Những món đắt đỏ, quý hiếm được đại gia Việt săn lùng ăn Tết

Gà Đông Tảo được coi là một trong những món đặc sản đắt đỏ, quý hiếm mà nhiều đại gia thường xuyên săn mua để ăn Tết. Ảnh: Depplus. Gà Đông Cảo (hay Đông Tảo) là loại gà quý hiếm của Việt Nam, do dân làng Đông Tảo tuyển chọn, thuần dưỡng từ lâu đời. Tương truyền gà Đông Cảo là của ngon vật lạ cúng tiến vua chúa thời xưa. Nhiều người sính lễ nghĩa thường chọn làm đồ cúng tế. Cũng có người không nỡ giết thịt giống gà như một thứ ưu vật của đời, để nuôi làm cảnh. Vài năm trở lại đây, rất nhiều đại gia Việt đổ xô mua gà Đông Tảo về ăn Tết dù nó có giá cao ngất ngưởng. Ảnh: Vietnamnet. Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5kg. Không chỉ có thịt thơm ngon, điểm đặc biệt khiến cho giá cả của giống gà này rất đắt chính là ở cặp chân. Chân gà càng to thì giống gà này càng có giá trị. Kỷ lục một đôi gà Đông Tảo được bán với giá 70 triệu đồng năm 2013 và giá của nó tăng dần lên trong các năm 2015, 2016. Ảnh: Depplus. Rùa vàng: Bởi màu sắc phú quý cùng giá trị dinh dưỡng cao nên rùa vàng là một trong những món đặc sản được giới siêu giàu săn lùng gắt gao mỗi dịp Tết đến xuân về. Ảnh: ĐSPL. Rùa vàng là loại động vật cực quý hiếm, có tuổi thọ cao. Nhiều người đồn đoán, bởi rùa vàng sống lâu nên hấp thụ nhiều linh khí của đất trời, rất bổ dưỡng cho những người ốm yếu muốn tăng cường sinh lực. Đặc biệt, huyết rùa được cho là thần dược có thể chữa khỏi nhiều bệnh về tim mạch. Ảnh: Baodansinh. Giá một con rùa vàng không hề rẻ, thậm chí ở...trên trời với mức 50 triệu đồng/con. Đắt đỏ như vậy nhưng trong giới nhà giàu đã có không ít đồn đoán về các đại gia vung tiền cho bữa ăn 150 triệu đồng với 3 con rùa vàng. Ảnh: Internet. Tổ yến: Tổ yến từ lâu nay luôn nằm trong danh sách quà biếu tặng xa xỉ dịp Tết Nguyên đán. Yến sào là tổ của chim yến, được làm hoàn toàn từ nước bọt chim yến. Tổ yến xưa là sản vật quý dâng vua và chỉ các nhà vương giả mới đủ tiền mua. Đến ngày nay, đây vẫn là thực phẩm bổi bổ đắt đỏ, không phải ai cũng đủ khả năng mua được. Ảnh: Depplus. Được xem là "trứng cá muối" của phương Đông, tổ yến chất lượng tốt hiện có giá gần 1.000 USD-1.500 USD/kg bán buôn và 2.500 USD/kg bán lẻ. Tuy nhiên, tổ yến luôn là món ăn đắt giá nhưng được ưa chuộng bậc nhất và thường xuyên "cháy hàng" bởi loại thực phẩm này rất có lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Thuvienboich. Yến sào có thể được chế biến thành nhiều món như nước yến, huyết yến, chè yến, súp yến. Tổ yến là món "thập toàn đại bổ", có thể thu hoạch nhiều nhất ở Khánh Hòa, nơi chim yến làm tổ nhiều nhất ở Việt Nam. Ảnh: Yenkhanhhoa. Cá anh vũ: Với mức giá khoảng 3 triệu đồng/kg, một con cá anh vũ nặng khoảng 3 kg cũng đã ngốn của các đại gia chi phí trên dưới 10 triệu đồng cho một bữa nhậu. Cá anh vũ là giống cá nổi tiếng thuộc vùng Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Internet. Điểm “độc” của loài cá này được ghi điểm trong mắt đại gia là khối sụn môi mỏng ở phần mõm của loài cá này. Sụn giòn, thơm và rất ngon. Phần môi cá Anh Vũ được coi là món ăn giúp đem lại may mắn, vì vậy, không ít đại gia chịu chơi đã coi cá Anh Vũ là món ăn thường xuyên không thực đơn của mình. Ảnh: Hatthocvang. Anh Trần Văn Toàn ở Tây Hồ (Hà Nội) cứ cuối tuần là tranh thủ chạy xe về các tỉnh quanh Hà Nội để lùng mua cá trắm đen sạch ăn Tết Nguyên đán.Theo anh Toàn, trong các loại cá thì trắm đen được xếp vào hàng thượng phẩm. Thịt loại cá này dày và trắng, không có mỡ, vị ngọt thơm. Ảnh: Vietnamnet. Cá trắm đen không phải là quá hiếm, song, để tìm mua được cá trắm đen ngon là không hề dễ. Riêng với cá trắm to, khách thường phải đặt trước. Cụ thể, giá cá trắm đen hiện dao động từ 180.000-250.000 đồng/kg loại 3-7kg/con, loại trên 10kg/con giá 600.000-1.000.000 đồng/kg tùy loại và tùy thời điểm,... Các chủ hàng cho biết, cá trắm đen càng to càng hiếm nên giá cá cực kỳ đắt đỏ. Ảnh: Vietnamnet.

