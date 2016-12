Kinh ngạc những bữa tiệc hoành tráng ở biệt thự Giáng My

Tiệc Giáng sinh hoành tráng tại biệt thự của Giáng My: Tối 18/12, Hoa hậu đền Hùng mời những người bạn thân thiết tới nhà thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh trong nền âm nhạc sang trọng, ấm cúng. Ảnh: VNE. Hoa hậu Giáng My chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc hoành tráng tại biệt thự riêng ở quận 2, TP HCM. Người đẹp chia sẻ, Noel và năm mới là thời khắc đặc biệt nên chị muốn mời người thân, bạn bè sum họp, chia sẻ những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Ảnh: VNE. Giáng My mời các nghệ sĩ nước ngoài trong dàn nhạc World Orchestra tới biểu diễn. Dàn nhạc mang tới những tiết mục ý nghĩa về Giáng sinh, năm mới, góp phần tạo nên bữa tiệc âm nhạc sang trọng, hoành tráng. Ảnh: VNE. Sau khi nghe nhạc, khách mời di chuyển ra khu vực sân vườn dự tiệc buffet trong ánh nến lung linh. Ảnh: VNE. Trước đó, ngày 7/11, Giáng My cũng tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại biệt thự riêng. Ảnh: Công lý. Buổi tiệc xa hoa này là dịp hội ngộ của nhiều bạn bè Giáng My cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như: Người đẹp biển Ninh Hoàng Ngân, siêu mẫu Hữu Long, diễn viên Quang Hòa... Ảnh: Công lý. Không gian tổ chức tiệc được trang hoàng sang trọng khiến các vị khách rất thích thú. Ảnh: Công lý. Mọi thứ trong phòng khách được bày biện gọn gàng, sang trọng chẳng khác gì một nhà hàng hạng sang. Ảnh: Công lý. Ngày 6/10, Hoa hậu Giáng My cũng tổ chức buổi họp báo cuộc thi Nữ hoàng đá quý Việt Nam tại biệt thự riêng. Hoa hậu Đền Hùng khoe vai trần trong bộ cánh ren cầu kỳ. Sau hơn 20 năm đăng quang, Giáng My vẫn được khen trẻ trung so với độ tuổi U50. Ảnh: Zing. Biệt thự của Giáng My được trang hoàng theo phong cách châu Âu. Khách mời dự họp báo đều choáng ngợp vì sự sang trọng, xa hoa. Ảnh: Zing. Buổi họp báo diễn ra ngay tại phòng khách. Không gian này ấn tượng với những cửa lớn, đèn chùm rực rỡ và đàn piano. Ảnh: Zing. Tháng 2/2016, Giáng My còn tổ chức tiệc tất niên tại nhà riêng. Hoa hậu đền Hùng tự tay trang trí nhà cửa cho dịp này. Ảnh: Zing. Giáng My tự lên ý tưởng bày trí không gian sống đậm chất cổ truyền. Hoa hậu thiết kế bối cảnh chợ hoa và gian hàng nhỏ tại cổng ra vào căn nhà. Quầy hàng bằng tre và những vật dụng dân gian rất gần gũi. Ảnh: Zing. Mỹ nhân sinh năm 1971 diện áo dài màu vàng nền nã hoạ tiết hoa lá hóa thân thành thiếu nữ gốc Sài thành. Ảnh: Zing. Hoa hậu và những người bạn chụp ảnh tại góc vườn nhà được trang trí bởi những chậu hoa cúc vàng xinh xắn. Ảnh: Zing.

Tiệc Giáng sinh hoành tráng tại biệt thự của Giáng My: Tối 18/12, Hoa hậu đền Hùng mời những người bạn thân thiết tới nhà thưởng thức bữa tiệc Giáng sinh trong nền âm nhạc sang trọng, ấm cúng. Ảnh: VNE. Hoa hậu Giáng My chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc hoành tráng tại biệt thự riêng ở quận 2, TP HCM. Người đẹp chia sẻ, Noel và năm mới là thời khắc đặc biệt nên chị muốn mời người thân, bạn bè sum họp, chia sẻ những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Ảnh: VNE. Giáng My mời các nghệ sĩ nước ngoài trong dàn nhạc World Orchestra tới biểu diễn. Dàn nhạc mang tới những tiết mục ý nghĩa về Giáng sinh, năm mới, góp phần tạo nên bữa tiệc âm nhạc sang trọng, hoành tráng. Ảnh: VNE. Sau khi nghe nhạc, khách mời di chuyển ra khu vực sân vườn dự tiệc buffet trong ánh nến lung linh. Ảnh: VNE. Trước đó, ngày 7/11, Giáng My cũng tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại biệt thự riêng . Ảnh: Công lý. Buổi tiệc xa hoa này là dịp hội ngộ của nhiều bạn bè Giáng My cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như: Người đẹp biển Ninh Hoàng Ngân, siêu mẫu Hữu Long, diễn viên Quang Hòa... Ảnh: Công lý. Không gian tổ chức tiệc được trang hoàng sang trọng khiến các vị khách rất thích thú. Ảnh: Công lý. Mọi thứ trong phòng khách được bày biện gọn gàng, sang trọng chẳng khác gì một nhà hàng hạng sang. Ảnh: Công lý. Ngày 6/10, Hoa hậu Giáng My cũng tổ chức buổi họp báo cuộc thi Nữ hoàng đá quý Việt Nam tại biệt thự riêng. Hoa hậu Đền Hùng khoe vai trần trong bộ cánh ren cầu kỳ. Sau hơn 20 năm đăng quang, Giáng My vẫn được khen trẻ trung so với độ tuổi U50. Ảnh: Zing. Biệt thự của Giáng My được trang hoàng theo phong cách châu Âu. Khách mời dự họp báo đều choáng ngợp vì sự sang trọng, xa hoa. Ảnh: Zing. Buổi họp báo diễn ra ngay tại phòng khách. Không gian này ấn tượng với những cửa lớn, đèn chùm rực rỡ và đàn piano. Ảnh: Zing. Tháng 2/2016, Giáng My còn tổ chức tiệc tất niên tại nhà riêng. Hoa hậu đền Hùng tự tay trang trí nhà cửa cho dịp này. Ảnh: Zing. Giáng My tự lên ý tưởng bày trí không gian sống đậm chất cổ truyền. Hoa hậu thiết kế bối cảnh chợ hoa và gian hàng nhỏ tại cổng ra vào căn nhà. Quầy hàng bằng tre và những vật dụng dân gian rất gần gũi. Ảnh: Zing. Mỹ nhân sinh năm 1971 diện áo dài màu vàng nền nã hoạ tiết hoa lá hóa thân thành thiếu nữ gốc Sài thành. Ảnh: Zing. Hoa hậu và những người bạn chụp ảnh tại góc vườn nhà được trang trí bởi những chậu hoa cúc vàng xinh xắn. Ảnh: Zing.