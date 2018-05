"Cười sặc mì tôm" với cách phát âm tiếng Anh của giới trẻ Việt

Cách phát âm tiếng Anh sao cho chuẩn luôn là chủ đề tranh cãi của nhiều bạn trẻ thời gian qua. Có không ít những cuộc tranh luận nổ ra và bên cạnh đó những cách phát âm độc lạ vẫn tiếp tục xuất hiện khiến nhiều người phì cười. Mới đây, nhóm hài youtube FapTV đã có một clip về lớp học, cách phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh. Cách phát âm tiếng Anh của bạn trong clip đã làm cho thầy giáo cảm động phát khóc vì sự cố gắng. Để miêu tả bà mình đã qua đời, nữ nhân vật chính đã lồng ghép cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt "My 'cố' is 'chết". Ngay sau khi clip về cách phát âm tiếng Anh của nhóm hài FAPTV xuất hiện, chẳng khác nào một mồi lửa để tiếp tục kéo dài những cuộc tranh cãi giữa các bạn trẻ về việc độc sao cho chuẩn tiếng Anh để người nghe có thể hiểu. Dẫu vậy, trên tất cả, chủ đích của nhóm FAPTV vẫn chỉ muốn đem đến tiếng cười cho các bạn trẻ thông qua những góc nhìn hóm hỉnh của mình và được chuyển thể thành kịch bản. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng đây là một trong những cách dễ nhất cho người mới học tiếng Anh, tuy nhiên nhiều bạn trẻ cho biết, khi học tiếng Anh phải phát âm đúng ngay từ lúc mới học, nếu không sẽ rất khó sửa về sau. Bạn Hoàng Tú (SV trường ĐH Ngân Hàng, TP. HCM) cho biết: "Nếu theo sự hướng dẫn của nhiều quyển sách, chúng mình sẽ gặp người nước ngoài và nói những câu như "Cúc dơ lăn! (Cook the lunch), cắt chích cừn (Cut chicken)... Bạn nghĩ xem người ta có hiểu được không?". Trên một diễn đàn giao lưu chia sẻ về việc tự học tiếng Anh, các thành viên cũng để lại rất nhiều ý kiến không nên thay phiên âm quốc tế bằng những âm thuần Việt bởi có rất nhiều phiên âm quốc tế không có âm tương đương trong tiếng Việt. Chẳng hạn như /θ/, /ŋ/, /tʃ/ không thể thay bằng th, ng, ch. Thêm nữa nhiều người cũng góp ý rằng người học nhìn vào phiên âm quốc tế để đọc chứ không nhìn vào phiên âm thuần Việt. Tiếng và âm là hai cái khác nhau, nếu phiên âm như các kiểu trên thì đúng là ai cũng có thể đọc được một cách dễ dàng nhưng không thể thể hiện hết các âm nhấn, âm đuôi. "Nếu học theo cách này, dù có đọc đúng ngữ pháp thì người nước ngoài cũng sẽ không hiểu gì. Theo tôi, chúng ta nên học các chữ cái phiên âm quốc tế, rồi sau đó nhìn vào từ điển và đọc chính xác. Sẽ dễ hơn là đọc từng chữ phiên âm "thô" như vậy", nickname Thuận Lâm chia sẻ. Mời quý độc giả xem clip “Đỉnh cao” của thuyết trình tiếng anh chính - Nguồn: FAPTV

