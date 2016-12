Ghen tị với lễ đính hôn đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Với đa số các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X ngày nay, khi quyết định kết hôn, lập gia đình hầu như ai cũng mong đều mong muốn sẽ có một lễ đính hôn, tiệc cưới đẹp mắt, lãng mạn để thể hiện được phong cách của mình cũng như dành tặng nhiều điều bất ngờ cho người bạn đời. Mới đây, một lễ đính hôn đẹp như cổ tích của cặp đôi 9X đến từ Tây Ninh và Huế đã khiến đông đảo cư dân mạng, các bạn trẻ trên khắp cả nước phải trầm trồ ngưỡng mộ, thầm ghen tị. Ảnh trong bài: Nguyen Thanh Luan. Chủ nhân lễ đính hôn tuyệt đẹp ở Đà Lạt này là chú rể Hữu Anh, sinh năm 1990, quê Tây Ninh, là cựu học sinh THPT chuyên Hoàng Lê Kha, cựu sinh viên K47A Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM. Còn cô dâu là Bảo Vy, sinh năm 1994 quê ở Huế, là cựu học sinh Quốc học và cùng trường Đại học Ngoại thương với Hữu Anh. Nên duyên nhờ lần gặp tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật, Hữu Anh và Bảo Vy quyết định tiến tới hôn nhân và mở đầu cho những chuỗi ngày hạnh phúc của họ là một lễ đính hôn không thể tuyệt vời hơn. Hữu Anh đã chọn Đà Lạt - thành phố mộng mơ và lãng mạn bậc nhất Việt Nam để tổ chức ngày vui. Lễ đính hôn của cặp đôi 9X vô cùng bắt mắt khi được trang hoàng lung linh, decor, trang trí rất có gout và chuyên nghiệp. Phong cách mang đậm hơi hướng cổ điển được áp dụng vào phần trang trí nên đã khiến nhiều vị khách trẻ, cư dân mạng bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn qua phần trang trí trong lễ đính hôn, các bạn trẻ có thể nhận thấy ngay sự xuất hiện liên tục của hình ảnh một quả dứa. Được biết, hình ảnh này xuất phát từ câu nói quen thuộc "You are the apple of my eyes" - dành tặng cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên cặp đôi 9X đã sáng tạo thay từ "apple" thành "pineapple", vừa thể hiện sự ngọt ngào, vừa có ý nghĩa liên quan đến cá tính riêng của cô dâu và chú rể. Chú rể Hữu Anh giải thích cách chơi chữ đầy sáng tạo này như sau: "Pineapple (quả dứa) = pine (quả thông) + apple (quả táo). Bảo Vy là quả thông cứng đầu, còn mình là quả táo... ngọt ngào mềm mỏng. Ngược ngược nhưng mà ghép nhau thành quả thơm lúc ngọt lúc chua, như cuộc sống này phải đủ vị mới tròn vẹn". Và những nhà thiết kế cũng đã dựa vào ý nghĩa của câu nói này để nghĩ ra ý tưởng trang trí cho lễ đính hôn của đôi trẻ. Không chỉ gây ấn tượng với những hình ảnh đẹp được nhận xét là giống hệt như trong nhiều MV ca nhạc quốc tế hay những đám cưới ở phương Tây... lễ đính hôn của Hữu Anh và Bảo Vy còn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khiến nhiều bạn trẻ thầm ao ước mình cũng có một lễ đính hôn, một đám cưới tuyệt vời như vậy trong tương lai. Lễ đường đính hôn của hai bạn trẻ được trang trí rất lộng lẫy bởi những dây đèn nhỏ tỏa sáng ấm áp. Khách đến dự lễ không quá đông nhưng vẫn đủ để tạo ra sự trang trọng, ý nghĩa. Cô dâu, chú rể tiến vào lễ đường trong khung cảnh đẹp mê ly là hình ảnh đáng nhớ nhất trong lễ đính hôn ở Đà Lạt này. Trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè, Hữu Anh trao nhẫn đính hôn cho Bảo Vy. Dù đã có một khoảng thời gian yêu nhau khá dài nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc này, cặp đôi 9X đều có chút bẽn lẽn, thẹn thùng rất đáng yêu. Không giấu được niềm hạnh phúc, cô dâu Bảo Vy nghẹn ngào khi chú rể nhận ra mình trong trò chơi "bịt mắt đoán cô dâu". Xung quanh mọi người đều vui vẻ, hứng khởi cùng chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ tuổi. Cô dâu chú rể chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể những người có mặt trong đám cưới. Ảnh trong bài: Nguyen Thanh Luan.

