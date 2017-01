Những đồ công nghệ kỳ lạ ra mắt ở CES 2017

Rapael Smart Glove là thiết bị thông minh hỗ trợ cử động tay cho người khuyết tật. Găng tay thông minh này có thể trợ lực, ghi nhớ và phỏng đoán các tình huống sử dụng để giúp người dùng thực hiện các chức năng như tay thật. YouCam Makeup là gương thông minh hỗ trợ trang điểm. Người dùng chỉ cần soi gương và chọn các bộ lọc tương ứng để thấy ngay kết quả makeup trên gương mặt mà không cần thử trước với phấn son. The Hover Camera Passport là mẫu drone có khả năng nhận diện gương mặt đối tượng có trong cơ sở dữ liệu và chủ động "bám theo" nhân vật được chỉ định. Thiết bị này có thể là trợ thủ đắc lực cho lực lượng an ninh, tình báo. Nemotic là máy in nhỏ gọn, đơn giản, hỗ trợ người dùng in nhanh các tờ giấy nhắc nhở (sticky note) tạo trên smartphone. Hãng Holi mang đến mẫu đồng hồ để bàn Bonjour. Ngoài tính năng nhắc giờ, thiết bị này cũng có thể là trợ lý ảo của người dùng thông qua giọng nói. Matrix Powerwatch là smartwatch đầu tiên dùng năng lượng từ thân nhiệt. Powervision ra mắt drone nước mang tên PowerRay, có khả năng phát hiện, bám theo và ghi hình các sinh vật dưới mặt nước. Bàn chải thông minh Ara của Kolibree có chip xử lý và hệ thống cảm biến bên trong giúp ghi nhận thói quen đánh răng của người dùng. Nó cũng đưa ra những chuẩn đoán về sức khoẻ răng miệng thông qua ứng dụng trên smartphone. Osterhout Design Group ra mắt mẫu kính điệp viên R-9, giúp người dùng chụp ảnh tức thời và thậm chí selfie. Urban Hello ra mắt loạt đồng hồ để bàn thiết kế hiện đại, thông minh và quản lý thông qua ứng dụng trên smartphone. Điểm đặc biệt trên mẫu đồng hồ này là những sắc thái biểu cảm khác nhau như vui vẻ, gian ác, buồn bã.... Wink PTU là module camera gắn rời cho smartphone Android giúp người dùng chụp ảnh 360 độ. Phụ kiện này kết nối qua cổng Micro USB và chưa có giá bán cụ thể.

