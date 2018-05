Dân mạng "hừng hực" với cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên diện áo tắm

Có thể nói, sau khi nâng ngực, Hoa hậu Kỳ Duyên chẳng ngại mặc đồ bơi khoe hình dáng cơ thể. Những bức ảnh hay đoạn clip được chính cô nàng hoa hậu nhiều scandal này đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Kỳ Duyên không khoe ngực, mà còn khoe vòng 3 đẫy đà. Dù mùa hè chưa chính thức đến nhưng Kỳ Duyên mới đây đã tung ra một bộ hình xanh mượt, quyến rũ và bắt mắt, khoe vòng 1 căng đầy một cách tinh tế, thời thượng. Kỳ Duyên đăng ảnh kèm caption: "Catch me now..." nhưng về cơ bản là Duyên muốn mọi người nắm bắt được trọng tâm bức ảnh đó là vòng 3 khá căng của cô nàng hoa hậu Đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên mặc đồ bơi khoe dáng sau khi thừa nhận mình đã nâng ngực. Ngay lập tức, đường đua hở bạo của Vpop đã phải ghi tên Kỳ Duyên vào cuộc chiến. Tuy bộ đồ bơi Kỳ Duyên diện không quá sức hở hang như nhiều mỹ nhân khác, cũng chẳng phải bikini hai mảnh, lại còn là dài tay nhưng Kỳ Duyên vẫn khoe khéo được những chỗ cần khoe. Tuy nhiên, ngay sau khi clip Kỳ Duyên mặc áo tắm được đăng tải, dân mạng đã nhận ra rằng hình như vòng 3 của Duyên được như thế kia cũng là đã có sự can thiệp nhẹ của phần mềm chỉnh ảnh. Không biết là do góc chụp hay nhờ phần mềm nhưng theo nhiều người họ vui mừng khi thấy Kỳ Duyên càng ngày càng trưởng thành và táo bạo. Trước đây, Kỳ Duyên đã từng cho đăng tải những bức ảnh khoe eo con kiến khiến nhiều người ngây ngất. Kỳ Duyên khoe vóc dáng mảnh mai, thon gọn trong bộ đồ tông đen cá tính cùng giày mũi nhọn đồng màu. Chiếc áo crop top tay lỡ kiểu dáng đơn giản làm nổi bật vòng eo phẳng lỳ đáng mơ ước của hoa hậu. Hoa hậu diện nguyên "cây" đồ đen cá tính làm nổi bật làn da mịn màng, trắng muốt. Mời quý độc giả xem clip Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi mặc bikini khoe dáng chuẩn - Nguồn: Youtube

