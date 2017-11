Mục đích của Bkav là gì khi vạch trần lỗ hổng Face ID?

Ngày 15/11, Bkav tổ chức họp báo công bố loại mặt nạ có thể mở khóa thành công Face ID trên iPhone X. Trước khi buổi họp báo này diễn ra, họ tung lên mạng một clip mô phỏng quá trình mở khóa thành công Face ID và nhận được vô số phản ứng trái chiều. Không chỉ báo chí trong nước, hơn 120 tờ báo quốc tế dẫn lại thông tin này và đặt ra cho Bkav nhiều câu hỏi.



Bỏ qua việc Face ID bị vượt mặt hay cách làm của Bkav chưa làm tất cả cảm thấy thuyết phục, một số người đặt ra câu hỏi, mục đích của Bkav là gì khi họ vạch lá tìm sâu và phát hiện ra lỗ hổng trên iPhone X.

Đơn thuần vì mục đích nghiên cứu bảo mật?

“Giống như tất cả các đội an ninh mạng trên thế giới, khi có một công nghệ xác thực và bảo mật mới ra đời, tất cả đều chạy đua để tìm ra điểm yếu. Mục đích của chúng tôi là cảnh báo người dùng, cộng đồng để có cái nhìn chính xác hơn về mức độ an toàn của các công nghệ này”, ông Ngô Tuấn Anh - Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav trả lời Zing.vn trong buổi demo mở khóa Face ID bằng mặt nạ.

“Bkav cũng là đơn vị kinh doanh. Nếu không có lợi, tất nhiên họ không làm”, anh này bình luận.

“Quảng bá thương hiệu là điều chắc chắn. Chẳng doanh nghiệp nào không muốn quảng bá thương hiệu của mình khi có cơ hội”, anh Tiến - Trưởng phòng truyền thông của một doanh nghiệp trong nước nhận định. “Trong trường hợp này, tôi nghĩ Bkav đã chấp nhận mạo hiểm để đạt hiệu quả truyền thông ngoài sức tưởng tượng”, anh này khẳng định.

“Mỗi sản phẩm, mỗi phát ngôn của Bkav đều có thể gây tranh cãi. Trong trường hợp này, họ chưa hoàn toàn thuyết phục cộng đồng và các chuyên gia bảo mật, nhưng câu chữ họ đưa ra khá cẩn trọng và chừng mực. Họ chỉ nói đã tạo ra mặt nạ qua mặt được Face ID chứ không nói hack thành công Face ID. Việc cộng đồng tranh luận, mổ xẻ rõ ràng đã tạo hiệu ứng truyền thông vô cùng lớn cho thương hiệu này”, anh Tiến bình luận.

Chỉ nhìn vào hiệu ứng trên mạng xã hội và sự quan tâm của cả báo chí quốc tế, có thể thấy không nhiều công ty làm được như Bkav, cả về mặt kỹ thuật (mặc dù thô sơ) lẫn truyền thông.

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn xuất hiện thông tin Bkav sẽ cho ra mắt một chiếc Bphone giá rẻ trong vài tháng tới. Thông tin này, tất nhiên, không được nhà sản xuất xác nhận. Tuy nhiên, nếu điều đó là sự thật, Bkav có vẻ đang chạy đà rất tốt.