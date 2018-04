Nữ sinh lớp 10 nổi tiếng nhờ gương mặt đẹp không tì vết

Thời gian vừa qua, lứa nữ sinh thuộc thế hệ 10X đã truyền tay nhau một công thức chung để tỏa sáng trong mọi bức ảnh: mặc áo dài, xõa tóc, khoe góc nghiêng thần thánh. Áp dụng triệt để công thức ấy, mới đây một nữ sinh lớp 10 đã bất ngờ tỏa sáng trên các fanpage mạng xã hội với gương mặt đẹp không tì vết và nước da bánh mật khỏe khoắn. Thậm chí, trên các fanpage nhiều dân mạng đã có nhận xét về nữ sinh 10X: "Cô gái có làn da bánh mật thu hút". Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận xin "info" để kết bạn, làm quen. Theo tìm hiểu của dân mạng, nữ sinh nổi tiếng trên có tên Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 2002) đến từ TP HCM. Cô bạn sở hữu chiều cao 1m59. Tiết lộ về làn da của mình, Hoàng Anh đính chính rằng, cô hoàn toàn không có làn da bánh mật như mọi người nhầm tưởng mà đó là do góc chụp bị thiếu sáng nên thành ra vậy. Cô bạn sở hữu đôi mắt to tròn, môi chúm chím xinh và sống mũi hài hoà. Thậm chí, theo nhiều người, ở một số góc chụp, Hoàng Anh còn trông rất Tây. Hiện tại Hoàng Anh đang là học sinh lớp 10C14 của trường THPT Hàn Thuyên, TP HCM. Cô nàng đặt việc học lên hàng đầu, phấn đấu để có thành tích tốt ở trường. Hoàng Anh sở hữu một gương mặt khá cá tính và đây cũng là thứ vũ khí giúp cô nữ sinh 10X này chinh phục mọi người. Cùng ngắm những hình ảnh của nữ sinh lớp 10 nổi tiếng trên MXH nhờ gương mặt đẹp không tì vết. Mời quý độc giả xem clip Nữ sinh 10x Hải Dương khốn đốn vì vòng 1 hơn 110cm - Nguồn: Youtube.

