Chết mê với nhan sắc “tình đầu quốc dân” đến từ Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia sản sinh ra không ít những "tuyệt sắc mỹ nhân" cho cộng đồng mạng xã hội. Đặc biệt, xứ sở Kim Chi có những cô nàng xinh đẹp kiểu tự nhiên, nhẹ nhàng vẫn dễ gây thiện cảm điển hình như Kim Min Seo, người được nhiều dân mạng gọi với biệt danh "tình đầu quốc dân". Kim Min Seo, sinh năm 1996, đến từ Seoul (Hàn Quốc). Cô nàng này hiện là gương mặt ca sĩ trẻ của làng giải trí Kpop đình đám khu vực châu Á. Sở hữu một nét đẹp trong vắt và nhẹ nhàng đến lạ kì, dù chẳng son phấn đậm hay theo style ấn tượng nào nhưng Min Seo vẫn cứ khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhờ ngoại hình xinh xắn ấn tượng, không khó hiểu khi Min Seo hiện đang là người mẫu khá được yêu thích và cũng nhờ đó những bản solo của cô nàng hot girl Hàn Quốc này thi thoảng cũng góp mặt trong top những ca khúc được giới trẻ yêu thích. Min Seo nhận được nhiều sự chú ý nhờ hit đình đám "Yes", kết hợp với nhạc sĩ, ca sĩ Yoon Jong Shin, thống trị bảng xếp hạng Melon trong suốt nhiều tuần qua. Trước đó, Min Seo từng được mọi người biết đến khi lọt vào top 10 cuộc thi "Superstar K" hồi năm 2015, một cuộc thi dành cho các ca sĩ Hàn Quốc được phát sóng trên kênh Mnet. Nếu có dịp ghé thăm trang cá nhân của Min Seo, đôi khi bạn sẽ tìm thấy cô bạn này cho đăng tải những clip khoe giọng hát siêu ngọt ngào của mình. Min Seo được nhận xét sở hữu nét đẹp lạ, phi giới tính, nữ tính nhưng không kém phần cá tính. Nhất là khi để tóc ngắn, cô nàng vẫn có thể khiến không ít fan nữ rung rinh. Và tất nhiên, sắc thái nhan sắc nào cũng mang thần thái và sức hút riêng biệt Phải công nhận Min Seo cuốn hút nhất ở đôi mắt hai mí rõ rệt và toát ra mị lực khó cưỡng. Những góc nghiêng gương mặt của Min Seo thì khỏi phải nói, thần thánh đến mức có thể khiến người đối diện liêu xiêu chỉ trong vòng 1 nốt nhạc Mời quý độc giả xem clip Kim Min Seo vs Gil Min Jee - 'Only I Didn't Know - Nguồn: Mnet

