10 điểm đón Tết Nguyên đán 2017 lý tưởng nhất

Tục lệ ăn mừng Tết Nguyên đán có từ hơn 300 năm trước ở thị trấn NuanQuan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc sẽ là một trải nghiệm khó quên với nhiều du khách. Ở đó, các thợ rèn sẽ nung sắt nóng chảy ở 1.000 độ C rồi nèm chúng vào bức tường gạch, tạo ra các màn pháo hoa độc đáo. Ảnh CNN Còn tới Macao vào dịp Tết Nguyên đán 2017, CNN khuyên du khách nên tới xem hai bánh xe Ferris có hình số 8 ở trước mặt tiền sòng bạc Studio City. Ở đó, có những màn trình diễn đẹp mắt trong dịp năm mới mà bạn khó lòng trải nghiệm được ở một nơi khác. Ảnh CNN Hơn 100 diễn viên sẽ mặc các trang phục triều Nhà Thanh tham gia buổi lễ tái hiện tại Thiên Đàn, Công viên Ditan, Bắc Kinh trong dịp mừng Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017. Ảnh CNN Tới chợ hoa đêm Quảng Bá, đường Âu Cơ, Hà Nội, Việt Nam sẽ là nơi in đậm không khí Tết Đinh dậu 2017. Ảnh CNN Cuộc đua ngựa dịp Tết Nguyên đán ở trường đua Sha Tin, Hồng Kông diễn ra vào ngày mùng 3 Tết. Ảnh CNN Thủ đô London cũng là nơi sẽ diễn ra màn diễu hành mừng Tết cổ truyền theo Âm lịch của người châu Á. Màn diễu hành này sẽ từ khu Chinatown tới Quảng trường Trafalgar. Ảnh CNN CNN cũng gợi ý bạn nên tới quán cơm gà ngon nức tiếng do chủ quán kiêm đầu bếp Chan Hon Meng điều hành ở Singapore trong dịp Tết Đinh dậu 2017. Ảnh CNN Nhiều công trình biểu tượng của thành phố Sydney, Australia như nhà hát opera, cầu cảng Sydney và tòa nhà chính quyền thành phố sẽ được thắp sáng bằng những đèn màu đỏ trong dịp Tết Âm lịch 2017. Ảnh CNN Chợ đêm Raohe ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cũng là một gợi ý hấp dẫn cho du khách vào mùa Tết Nguyên đán 2017. Ảnh CNN Cuối cùng, CNN khuyên khách du lịch tới Chinatown ở thành phố San Francisco để cảm nhận hương vị Tết Nguyên đán 2017. Ảnh CNN

