Những túp lều trên biển cực chất cho tín đồ thích phượt

Đảo Mersea (Essex - Vương quốc Anh)

Đảo Mersea là hòn đảo đông dân cư nhất ở Anh, nằm ngoài khơi bờ biển của quận và 9 dặm (14 km) về phía đông nam của Colchester. Các ngành công nghiệp chính ở Mersea là nuôi trồng, đánh bắt cá, nuôi trồng sò, du lịch và phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí. Có hai khu định cư chính trên đảo, thị trấn nhỏ của West Mersea và làng East Mersea, cộng với một ấp nhỏ ở Barrow Hill phía bắc West Mersea. Hầu hết dân số Mersea sống ở West Mersea, đây là nơi có thể tìm thấy gần như tất cả các cửa hàng, nhà nghỉ và nhà hàng... Dãy túp lều trên biển nơi đây thu hút khách du lịch bởi sự gần gũi với thiên nhiên và màu sắc cực kì bắt mắt. Whitby, Yorkshire (Vương quốc Anh)

Cá, khoai tây chiên, kem; Lịch sử và văn hóa… tất cả đều được cung cấp tại Whitby, một trong những thị trấn biển có bờ biển đẹp nhất Đông Bắc. Whitby là nơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ gia đình. Chưa dừng lại ở đó, Whitby còn có ngành đánh cá, ngành công nghiệp máy bay phản và săn cá voi. Noirmoutier (Vendée – Pháp)

Các đảo Noirmoutier là ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Pháp trong bộ phận Vendée. Các bộ phận của hòn đảo đã được khai hoang từ biển. Hòn đảo này nổi tiếng nhất với Passage du Gois, một bãi cát trải dài với chiều dài 4,5 km, một trong những tuyến đường nối đảo với đất liền. Một ngày hai lần thủy triều dâng cao. Blyth (Northumberland - Vương quốc Anh)

Blyth là một thị trấn cảng nhộn nhịp với một lịch sử phong phú và là nơi có ý thức quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc riêng của mình. Đã có một khu định cư ở khu vực Đông Nam Northumberland kể từ thế kỷ 12, nhưng Blyth hiện đại đã phát triển nhanh chóng vào đầu thế kỷ 18 và thu được lợi ích từ việc khai thác than, đóng tàu, đánh bắt cá hiện đại và đường sắt và chỗ ở. Ngoài ra còn có bãi biển Nam nổi tiếng , một cồn cát vàng xinh đẹp , nơi có những túp lều trên bãi biển duy nhất ở Northumberland, tất cả đều có sẵn để cho thuê. Nieuwpoort (Flanders - Bỉ)

Trung tâm thành phố cũ của Nieuwpoort nằm cách bờ biển hiện tại khoảng 3 km. Gần biển, một trung tâm du lịch mới đã phát triển. Nơi đây có hệ thống túp lều ngủ trên biển vô cùng thú vị, thu hút khách du lịch nhiều nơi. Wells (Norfolk - Vương quốc Anh)

Wells-next-the-Sea là một cảng nằm trên bờ Bắc Norfolk của nước Anh. Thị trấn trải dài gần một dặm. Phần lớn các cửa hàng và các cơ sở kinh doanh khác hiện nay được tìm thấy trên phố Staithe Bournemouth (Dorset - Vương quốc Anh)

Với bảy dặm của bãi cát vàng và biển lấp lánh, thị trấn quốc tế sôi động của Bournemouth có tất cả các hoạt động như cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn rộng, khách sạn bên bờ biển… Nơi đây hòa trộn tuyệt vời giữa sự sôi động hiện đại với nét cổ xưa, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách du lịch. Deauville (Normandy – Pháp)

Bãi biển Deauville dài 2 km , được làm sạch mỗi buổi sáng trong suốt mùa hè. Bạn có thể chọn nơi đây như một cách “cô lập” bản thân vì mọi thứ đều rất yên tĩnh và thanh bình. Teignmouth (Devon - Vương quốc Anh)

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm tuyệt vời cho một kỳ nghỉ bãi biển gia đình , hãy xem Teignmouth . Ngắm mặt trời, đi dạo trên bãi cát mịn, lướt sóng và nhiều thứ để xem, để tận hưởng. Nơi đây ngay cả mùa hè cũng không hề quá đông đúc. Bãi biển tự nó là một lâu dài để bạn không cần phải lo lắng về đám đông, ngay cả trong mùa hè . Nó trải dài từ cửa sông Teign và có bến tàu Victorian ấn tượng . Bãi biển Teignmouth là một trong những bãi biển đó sẽ đưa bạn trở lại tuổi thơ. Bexhill-on-sea (Sussex - Vương quốc Anh)

Bexhill là một khu nghỉ mát ven biển truyền thống của Anh ; nơi lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn trên biển. Hãy đến và tận hưởng những điều tuyệt vời của thành phố biển này. Berck-sur-mer (Hauts de France – Pháp)

Berck-sur-mer sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất của Côte d'Opale. 12km cát mỏng, thuận lợi cho việc thư giãn và các hoạt động. Ở đây, gây ấn tượng bởi không khí trong lành, khoáng đạt, sự yên tĩnh… Nơi đây cũng có thể lướt diều, hoặc du thuyền cát, hãy đến chơi với gió và sóng! Mudeford (Dorset - Vương quốc Anh)

Mudeford là dành cho những người hâm mộ thể thao dưới nước và những người đam mê đánh cá. Tại đây có lối đi dạo tuyệt vời nối liền bến tàu với bãi biển, nơi lý tưởng để bơi, lướt ván buồm và đi thuyền trên khắp Solent. Các hoạt động địa phương khác bao gồm câu cá, chèo thuyền kayak, thuê thuyền và duyệt các tác phẩm nghệ thuật tại các phòng trưng bày nghệ thuật địa phương. Barneville-Carteret (Normandy – Pháp)

Từ năm 1995 nó đã được công nhận là một bãi biển Cờ Xanh , một tên gọi được trao cho các khu vực ven biển tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể về môi trường. Barneville Plage là khu dân cư chủ yếu bao gồm các khu cắm trại và nhà nghỉ mát. Thành phố yên tĩnh nhưng khá đông đúc trong mùa hè. Khu nghỉ mát trải dài vào thị trấn lân cận, Saint-Jean-de-la-Rivière, được xây dựng trên một đụn cát cổ. Littlehampton (West Sussex - Vương quốc Anh)

Nơi đây có bãi cát, bến du thuyền, bến cảng, kiến trúc đương đại… tất cả đều tuyệt đẹp. Littlehampton , Sussex ở Anh của bờ biển phía nam nắng vừa là nơi lý tưởng để tận hưởng một kỳ nghỉ gia đình vui vẻ và dành thời gian để thư giãn. Các điểm tham quan ven biển này bao gồm East Beach Café nổi tiếng nổi và lâu đài dài nhất của Anh cũng như khu bảo tồn thiên nhiên địa phương West Beach - một trang web chuyên về khoa học đặc biệt . Thưởng thức đi thuyền buồm, lặn và câu cá trên Sông Arun hoặc chỉ đơn giản là ngắm cảnh từ nhà hàng hoặc quán cà phê ven sông. Goodrington (Devon - Vương quốc Anh)

Nằm gần Paignton trên bờ biển South Devon, Goodrington có mọi thứ bạn cần cho kỳ nghỉ biển truyền thống của gia đình bạn . Goodrington Beach đã giành được giải thưởng Blue Flag danh tiếng vì sự sạch sẽ, vì vậy nó an toàn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Bãi biển được giữ sạch sẽ và không có rủi ro vì hàng ngày đều có máy loại bỏ đá sỏi, rong biển. Các bãi tắm ở đây cũng cực kì an toàn khi có sự tham gia của nhân viên cứu hộ.

