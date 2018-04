Nguyễn An Vy: Từ cô bé mồ côi tuổi thơ cơ cực đến diễn viên triệu view

Nếu ai đã từng là fan của nhóm hài FAPtv, có lẽ cái tên diễn viên Nguyễn An Vy không phải là một cái tên quá xa lạ. Cô nàng sinh năm 1999, sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh. 9X từng “dắt túi” một số dự án phim sitcom đình đám như: “Là anh”, “Chàng trai của em trước đây”, “Khi cách thánh xa nhà”, Em là của anh đừng là của ai”. Bén duyên với điện ảnh là vậy, nhưng ít ai biết được, cô nàng 9X xuất thân trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Năm học lớp 9, biến cố lớn xảy ra khi cha cô mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. “Nhớ lại thời gian đó, mình tuyệt vọng vô cùng. Mình đã từng có ý định nghỉ học năm lớp 9 vì gia đình lúc đó quá khó khăn. Kinh tế hạn hẹp, mẹ mình đã phải vất vả sớm hôm để nuôi mình và em gái”, 9X nghẹn ngào nói. Và đến hẳn năm lớp 11, An Vy quyết định nghỉ học khi bản thân không muốn đôi vai mẹ tiếp tục nặng gánh thêm. Với lợi thế ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt khả ái ngọt ngào, Anh Vy nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhiếp ảnh gia. Từ đó, An Vy kiếm sống bằng công việc làm người mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo, làm người mẫu cho các shop thời trang. An Vy kể lại: “May mắn là ở gần nhà mình có một anh nhiếp ảnh. Anh ấy đã rủ mình có thể chụp ảnh quảng cáo nhãn hàng không. Phần vì mình cũng thích chụp ảnh, phần vì có thể trang trải thêm cho mẹ đồng nào hay đồng đây và và mình ngay sau đó đã gật đầu ngay". Vẻ đẹp của An Vy luôn khiến nhiều bạn trẻ "đổ gục" trong mỗi lần xuất hiện. Chưa dừng lại ở mẫu ảnh, An Vy sau đó cũng sớm bén duyên và thử sức mình với vai trò là một diễn viên. Mình cũng không ngờ vai diễn rất thành công và mỗi tập phim mang về hàng triệu lượt view", Vy vui mừng nói Từ đó, Facebook của 9X luôn có nhiều lượt quan tâm yêu thích. Với lượt theo dõi trên FB cá nhân hiện tại đã lên đến hơn 420 nghìn người. Chia sẻ khi được nhiều người quan tâm, chú ý, Vy cho biết, cuộc sống của cô không có gì đảo lộn nhiều. "Thi thoảng mình vẫn nghe được những lời chỉ trích, những nhận xét không hay về bản thân. Tuy nhiên, song mình dần học cách làm quen và cho qua. Vì mình nghĩ, trong nghiệ thuật sẽ rất khó tránh khỏi điều này". Chia sẻ về dự định tương lai, An Vy bật mí: "Mình vẫn sẽ tiếp tục làm người mẫu ảnh, diễn viên và cố gắng phát huy trong lĩnh vực nghệ thuật hơn nữa. Trước đây, vì mình nghỉ học giữa chừng cấp 3 nên mình luôn ước muốn rằng khi có điều kiện sẽ đi học trở lại và sẽ tìm hiểu nhiều hơn về ngành diễn xuất.

