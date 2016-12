Top những vụ đại gia Việt chơi ngông gây chấn động dư luận

Muốn mua cả tháp Eiffel: Năm 2014, dư luận được dịp xôn xao vì thông tin triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel. Thông tin được lan truyền từ tờ báo Le Monde của Pháp. Theo Le Monde, triệu phú gốc Việt Chuc Hoang muốn mua lại Société de la Tour Eiffel (Công ty Tháp Eiffel). Công ty này đúng là do kỹ sư Gustave Eiffel thành lập năm 1889 để quản lý tháp Eiffel. Ảnh: Internet. Tạp chí Challenges (Pháp) đã phát hiện, tính toán giá trị cổ phiếu của đại gia này và đưa ông vào danh sách 200 doanh nhân giàu nhất nước Pháp. Trong danh sách này, ông Chuc Hoang đứng thứ hạng 176 với tài sản ước tính 290 triệu euro. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi ông Chuc Hoang gây ồn ào với thông tin muốn mua tháp Eiffel, đã có bài báo phủ nhận thông tin này. Đây chỉ là một trong những đại gia Việt chơi ngông gây sốc dư luận. Ảnh: Internet. Sắm 2 thuỷ phi cơ trị giá 72 tỷ: Một đại gia Việt chơi ngông khác gây sự chú ý của dư luận và nhanh chóng nổi tiếng khi bỏ tiền túi ra mua 2 chiếc thủy phi cơ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam. Đại gia này là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh - ông Trần Trọng Kiên. Ảnh: Forbes Việt Nam. Hai chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX từ nhà chế tạo máy bay Cessna (Mỹ) đã được bàn giao cho hãng hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation, thuộc tập đoàn Thiên Minh vào hồi tháng 6/2014. Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ này khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng). Trong hình là một trong hai chiếc thủy phi cơ tiền tỷ. Ảnh: Người Lao Động. Cũng trong năm 2014, dư luận xôn xao khi ông Phạm Ngọc lâm - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải, một đại gia Sài Gòn nói rằng sẽ bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để sắm 100 chiếc tàu thuỷ và máy bay trực thăng ra Hoàng Sa đánh cá. Ảnh: Dân Trí. Thuê trực thăng xem World Cup: Đó là đại gia Trần Văn Hoàn (Hoàn “say”), được biết đến là một doanh nhân tại thành phố Hải Phòng. Từ năm 2002, khi World Cup tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Hoàn “say” đã ấp ủ kế hoạch cực tốn kém của mình: Sẽ tham dự đủ …10 World Cup, dù tổ chức ở đâu. Cho đến nay, Trần Văn Hoàn đã dự 4 World Cup, từ Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002, Đức 2006, Nam Phi năm 2010 và 2014 là Brazil. Ảnh: Lao Động. Tại đất Nam Phi, Hoàn đã khiến những người dân bản địa mắt tròn mắt dẹt khi quyết định bỏ ra 5.000USD thuê hẳn một chiếc trực thăng để xem World Cup từ trên cao trong vài chục phút. Đến Brazil, Hoàn cũng bỏ ra vài ngàn USD để “bay” trên bầu trời Brazil. Tuy nhiên, do quy định của BTC cấm bay trên nóc sân vận động vì lý do an ninh nên Hoàn cũng chỉ có thể “lượn vài vòng”. Ảnh: Internet. Mạ vàng siêu xe sang Rolls-Royce đón Tết: Dịp Tết năm 2016, chủ nhân của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đã đổi biển số mới, mạ vàng thêm đường viền dọc thân xe, viền đèn... cùng nhiều chi tiết nội thất. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mạ vàng, gắn rồng nổi thuộc sở hữu của một đại gia kinh doanh bất động sản ở Hà Nội. Xe sang này đã đổi sang biển số Hà Nội sau một thời gian gắn biển TP HCM. Đây là lần nâng cấp thứ 3 chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom này lắp thêm một số chi tiết mạ vàng như các đường viền coach-line chạy dọc thân xe, nội thất... Một đại gia Tuyên Quang cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện với một loạt trang sức vàng đeo trên người tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Ảnh: Internet. Bộ trang sức "khổng lồ" từ vòng tay, nhẫn đến vòng đeo cổ... cho thấy khối tài sản không hề nhỏ của vị đại gia chơi ngông này. Ảnh: Internet. Đại gia Thanh Hóa tậu hai siêu xe tổng giá 35 tỷ: Tin tức trên Báo Giao Thông cho biết, sau khi đón chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne 20 tỷ đồng về đội của mình, đại gia Thanh Hóa còn gây “sốc” khi tiếp tục tậu thêm Ferrari F12 Berlinetta hồi tháng 11 vừa qua. Vị đại gia Thanh Hóa này hiện chưa rõ là ai, thế nhưng việc tậu liên tiếp 2 chiếc xe hàng chục tỷ đồng tại thị trường Việt Nam đã khiến giới chơi xe trong nước phải thán phục. Ảnh: Báo Giao Thông. Thuê máy bay rước dâu: Vài năm trở lại đây, giới đại gia Việt đánh bóng tên tuổi bằng những đám cưới hoành tráng cho những cô chiêu cậu ấm của mình. Đầu tháng 11/2015, gia đình một chú rể đã thuê nguyên một chiếc máy bay ATR 72 của hãng Vietnam Airlines để rước dâu từ TP HCM về Cà Mau. Được biết, chi phí cho riêng chuyến bay là 200 triệu đồng. Không chỉ khoe nhà, khoe xe, tiêu tiền gây choáng, nhiều đại gia Việt rải tiền khắp đường để gây "sốc". Năm 2015, tại Trà Vinh, Sài Gòn... từng có không ít "đại gia" ném tiền ra đường, lái xe đi rải tiền để cầu may, gây sự chú ý. Tuy nhiên, cách làm quái gở này không gây được thiện cảm ở nhiều người.

Muốn mua cả tháp Eiffel: Năm 2014, dư luận được dịp xôn xao vì thông tin triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel. Thông tin được lan truyền từ tờ báo Le Monde của Pháp. Theo Le Monde, triệu phú gốc Việt Chuc Hoang muốn mua lại Société de la Tour Eiffel (Công ty Tháp Eiffel). Công ty này đúng là do kỹ sư Gustave Eiffel thành lập năm 1889 để quản lý tháp Eiffel. Ảnh: Internet. Tạp chí Challenges (Pháp) đã phát hiện, tính toán giá trị cổ phiếu của đại gia này và đưa ông vào danh sách 200 doanh nhân giàu nhất nước Pháp. Trong danh sách này, ông Chuc Hoang đứng thứ hạng 176 với tài sản ước tính 290 triệu euro. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi ông Chuc Hoang gây ồn ào với thông tin muốn mua tháp Eiffel, đã có bài báo phủ nhận thông tin này. Đây chỉ là một trong những đại gia Việt chơi ngông gây sốc dư luận. Ảnh: Internet. Sắm 2 thuỷ phi cơ trị giá 72 tỷ: Một đại gia Việt chơi ngông khác gây sự chú ý của dư luận và nhanh chóng nổi tiếng khi bỏ tiền túi ra mua 2 chiếc thủy phi cơ thuộc hàng hiếm ở Việt Nam. Đại gia này là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh - ông Trần Trọng Kiên. Ảnh: Forbes Việt Nam. Hai chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX từ nhà chế tạo máy bay Cessna (Mỹ) đã được bàn giao cho hãng hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation, thuộc tập đoàn Thiên Minh vào hồi tháng 6/2014. Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ này khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng). Trong hình là một trong hai chiếc thủy phi cơ tiền tỷ. Ảnh: Người Lao Động. Cũng trong năm 2014, dư luận xôn xao khi ông Phạm Ngọc lâm - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải, một đại gia Sài Gòn nói rằng sẽ bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để sắm 100 chiếc tàu thuỷ và máy bay trực thăng ra Hoàng Sa đánh cá. Ảnh: Dân Trí. Thuê trực thăng xem World Cup: Đó là đại gia Trần Văn Hoàn (Hoàn “say”), được biết đến là một doanh nhân tại thành phố Hải Phòng. Từ năm 2002, khi World Cup tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Hoàn “say” đã ấp ủ kế hoạch cực tốn kém của mình: Sẽ tham dự đủ …10 World Cup, dù tổ chức ở đâu. Cho đến nay, Trần Văn Hoàn đã dự 4 World Cup, từ Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002, Đức 2006, Nam Phi năm 2010 và 2014 là Brazil. Ảnh: Lao Động. Tại đất Nam Phi, Hoàn đã khiến những người dân bản địa mắt tròn mắt dẹt khi quyết định bỏ ra 5.000USD thuê hẳn một chiếc trực thăng để xem World Cup từ trên cao trong vài chục phút. Đến Brazil, Hoàn cũng bỏ ra vài ngàn USD để “bay” trên bầu trời Brazil. Tuy nhiên, do quy định của BTC cấm bay trên nóc sân vận động vì lý do an ninh nên Hoàn cũng chỉ có thể “lượn vài vòng”. Ảnh: Internet. Mạ vàng siêu xe sang Rolls-Royce đón Tết: Dịp Tết năm 2016, chủ nhân của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đã đổi biển số mới, mạ vàng thêm đường viền dọc thân xe, viền đèn... cùng nhiều chi tiết nội thất. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mạ vàng, gắn rồng nổi thuộc sở hữu của một đại gia kinh doanh bất động sản ở Hà Nội. Xe sang này đã đổi sang biển số Hà Nội sau một thời gian gắn biển TP HCM. Đây là lần nâng cấp thứ 3 chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom này lắp thêm một số chi tiết mạ vàng như các đường viền coach-line chạy dọc thân xe, nội thất... Một đại gia Tuyên Quang cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện với một loạt trang sức vàng đeo trên người tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Ảnh: Internet. Bộ trang sức "khổng lồ" từ vòng tay, nhẫn đến vòng đeo cổ... cho thấy khối tài sản không hề nhỏ của vị đại gia chơi ngông này. Ảnh: Internet. Đại gia Thanh Hóa tậu hai siêu xe tổng giá 35 tỷ: Tin tức trên Báo Giao Thông cho biết, sau khi đón chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne 20 tỷ đồng về đội của mình, đại gia Thanh Hóa còn gây “sốc” khi tiếp tục tậu thêm Ferrari F12 Berlinetta hồi tháng 11 vừa qua. Vị đại gia Thanh Hóa này hiện chưa rõ là ai, thế nhưng việc tậu liên tiếp 2 chiếc xe hàng chục tỷ đồng tại thị trường Việt Nam đã khiến giới chơi xe trong nước phải thán phục. Ảnh: Báo Giao Thông. Thuê máy bay rước dâu: Vài năm trở lại đây, giới đại gia Việt đánh bóng tên tuổi bằng những đám cưới hoành tráng cho những cô chiêu cậu ấm của mình. Đầu tháng 11/2015, gia đình một chú rể đã thuê nguyên một chiếc máy bay ATR 72 của hãng Vietnam Airlines để rước dâu từ TP HCM về Cà Mau. Được biết, chi phí cho riêng chuyến bay là 200 triệu đồng. Không chỉ khoe nhà, khoe xe, tiêu tiền gây choáng, nhiều đại gia Việt rải tiền khắp đường để gây "sốc". Năm 2015, tại Trà Vinh, Sài Gòn... từng có không ít "đại gia" ném tiền ra đường, lái xe đi rải tiền để cầu may, gây sự chú ý. Tuy nhiên, cách làm quái gở này không gây được thiện cảm ở nhiều người.