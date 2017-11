Phòng chống ung thư từ những thói quen hàng ngày sau đây

Bạn có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư bằng cách ăn uống lành mạnh và thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ. Ngoài ăn uống lành mạnh, bạn nên duy trì một số thói quen hàng ngày để giảm nguy cơ ung thư. Sau đây là những lời khuyên tốt nhất để ngăn ngừa ung thư tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 1. Thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời: Những người nhận được nhiều vitamin D có thể tự bảo vệ mình khỏi một loạt các bệnh ung thư, bao gồm ung thư đại tràng và ung thư vú. Nó cũng cải thiện tỷ lệ sống sót của u hắc tố, đó là một bệnh ung thư da nghiêm trọng. Ảnh: Boldsky. 2. Ăn cam mỗi ngày: Ung thư gây ra vi khuẩn H. pylori có thể được ngăn ngừa với mức độ vitamin C cao trong máu và những người như vậy ít có khả năng mắc ung thư. Do đó, bạn nên ăn trái cam mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 3. Tiêu thụ bông cải xanh: Ăn bông cải xanh sẽ giúp ngăn ngừa ung thư buồng trứng, dạ dày, phổi, bàng quang và đại trực tràng. Ăn bông cải xanh hấp làm tăng sức mạnh của các hợp chất chống ung thư như sulforaphane, làm ngừng sự phát triển của tế bào ung thư vú. Ảnh: Boldsky. 4. Giảm cân: Điều này rất quan trọng vì thừa cân chiếm 20% trong tổng số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ và 14% ở nam giới. Đây là một trong những lời khuyên tốt nhất để phòng ngừa ung thư tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 5. Ăn chuối: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ ăn 4-6 trái chuối giàu chất oxy hoá mỗi tuần sẽ giảm khoảng 54% nguy cơ mắc bệnh ung thư thận so với những người không ăn chuối. Ảnh: Boldsky. 6. Chú ý đến những cơn đau: Nếu bạn đang bị đau bụng, đau vùng chậu và nhu cầu cấp bách đi tiểu mỗi lần thì bạn cần gặp bác sĩ ngay. Nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng này và đó là khi bệnh này có thể trở nên nguy hiểm chết người. Ảnh: Boldsky. 7. Bổ sung canxi mỗi ngày: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống canxi mỗi ngày trong bốn năm đã giảm 36% sự phát triển của các khối u ung thư ruột kết mới. Đây là một trong những lời khuyên tốt nhất để ngăn ngừa ung thư tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 8. Tập thể dục 30 phút/ngày: Một nửa giờ tập luyện, 5 ngày một tuần, điều chỉnh lượng androgens và oestrogens, hai chất có thể bảo vệ phụ nữ chống lại ung thư do estrogen. Ảnh: Boldsky. 9. Bỏ thuốc lá: Hút thuốc không chỉ gây ra ung thư phổi mà còn ung thư miệng, thanh quản và thực quản. Người hút thuốc vô tình đang khuyến khích bệnh ung thư dạ dày, gan, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Ảnh: Boldsky. 10. Tránh xa bánh mỳ trắng: Ăn các thực phẩm có lượng đường cao làm tăng lượng đường trong máu và tăng nguy cơ bị ung thư đại trực tràng. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: Top thực phẩm phòng chống ung thư (Nguồn: VTC)

Bạn có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư bằng cách ăn uống lành mạnh và thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ. Ngoài ăn uống lành mạnh, bạn nên duy trì một số thói quen hàng ngày để giảm nguy cơ ung thư. Sau đây là những lời khuyên tốt nhất để ngăn ngừa ung thư tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 1. Thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời: Những người nhận được nhiều vitamin D có thể tự bảo vệ mình khỏi một loạt các bệnh ung thư, bao gồm ung thư đại tràng và ung thư vú. Nó cũng cải thiện tỷ lệ sống sót của u hắc tố, đó là một bệnh ung thư da nghiêm trọng. Ảnh: Boldsky. 2. Ăn cam mỗi ngày: Ung thư gây ra vi khuẩn H. pylori có thể được ngăn ngừa với mức độ vitamin C cao trong máu và những người như vậy ít có khả năng mắc ung thư. Do đó, bạn nên ăn trái cam mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 3. Tiêu thụ bông cải xanh: Ăn bông cải xanh sẽ giúp ngăn ngừa ung thư buồng trứng, dạ dày, phổi, bàng quang và đại trực tràng. Ăn bông cải xanh hấp làm tăng sức mạnh của các hợp chất chống ung thư như sulforaphane, làm ngừng sự phát triển của tế bào ung thư vú. Ảnh: Boldsky. 4. Giảm cân: Điều này rất quan trọng vì thừa cân chiếm 20% trong tổng số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ và 14% ở nam giới. Đây là một trong những lời khuyên tốt nhất để phòng ngừa ung thư tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 5. Ăn chuối: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ ăn 4-6 trái chuối giàu chất oxy hoá mỗi tuần sẽ giảm khoảng 54% nguy cơ mắc bệnh ung thư thận so với những người không ăn chuối. Ảnh: Boldsky. 6. Chú ý đến những cơn đau: Nếu bạn đang bị đau bụng, đau vùng chậu và nhu cầu cấp bách đi tiểu mỗi lần thì bạn cần gặp bác sĩ ngay. Nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng này và đó là khi bệnh này có thể trở nên nguy hiểm chết người. Ảnh: Boldsky. 7. Bổ sung canxi mỗi ngày: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống canxi mỗi ngày trong bốn năm đã giảm 36% sự phát triển của các khối u ung thư ruột kết mới. Đây là một trong những lời khuyên tốt nhất để ngăn ngừa ung thư tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 8. Tập thể dục 30 phút/ngày: Một nửa giờ tập luyện, 5 ngày một tuần, điều chỉnh lượng androgens và oestrogens, hai chất có thể bảo vệ phụ nữ chống lại ung thư do estrogen. Ảnh: Boldsky. 9. Bỏ thuốc lá: Hút thuốc không chỉ gây ra ung thư phổi mà còn ung thư miệng, thanh quản và thực quản. Người hút thuốc vô tình đang khuyến khích bệnh ung thư dạ dày, gan, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Ảnh: Boldsky. 10. Tránh xa bánh mỳ trắng: Ăn các thực phẩm có lượng đường cao làm tăng lượng đường trong máu và tăng nguy cơ bị ung thư đại trực tràng. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: Top thực phẩm phòng chống ung thư (Nguồn: VTC)