Chân dung và chức năng đầy đủ trên iPhone 2018 qua tin đồn

Năm 2018 đã bắt đầu và các hãng đang vào guồng quay chuẩn bị cho sự ra mắt smartphone mới. Hơn hết cả iPhone vẫn là dòng điện thoại được quan tâm hàng đầu vì nó chính là "kim chỉ nam" cho công nghệ smartphone trong tương lai.

Dưới đây là tất tần tật những điều cần biết về iPhone 2018, cùng tìm hiểu và cho mình cái nhìn tổng quan từ các nhà phân tích hàng đầu.

1. Ngày ra mắt của iPhone 2018

Dự kiến ngày ra mắt giống thường niên nhưng năm nay sẽ không có tình trạng giao hàng muộn như năm trước.

Truyền thống của Apple là giới thiệu sản phẩm mới vào tháng 9 hàng năm, và năm 2018 có thể cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, có một vấn đề là do năm 2017 mặc dù được giới thiệu cùng một ngày nhưng iPhone 8 và iPhone X lại bán ra cách nhau tới hơn 1 tháng, điều này hiện vẫn chưa có giải thích thỏa đáng từ Apple: có thể là do hãng cố tình tung iPhone X muộn để tăng doanh số cho iPhone 8, cũng có thể là do những rắc rối trong quá trình cung cấp linh kiện khiến không đủ để sản xuất iPhone tung ra thị trường cùng với iPhone 8...

Điều này khiến nhiều người lo lắng trong năm 2018, các iPhone có thể sẽ được bán ra không cùng ngày. Nhưng theo chuyên gia Ming-Chi Kou thì điều này có thể sẽ không xảy ra, vì " họ (Apple) sẽ nỗ lựng hết mình để đưa tất cả smartphone mới đến tay người dùng đúng ngày".

2. Có gì mới trên iPhone 2018?