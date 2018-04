Dân mạng thích thú khoe kỉ niệm lần đầu kiếm ra tiền

Với nhiều bạn trẻ, khi còn bé chỉ luôn mong muốn rằng mình phải lớn thật nhanh để kiếm tiền. Không chỉ vậy, với họ việc kiếm ra tiền có thể làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ và để chứng minh rằng mình đã lớn và đủ sức kiếm ra những đồng tiền đầu tiên. Mới đây trên mạng xã hội, dân mạng đã chia sẻ những kỉ niệm lần đầu kiếm ra tiền của mình đầy lý thú khiến cho ai đọc cũng phải hoài niệm về những ngày xưa của mình. Chia sẻ về câu chuyện lần đầu kiếm tiền của mình, nickname Hà Chi bày tỏ: "Ngày xưa ước mơ của mình ngô nghê lắm, kiếm được tiền sẽ được mua quần áo mới thỏa thích, và thay vì ăn một cây kem thì có thể mua luôn cả cái tủ kem ngoài tiệm đem về nhà để ăn dần. Rồi cứ thế mình đi nhặt báo vụn cả cuối tuần rồi đem đi bán mới đủ tiền mua vài cây hồ lô rồi "xử" hết trong một nốt nhạc". Còn với bạn trẻ có tên Minh Hoa bày tỏ: "Hồi xưa mình nhớ hay đem truyện tranh của chính mình cho đám bạn thân thuê, tiền thì chả được bao nhiêu mà còn thích hào phóng cho mấy đứa không có tiền mượn không cần trả phí". Thậm chí nhiều bạn trẻ còn nghĩ ra cách kinh doanh từ bé khi tích tiền mua được hẳn gói kẹo to rồi vào lớp bán lại cho các bạn cùng lớp từng viên kẹo một. Từ đó lại xoay vòng vốn để tiếp tục kinh doanh mặt hàng của mình. Tất nhiên, theo nhiều người còn nhỏ thì việc học hành vẫn luôn là quan trọng nhất. Nhưng có những phút hứng chí lên làm cái này cái kia xong nhận lại được ít tiền, dù nhỏ thôi nhưng vẫn thấy vui và đáng nhớ đến tận ngày hôm nay. Mang những thứ ở nhà đi bán để kiếm được tiền đầu tiên cũng là điều mà nhiều bạn trẻ đã thực hiện. Còn nhỏ mà đã chăm chỉ như thế này, hi vọng sau này lớn lên vẫn giữ được nhiệt huyết và đam mê làm giàu là điều mà nhiều người nhắn gửi tới bạn trẻ có nickname Hoa Trần. Ai cũng từng có một công việc thời bé để kiếm ra tiền và cứ thói quen đó mà trở thành "dự báo nghề nghiệp" cho tương lai. 8 ngàn ngày đó với một đứa nhóc cấp 1 cũng đã là cả gia tài và có thể mua được đủ thứ từ cuốn truyện tranh, que kem hay bộ xếp hình Lego. Mời quý độc giả xem clip Nhung đi bán đồ cũ ở Nhật kiếm tiền - Nguồn: Vietnamese Living In Japan

Với nhiều bạn trẻ, khi còn bé chỉ luôn mong muốn rằng mình phải lớn thật nhanh để kiếm tiền. Không chỉ vậy, với họ việc kiếm ra tiền có thể làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ và để chứng minh rằng mình đã lớn và đủ sức kiếm ra những đồng tiền đầu tiên. Mới đây trên mạng xã hội, dân mạng đã chia sẻ những kỉ niệm lần đầu kiếm ra tiền của mình đầy lý thú khiến cho ai đọc cũng phải hoài niệm về những ngày xưa của mình. Chia sẻ về câu chuyện lần đầu kiếm tiền của mình, nickname Hà Chi bày tỏ: "Ngày xưa ước mơ của mình ngô nghê lắm, kiếm được tiền sẽ được mua quần áo mới thỏa thích, và thay vì ăn một cây kem thì có thể mua luôn cả cái tủ kem ngoài tiệm đem về nhà để ăn dần. Rồi cứ thế mình đi nhặt báo vụn cả cuối tuần rồi đem đi bán mới đủ tiền mua vài cây hồ lô rồi "xử" hết trong một nốt nhạc". Còn với bạn trẻ có tên Minh Hoa bày tỏ: "Hồi xưa mình nhớ hay đem truyện tranh của chính mình cho đám bạn thân thuê, tiền thì chả được bao nhiêu mà còn thích hào phóng cho mấy đứa không có tiền mượn không cần trả phí". Thậm chí nhiều bạn trẻ còn nghĩ ra cách kinh doanh từ bé khi tích tiền mua được hẳn gói kẹo to rồi vào lớp bán lại cho các bạn cùng lớp từng viên kẹo một. Từ đó lại xoay vòng vốn để tiếp tục kinh doanh mặt hàng của mình. Tất nhiên, theo nhiều người còn nhỏ thì việc học hành vẫn luôn là quan trọng nhất. Nhưng có những phút hứng chí lên làm cái này cái kia xong nhận lại được ít tiền, dù nhỏ thôi nhưng vẫn thấy vui và đáng nhớ đến tận ngày hôm nay. Mang những thứ ở nhà đi bán để kiếm được tiền đầu tiên cũng là điều mà nhiều bạn trẻ đã thực hiện. Còn nhỏ mà đã chăm chỉ như thế này, hi vọng sau này lớn lên vẫn giữ được nhiệt huyết và đam mê làm giàu là điều mà nhiều người nhắn gửi tới bạn trẻ có nickname Hoa Trần. Ai cũng từng có một công việc thời bé để kiếm ra tiền và cứ thói quen đó mà trở thành "dự báo nghề nghiệp" cho tương lai. 8 ngàn ngày đó với một đứa nhóc cấp 1 cũng đã là cả gia tài và có thể mua được đủ thứ từ cuốn truyện tranh, que kem hay bộ xếp hình Lego. Mời quý độc giả xem clip Nhung đi bán đồ cũ ở Nhật kiếm tiền - Nguồn: Vietnamese Living In Japan