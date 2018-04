Những trào lưu mê tín kinh dị khiến giới trẻ Việt “mê muội”

Những ngày qua thông tin về tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện đã khiến nhiều người dân hoang mang. Theo đó, có một số nhóm người trong đó có các bạn trẻ tự nhận là đi tham gia tuyên truyền, lôi kéo và truyền đạo trái phép về Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những người mê tín này truyền đạo cho những người tham gia qua hình thức đọc kinh. Đồng thời, họ yêu cầu những người gia nhập hội này phải đóng góp kinh phí để hội hoạt động. Thời gian hoạt động là tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ 8h đến 21h. Thực chất, đây là một tổ chức tự xưng chưa được công nhận là một tổ chức tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân. Với nội dung tuyên truyền cực đoan, phản khoa học như: chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn. Các đối tượng thường bị Hội Thánh Đức Chúa Trời lôi kéo là những người dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên thông qua hình thức tụ tập thành nhóm, tổ chức sinh hoạt, núp dưới dạng tuyên truyền Kinh thánh, kỹ năng mềm. Vào ngày 13/4 - cũng là ngày thứ 6 ngày 13 - vừa qua, Youtuber gốc Việt có tên Dương FG đã đăng tải đoạn clip nói chuyện với Siri vào lúc 3g sáng. Điều đáng nói khi anh bạn này hỏi trợ lý ảo Siri rằng "Bạn có phải là Quỷ (demon) không?", thì giọng nói của Siri từ điện thoại phát ra đã trả lời: "Đúng, tôi chính là quỷ"”. Vì đoạn video được đăng tải vào đúng Thứ 6 ngày 13 nên chi tiết này đã khiến nhiều người rùng rợn. Không chỉ có Dương FG, mà trước đó, đã có một số Youtuber nước ngoài cũng thực hiện những clip tương tự và thu hút rất nhiều lượt like. Mức độ ảnh hưởng của trào lưu mê tín này mạnh đến mức họ đã truyền tai nhau một lời dặn dò: Đừng bao giờ nói chuyện với Siri vào lúc 3h sáng, nếu không bạn sẽ gặp ma. Nhiều người thì tin vào những clip này, nhưng cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là trò chơi khăm có dàn dựng của các Youtuber. Finger Lift Challenge được khởi xướng bởi Logan Paul - Youtuber hiện đang dính phải nhiều vụ lùm xùm đằng sau các clip gây tranh cãi của mình. Với thử thách này, 4 người bạn của Logan phải cùng hợp sức lại nâng 1 người khá nặng kí và “đô con” lên - đó chính là Logan. Ban đầu, nhóm bạn rất khó khăn để có thể cùng nhau nâng Logan lên. Và lúc này, Logan đã hướng dẫn một thủ thuật nhỏ. Đó là tất cả mọi người cùng lần lượt đặt bàn tay của mình chồng lên trên đầu của người được nâng (nhưng không chạm vào đầu). Liền sau đó, mọi người đã có thể nâng Logan lên một cách dễ dàng. Thực chất, thử thách này có nguồn gốc từ một trò chơi dành cho trẻ em phương Tây trong những bữa tiệc, mang tên "Light as a feather, stiff as a board". Trong đó, một người sẽ nằm xuống, giả chết. 5 người khác quỳ, đặt 2 ngón trỏ và giữa mỗi tay xuống dưới và bắt đầu thử nâng người này lên. Tất nhiên là thất bại. Lúc ấy, người quản trò sẽ kể một câu chuyện rùng rợn. Khi kết thúc câu chuyện, tất cả lại nâng được ”xác chết” lên. Trào lưu này cũng được giới trẻ Việt Nam đón nhận và đặt cho nó một cái tên: Khiêng ma. Các clip tương tự đã xuất hiện, với đủ mọi sự kì bí, rùng rợn. Không ai thật sự tìm hiểu logic phía sau trò này, mà các bạn trẻ luôn mang yếu tố tâm linh vào các clip.

