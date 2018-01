Nàng dâu Hải Phòng suýt ngất khi phát hiện bánh chưng có... rết

Bánh chưng là món ăn quen thuộc với người Việt không chỉ vào Tết Nguyên Đán mà còn cả khi gia đình có giỗ chạp hoặc là muốn ăn chơi. Vì lý do thời hiện đại nhà cửa chật chội lại muốn tiện lợi nên nhiều người đã chọn cách mua bánh chưng luộc sẵn thay vì tự gói tự nấu như truyền thống. Và từ đây, cũng có nhiều cảnh dở khóc dở cười, thậm chí muốn nổ tung cái đầu chỉ vì chất lượng bánh quá tệ. Cô nàng Trần Võ Tường Vi dưới đây cũng là người gặp phải tình huống nói trên khi ngày vừa qua đã đi mua chiếc bánh chưng về cúng giỗ bà. Nhưng thay vì đáp ứng mong mỏi của cả nhà là được ăn bánh chưng hưởng không khí đầm ấm trước Tết khi con cháu vui vầy trong đám giỗ, thì khi bóc bánh ra, ai ai cũng phải nổi da gà vì bỗng dưng lại thấy chình ình xác của một con rết to đùng, đen sì ngay ở góc bánh. Sau khi hình ảnh chiếc bánh chưng rết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã không khỏi lắc đầu ngán ngẩm với chất lượng thực phẩm ngày nay. 'Mua được cái bánh chưng về thắp hương ông bà thì thấy thế này. Gần Tết rồi, nhà nào định mua thì nghĩ lại, chắc tự gói đi cho lành các bạn nhé', Tường Vi đã viết kèm clip cảnh báo mọi người sau khi được tân mắt chứng kiến cảnh ngoạn mục của chú rết. Quả đúng là ngày nay thực phẩm thật khó mà tin được thứ gì, trừ khi là của nhà làm ra. Cư dân mạng đã ngay lập tức không thể nhịn được bình luân mà vào để chia sẻ cùng với Tường Vi với nhừng dòng viết nửa đùa thửa thận khiến cô nàng có đọc chắc cũng phải bật cười theo. Bạn Dương Hồng Trang bình luận: 'Bác vẫn còn may chán vì nhìn thấy hẳn cả con chứ đang ăn mà nhìn thấy nửa con mới là nguy nhé'. Hay như nickname Thanh Phạm cũng đồng ý kiến: 'Nó còn gói ở ngoài cho mình thấy. Nó mà bọc bên trong mình cắn được nửa thân nó mới thấy thì đánh răng cả tháng. Tớ tưởng bánh chưng chỉ có nhân thịt thôi chứ , ai dè giờ có thêm nhân này'. Tường Vi chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô đi mua bánh chưng từ khi về làm dâu Hải Phòng và đây cũng là chỗ mà mẹ chồng cô hay mua. Bà vốn khó tính nên cũng đã chọn chỗ uy tín để mua bánh chưng nhưng không ngờ lần này lại gặp chiếc bánh tệ đến thế. 'Em mua chiếc bánh này giá 35K ở chỗ quen của mẹ chồng em nhưng hình như họ cũng lấy bánh ở một cơ sở khác rồi đem về bán nên chẳng biết thế nào. Chỉ thấy là lúc bóc bánh ra nhìn thấy con rết ai cũng phải phát sợ phải vứt bánh đi ngay tức khắc, không dám động đến nữa. Mẹ chồng em cũng không mang trả bác bán hàng vì sợ mất lòng. Thôi, lấy đó làm kinh nghiệm và lần sau tránh ra là được thôi ạ'. Vấn đề thực phẩm bẩn vẫn luôn nhức nhối trong dư luận, nhất là những dịp cận Tết như thế này. Vì lẽ đó, rất nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tự gói bánh chưng ăn Tết vừa đảm bảo hợp vệ sinh, vừa ngon miệng lại đúng theo phong tục truyền thống. Nhiều dân mạng ngay lập tức đã trêu Tường Vi khi khoe ngay sản phẩm bánh chưng ngon lành nhà họ tự gói. Bánh chưng nhà tự gói bao giờ cũng là thơm ngon nhất. Mời quý độc giả xem video Kinh hoàng bánh chưng có rết - Nguồn Vành Lẹg Vlogs

