ngoảnh đầu đi tới nhà vệ sinh. Ảnh OTF Thưởng thức bữa tối trên không trung cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Có khoảng 5.000 đại tiệc giữa không trung như này được tổ chức ở 40 quốc gia trên thế giới. Ảnh OTF Tại nhà hàng Goofy ở Anaheim, Mỹ, bạn sẽ được các bồi bàn đóng giả các nhân vật từ trong những câu chuyện thần tiên phục vụ đồ ăn. Ảnh OTF Tới với quán cà phê mèo Nekorobi ở Tokyo, Nhật Bản, thực khách có thể ngồi đùa nghịch với chú mèo yêu mến với giá chừng 20 USD/giờ. Ảnh OTF Christon Café ở quận Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Nhà hàng được xây dựng và lấy cảm hứng bài trí từ nhà thờ của người Thiên chúa giáo. Ảnh OTF Nhà hàng New Lucky ở thành phố nhộn nhịp Ahmedabad, Ấn Độ lại đem đến cho những vị khách cảm giác có chút ghê rợn. Chủ nhà hàng cho xây dựng những nấm mộ gần đó xen các dãy bàn nhằm đem đến những may mắn cho khách hàng. Ảnh OTF Nhà hàng độc dị ở Riga, Latvia. Không gian của nhà hàng này như một phòng khám bệnh ở bệnh viện vậy. Ảnh OTF Những thực khách sẽ được đưa tới tận bàn ăn trong nhà hàng Dans Le Noir ở London khi mà đèn điện đều tắt ở đây. Ảnh OTF Nhà hàng lấy cảm hứng từ nhà vệ sinh ở California, Mỹ. Ảnh OTF