Kinh hoàng cảnh cô gái Trung Quốc thất tình sống trên núi rác

Những hình ảnh các nữ sinh ở trong những căn phòng ngập ngụa rác thải đã từng khiến cộng đồng mạng rùng mình thời gian vừa qua. Mới đây, câu chuyện này tiếp tục được dân mạng đưa ra bàn tán với những hình ảnh được phát đi khi một cô gái Trung Quốc thất tình và biến căn phòng mình thành bãi rác cực kinh dị. Do không thể vượt qua cảm giác đau khổ khi bị bạn trai chia tay, cô gái Trung Quốc đã quyết định nhốt mình trong phòng và sống trong cảnh ngập ngụa toàn rác là rác. Theo chia sẻ của nhiều trang mạng xã hội Trung Quốc, chủ khu nhà trọ đã cảm thấy kỳ lạ khi để ý thấy cô gái trẻ không ra khỏi nhà mà chỉ gọi đồ ăn từ bên ngoài, nhưng sự việc chỉ được phát hiện sau khi người sống tại phòng cách vách phát hiện thấy mùi lạ tỏa ra từ phòng cô gái trẻ. Nhận thấy điều không ổn từ căn phòng của cô gái trẻ, chủ nhà trọ đã nhờ đến sự trợ giúp của các cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, không thể đẩy cửa đi vào do bị rác ngăn lại, người ta đành phải lấy chổi quét, dọn dẹp mới mở rộng được cửa. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều dân mạng Trung Quốc tỏ ra khá sững sờ và cho rằng tình yêu đúng là thứ mang lại cho con người những cung bậc cảm xúc ngọt ngào. Nhưng cũng chính nó cũng có thể tàn phá thanh xuân của của một người một cách dễ dàng. Xuất hiện trong clip, một cô gái gầy gò mặc váy ngủ đang ngồi trên giường với vẻ mặt phờ phạc, mặt sưng húp, đầu tóc rối bù, thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt hay quẹt quẹt điện thoại. Xung quanh cô gái là một núi những hộp thức ăn đã mốc xanh mốc vàng, giấy vệ sinh, rác bẩn... để lâu đã bốc mùi ô uế. Xen lẫn đống rác là quần áo, gần như sàn nhà không còn một chỗ trống nào để có thể đặt chân. Chủ nhà trọ và cảnh sát đã tiến hành hỏi han và được biết hóa ra cô gái đang bị thất tình do người bạn trai đã hẹn hò nhiều năm phản bội. Cảm giác thất tình khiến nữ sinh tự hành hạ bản thân và giam mình trong phòng không thiết làm gì khác. Cũng theo dẫn chứng của dân mạng Trung Quốc, sau khi được cảnh sát khuyên giải, tâm trạng của cô gái mới có vẻ tốt hơn phần nào. Các anh cảnh sát còn mỗi người một tay giúp căn phòng trở về nguyên trạng. Còn về phía chủ nhà trọ, cho biết lúc này đây ông chỉ muốn cô gái nhanh chóng rời khỏi chỗ thuê của nhà mình vì không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy thêm lần nào nữa. Mời quý độc giả xem clip Nữ sinh thuê trọ ở bẩn 3 năm không vứt rác, không giặt quần áo - Nguồn: Vitalk

