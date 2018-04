Nhan sắc hút hồn của em gái ca sĩ Hương Tràm

Những ngày qua, cộng đồng mạng đang sốt rần rần trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái được cho là em họ của " Em gái mưa" - Phạm Thị Hương Tràm sau khi bức ảnh được chính nữ ca sĩ người Nghệ An này đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể trong bức ảnh của mình, ca sĩ "Em gái mưa" chia sẻ: "Tự hào là họ ngoại nhà mình toàn hot girl. Bé em mới lên lớp 9 đã trổ hết nét xinh rồi. Mỗi bà chị áo vàng hai mấy mùa hoa mà nét nó không trổ ra nổi là sao?". Theo tìm hiểu, cô em họ Hương Tràm có một gương mặt khá nổi trội được mệnh danh là hotgirl Hà Tĩnh. Cô gái này có cái tên khá đặc biệt Dư Hàng My. Hiện đang học năm cuối trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m53 nhưng nhờ gương mặt cá tính cùng gu thời trang cực chất nên ngoài thời gian đến trường, Hàng My còn làm người mẫu ảnh cho không ít shop quần áo. Có khả năng kiếm tiền cực tốt nên dù rất trẻ, cuộc sống của Dư Hàng My đã khiến nhiều người ngưỡng mộ với những món đồ hàng hiệu và những chuyến du lịch nước ngoài "như cơm bữa". Trên trang cá nhân, ngoài đăng những bức ảnh đẹp hút hồn, Hàng My cũng bật mí cách tạo dáng để có bức ảnh đẹp và chia sẻ bí quyết để có làn da khỏe mạnh, vóc dáng cân đối. Xinh đẹp, lại còn cung cấp bí quyết có vóc dáng đẹp, cũng vì vậy mà Facebook của hot girl Hà Tĩnh sở hữu gần 80 nghìn người theo dõi. Không chỉ vậy, theo tìm hiểu của dân mạng, ngoài việc làm người mẫu, Dư Hàng My còn sở hữu thương hiệu thời trang riêng của mình và đa phần đều là những sản phẩm tự thiết kế để tạo nên điểm nhấn độc lạ. Xinh đẹp, giỏi giang dù tuổi còn rất trẻ, Dư Hàng My được nhiều bậc anh chị ngưỡng mộ. Cùng ngắm thêm một số hình ảnh của Dư Hàng My - cô em họ ca sĩ "Em gái mưa" đang khiến dân mạng mê mẩn. Mời quý độc giả xem clip Anh thế giới và em - Hương tràm (Cover by jemi - Nguồn: Youtube

