Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U đáp lễ PSG bằng Pogba

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, M.U âm mưu cướp tiền vệ Fred của Shakhtar Donetsk trước mũi Man City. Chuyển nhượng bóng đá từ Dario Gol, Ronaldo muốn sát cánh cùng Mbappe hơn là Neymar ở mùa hè tới tại Real.Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, Pogba được coi như món quà đáp lễ của M.U sau khi PSG dọn đường Neymar tới sân Old Trafford. Real Madrid đã vào cuộc lôi kéo Rashford về sân Bernabeu. Đây là điều mà Chủ tịch Perez rất muốn hoàn thành. Theo Le10Sport, Juventus vừa đưa ra đề nghị mới với Martial nhưng con số chuyển nhượng chưa được tiết lộ. Theo tờ Mirror, Pep Guardiola đưa vào tầm ngắm hàng loạt cái tên như Fred (Shakhtar Donetsk), Jorginho (Napoli), Jean-Michel Seri (Nice) và Julian Weigl (Dortmund). Don Balon loan báo, PSG đồng ý để Neymar đàm phán với MU, vì một lẽ ghét Real Madrid. Don Balon khẳng định, Mohamed Salah muốn chơi bóng cạnh Messi, chứ không phải Cristiano Ronaldo. Theo Diario Gol, Real Madrid đã sẵn sàng để Karim Benzema rời khỏi Bernabeu và Arsenal cũng tỏ rõ mong muốn đón rước cầu thủ người Pháp. Ruben Neves, ngôi sao trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha từng nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn ở châu Âu, trong đó có Liverpool. Mời quý độc giả xem clip Manchester United Ready To Sell Paul Pogba To Real Madrid or PSG - Nguồn: Youtube.

